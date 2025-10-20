Hrana koja uzrokuje refluks

Žgaravica (refluks kiseline) nastaje kada se želučana kiselina vraća u jednjak, što uzrokuje simptome poput pečenja u prsima, nadutosti i probavnih smetnji. Kod nekih osoba određene namirnice češće izazivaju ili pogoršavaju refluks
1. LJUTA HRANA. Ljuta jela s čilijem, ljutim umacima ili jakim začinima poput kajenskog i crnog papra često uzrokuju pečenje u prsima. Kapsaicin, tvar koja paprikama daje ljutinu, može usporiti probavu i pojačati osjećaj žgaravice, osobito ako se takva hrana jede navečer.
2. MASNA I PRŽENA HRANA. Masna i pržena jela, poput pomfrita, pržene piletine ili pizze, teško se probavljaju i opuštaju mišić koji sprječava povrat kiseline u jednjak. Osim toga, usporavaju pražnjenje želuca, što povećava rizik od refluksa.
3. CITRUSNO VOĆE. Naranče, limuni i grejp bogati su vitaminom C, ali njihova kiselost često izaziva pečenje i nelagodu. Konzumiranje citrusa ili njihovih sokova, posebno na prazan želudac, može pogoršati simptome.
4. ČEŠNJAK I LUK. Iako su zdravi i često korišteni u kuhanju, češnjak i luk kod osjetljivih osoba mogu izazvati refluks. Posebno su problematični sirovi oblici jer potiču lučenje kiseline i opuštaju mišiće jednjaka.
5. RAJČICE I PROIZVODI OD RAJČICE. Rajčice su prirodno kisele, a proizvodi poput umaka za tjesteninu, pizze, kečapa ili salse mogu povećati razinu želučane kiseline i izazvati osjećaj pečenja. Umjereno konzumiranje ili zamjena kremastim umacima može pomoći.
6. ALKOHOL. Pivo, vino i kokteli mogu opustiti mišić koji zatvara želudac i sprječava povrat kiseline. Alkohol također nadražuje sluznicu jednjaka, što povećava osjećaj pečenja i nelagode.
7. GAZIRANA PIĆA. Gazirani sokovi i mineralna voda povećavaju tlak u želucu jer se mjehurići plina šire i potiskuju kiselinu prema gore. Uz to, mnoga gazirana pića sadrže visoku razinu šećera i kiselina koje dodatno nadražuju probavni sustav.
8. KOFEIN. Kava, crni čaj i energetska pića poznati su okidači refluksa jer potiču lučenje kiseline i opuštaju sfinkter između želuca i jednjaka. Čak i bezkofeinska kava ponekad izaziva slične tegobe, pa su biljni čajevi bolja alternativa.
9. ČOKOLADA. Čokolada sadrži kofein, teobromin i masnoće, sve tvari koje opuštaju donji ezofagealni sfinkter i omogućuju kiseline da se vrati u jednjak. Tamna čokolada, s većim udjelom kofeina, posebno može pogoršati simptome.
10. MENTA. Menta se često smatra umirujućom, no paprena i obična metvica zapravo mogu pogoršati refluks. One opuštaju donji ezofagealni sfinkter, što omogućuje kiselini da se vraća u jednjak i izaziva žgaravicu.
