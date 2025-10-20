Obavijesti

PROBAVNA TEGOBA

Hrana koja uzrokuje refluks

Žgaravica (refluks kiseline) nastaje kada se želučana kiselina vraća u jednjak, što uzrokuje simptome poput pečenja u prsima, nadutosti i probavnih smetnji. Kod nekih osoba određene namirnice češće izazivaju ili pogoršavaju refluks
1. LJUTA HRANA. Ljuta jela s čilijem, ljutim umacima ili jakim začinima poput kajenskog i crnog papra često uzrokuju pečenje u prsima. Kapsaicin, tvar koja paprikama daje ljutinu, može usporiti probavu i pojačati osjećaj žgaravice, osobito ako se takva hrana jede navečer. | Foto: 123RF
