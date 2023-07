Ova seks poza obećava duboku penetraciju, ali treba jake ruke

'Y' seksualni položaj obećava ultra duboku penetraciju, ali zahtijeva malo snage - u rukama. Uvijek je dobro začiniti stvari u spavaćoj sobi, a ovaj potez obećava puno dodatne strasti.

Ako želite ići dublje, uvijek vrijedi isprobati položaj koji pruža maksimalno zadovoljstvo. Lako je upasti u istu staru rutinu, ponekad odabiranje istih pozicija može biti dosadno i treba dodati malo začina u spavaću sobu.

Ako želite malo inspiracije, ovaj super položaj u stilu slova 'Y' obećava duboku penetraciju i puno užitka. Jedina stvar koja vam treba je pristojna količina snage gornjeg dijela tijela i zdrav donji dio leđa. Ako ste u dovoljnoj formi da se potrudite - mnogo je razloga zašto biste trebali.

Za one koji nikad nisu čuli za pozu u stilu 'Y', postoji razlog zašto nosi to ime. To je zato što bi se tijela trebala spojiti u oblik slova 'Y'. Da bi se to moglo dogoditi, partner mora biti na vrhu i iza. U međuvremenu partnerica mora osigurati da je licem okrenuta prema dolje prije nego što se postavi na način da joj glava i torzo vise preko stranice kreveta.

U ovom položaju, također treba biti okrenut prema podu, a ruke spustiti prema dolje, jer ruke služe kao potpora, cijelo vrijeme. Ovo je važno jer sprječava pomicanje za vrijeme penetracije.

Također je bitno da se partner postavi tako da je njegov torzo iznad ruba kreveta i da bude postavljen iznad partnerice. Zatim će koristiti svoje ruke i malo fleksibilnosti leđa, kako bi se poduprli. Njegov torzo treba biti u zraku, ali će im kukovi biti u savršenom položaju za penetraciju. Partner također može koristiti stranu kreveta da se podupre ili može koristiti partneričine bokove. Ako ste ljubitelj doggy položaja, vjerojatno će vam se svidjeti ovaj potez.

Sve dok oba partnera imaju pristojnu snagu ruku da se mogu poduprijeti, spremni su za ovu poslasticu, jer kut doista dopušta duboku penetraciju. To je zato što će bokovi partnerice biti pod ekstremnim kutom kako bi se omogućio maksimalni užitak i veća je vjerojatnost da će G-točka biti pogođena, donosi Daily Star.