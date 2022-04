Ova tri pića nemojte piti prije nego odete na spavanje: Mogli biste teže zaspati i više se buditi

Ako se borite s noćnim snom i ne možete nikako zaspati moguće je da ste tik prije spavanja popili neko piće koje može utjecati na kvalitetu vašeg sna. Neka pića očigledno trebate izbjegavati, kao što je kofein, ali jedno piće koje također spada u tu kategoriju, moglo bi vas iznenaditi, a to je voda.

- Kod zdravih mladih odraslih osoba, izlučivanje urina je niže noću nego tijekom dana. To vam pomaže spriječiti da se probudite tijekom noći kako biste otišli na wc. Ako navečer popijete previše vode to bi moglo poremetiti tu ravnotežu te biste se mogli više buditi - objašnjava Sleep Foundation, prenosi The Sun.

Kako biste izbjegli narušavanje te ravnoteže, pazite da pijete puno vode tijekom dana kako biste izbjegli dehidraciju.

- Ako tijekom dana pijete puno vode nećete imati potrebu navečer piti toliko velike količine. Tako ćete izbjeći česte odlaske u wc zbog kojih ćete se često i buditi noću - objašnjeno je na stranici.

Sljedeće piće koje treba izbjegavati su gazirani sokovi. Većina tih pića je puna kofeina i šećera, a oba mogu utjecati na san.

Nedavno istraživanje pokazalo je da se ljudi koji unesu veliku količinu šećera tijekom dana bude češće tijekom noći.

Osim toga, mnogi ljudi uživaju u čaši vina uz večeru, ali ipak i vino bi se trebalo izbjegavati prije spavanja. To je zato što alkohol remeti cirkadijalne ritmove tijela – cikluse koji traju 24 sata kao dio unutarnjeg tjelesnog sata.

Umjesto da pijete vodu, gazirani sok ili vino prije spavanja, razmislite o šalici toplog mlijeka, čaja bez kofeina ili biljnog čaja.

