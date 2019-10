Ova odjeća je uvijek u modi: Dolčevita, visoke čizme, blejzer

Promjena naših navika na početku svake sezone uvijek zahtijeva određeno prilagođavanje. Opraštanje od najdražih prijelaznih komada odjeće poput svijetlih jakni ili kratkih suknji ćemo vjerojatno izbjegavati sve dok nam se mraz ne počne stvarati na nogama. Zato je važno na vrijeme zamijeniti ljetnu odjeću za onu zimsku. No ne morate odlaziti u najbliži shopping centar, već možete svoje stare omiljene komade pripremiti za nadolazeću zimu. Inspiraciju ne morate previše tražiti, jer dizajneri i slavne zvijezde prikazuju nove i inovativne načine nošenja svih vrsta sezonskih komada odjeće, od šalova do čizama do koljena.

Šal

Šalovi su jednostavan i praktičan modni dodatak koji može podignuti svaku vašu modnu kombinaciju. Na predstavljanju nove kolekcije Margaret Howell, modeli su nosili jarko žute boje šalova koji nadoknađuju zagasitije nijanse inače uobičajenih boja. Na modnoj pisti Versacea istaknuli su se šalovi u lepršavim leopardovim i kariranim uzorcima.

Foto: Dreamstime

Također, na Instagramu modni influenceri najviše nose pletene šalove, dok drugi nose svjetlije nijanse kako bi dodali živosti jednobojnoj odjeći. Zato malo prokopajte po ormaru i izvadite svoj stari šal sa šarenim uzorcima. Možda ste ga se prije sramili, ali sada ga možete ponosno pokazati.

Dolčevita

Dolčevite su posljednjih godina uspjele postati trend svake naredne zime. Razlog povratka je sigurno toplina i udobnost koju pruža nošenje svake dolčevite. No osim udobnosti, zaista i podižu svaku modnu kombinaciju. Za kolekciju JW Anderson jesen/zima 2019., britanski dizajner predstavio je sive i bijele dolčevite u kombinaciji s pernatim suknjama i kožnim sandalama.

Također, i ulični stil prati modni trend nošenja dolčeviti. Oni uglavnom nose klasične kombinacije koje se mogu lako osvježiti kontrastima. Primjerice probajte iskombinirati preveliki sako s uskom dolčevitom ispod i štiklama. Ako je vani zaista hladno, onda možete nositi dolčevitu ispod nekog drugog džempera, idealno bi bilo s okruglim ovratnikom i sloganom na prednjoj strani.

Čizme do koljena

Čizme za ovu sezonu više nisu crne s biserima, već je poželjno da su samo dugačke do koljena. Čizme do koljena postoje već tisućljećima, i još se dobro drže na modnoj sceni. Kod dizajnera Alexandera McQueena, modeli su pistom hodali u visokim crnim kožnim čizmama s oskudnim vezicama. Kod Celine pak je raspoloženje bilo nostalgičnije i nadahnuto sedamdesetim, s čizmama s visokim koljenima u senf nijansama.

Ove zime poželjno je nositi čizme do koljena u kombinaciji s nekom suknjom ili haljinom. Takav modni stil nosio se na bezbroj modnih pista u veljači.

Traperice visokog struka i ravnog kroja

Traperice visokog struka uvijek će imati posebno mjesto u našoj garderobi, bez obzira na doba godine. No s obzirom na različit raspon stilova traperica koje su sada u modi, ove zime najviše se nose ove visokog struka i ravnog kroja. Što znači da su nogavice široke.

Ako želite oplemeniti traperice visokog struka za zimu pokušajte ih upariti sa odgovarajućom traper jaknom. Ili pogledajte Celine kolekciju proljeće/ljeto 2020., gdje je dvostruki traper bio najveći hit u cijeloj kolekciji.

Blejzer

Ništa neće podići vašu odjevnu kombinaciju kao blejzer. Ako ga već posjedujete, slobodno ga izvadite iz ormara ove zime. Najbolje je da ga nosite tako da omotate pojas oko struka kako biste stvorili 'fit' dojam i naglasili figuru svojeg tijela.

Foto: Dreamstime

Što se tiče odjeće ispod, najbolje bi bilo da obučete jednostavnu majicu s ovratnikom ili džemper. Ovisno o tome koliko vam je vrat visok, možete pokušati ispod ne nositi ništa, piše Independent.

