Ova jednostavna radnja podiže zadovoljstvo vezom za čak 20%

Psihologinja dr. Hannah Lawson, koja ima više od 12 godina iskustva u savjetovanju parova i bihevioralnoj psihologiji, ističe kako parovi koji zajedno peru posuđe često prijavljuju veću bliskost, osjećaj međusobnog poštovanja i općenito veće zadovoljstvo vezom.

Prema njezinim riječima, dijeljenje ovog naizgled jednostavnog kućanskog posla potiče osjećaj ravnopravnosti, timskog rada i partnerstva, što u prosjeku može povećati sreću u vezi i do 20 posto.

- Kada dijelite čak i male kućanske obveze, pokazujete jedno drugome da ste ravnopravni partneri. To je često puno snažnije od velikih romantičnih gesta - objašnjava dr. Lawson.

S druge strane, kada pranje posuđa redovito ostaje na jednoj osobi, može se stvoriti osjećaj neravnoteže i nezadovoljstva. Zajedničko obavljanje tog posla pruža priliku partnerima da razgovaraju o svom danu, planiraju obaveze ili jednostavno provedu mirne trenutke zajedno, bez distrakcija.

Osim što doprinosi emocionalnoj povezanosti, zajedničko pranje posuđa može pomoći i u izgradnji povjerenja jer partneri razvijaju sigurnost da se mogu osloniti jedno na drugo, čak i u svakodnevnim sitnicama.

Stručnjaci ističu i dodatne praktične prednosti. Redovito pranje posuđa pomaže održavanju kuhinje čistom, smanjuje mogućnost pojave štetnika poput mrava i muha, a djeci može poslužiti kao primjer timskog rada i zajedničkog rješavanja obaveza. Također, zajedničko pranje posuđa može smanjiti potrošnju vode jer se posao obavlja odjednom.

- Gledajte na to kao na mali svakodnevni ritual koji vam vraća kroz povjerenje, poštovanje i snažniju emocionalnu povezanost - dodaje dr. Lawson.

Kako bi parovi lakše uveli ovu naviku, stručnjaci savjetuju izmjenjivanje uloga, primjerice, jedan partner može prati posuđe dok drugi briše. Puštanje glazbe također može učiniti ovu aktivnost opuštenijom i zabavnijom. Važno je i pranje posuđa promatrati kao zajedničku rutinu, a ne kao kaznu ili obavezu.

Stručnjaci pritom upozoravaju da partneri trebaju izbjegavati međusobno kritiziranje načina na koji obavljaju posao jer to može umanjiti pozitivne učinke zajedničke aktivnosti.

Iako se može činiti kao beznačajna navika, stručnjaci zaključuju kako upravo ovakvi mali rituali mogu imati velik utjecaj na kvalitetu odnosa, jačajući emocionalnu povezanost i zadovoljstvo partnera.