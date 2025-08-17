Cheesecake od limuna idealna je slastica za ljetne i vruće mjesece. Charlotte Oates osmislila je recept za cheesecake koji je jednostavan i brz, a priprema se bez pećenja i gotov je za samo 15 minuta
OSVJEŽAVAJUĆ I KREMAST
Ovaj cheesecake od limuna idealan je za ljeto: Gotov je za samo 15 minuta
Cheesecake je savršeni ljetni desert za roštilje i piknike. Charlotte Oates iz Charlotte's Lively Kitchen osmislila je jednostavan i ukusan recept za kiselkasti cheesecake od limuna, koji se priprema za samo 15 minuta prije nego što se stvrdne u hladnjaku, tvrdi Express.
Sastojci:
Za cheesecake:
- 280 ml vrhnja za šlag
- 250 g krem sira
- 100 g keksa (po želji)
- 100 g kristalnog šećera
- 40 g maslaca
- 2 limuna (korica i sok)
Za dekoraciju:
- 75 ml vrhnja za šlag
- 4 kriške limuna
Potrebni kuhinjski pribor:
- Okrugli kalup za tortu s odvojivim dnom
- Papir za pečenje
- Slastičarska vrećica sa zvjezdastim nastavkom
Priprema:
- Pokrijte kalup papirom za pečenje. Otopite maslac u loncu na štednjaku, stalno miješajući; ovo traje samo nekoliko minuta.
- Kad se maslac otopi, maknite s vatre. Kekse stavite u vrećicu i zdrobite ih valjkom ili sličnim alatom u sitne mrvice.
- Pomiješajte mrvice s otopljenim maslacem dok ne dobijete ujednačenu smjesu.
- Smjesu od keksa ulijte u pripremljeni kalup i čvrsto utisnite stražnjom stranom žlice kako biste dobili ravnu podlogu. Stavite u hladnjak da se stvrdne dok pripremate kremu.
- Naribajte koricu limuna i iscijedite sok dok ne dobijete 5 žličica, pa ostavite sa strane.
- Ulijte vrhnje u zdjelu i miksajte dok ne dobijete mekane vrhove. Zatim umiješajte krem sir, šećer, koricu i sok limuna, miješajući dok smjesa ne postane glatka i ujednačena.
- Izvadite kalup iz hladnjaka i polako rasporedite limunovu kremu preko podloge dok kalup ne bude pun, bez praznina. Stražnjom stranom žlice ili spatulom poravnajte vrh.
- Stavite kalup natrag u hladnjak i ostavite da se stvrdne barem 2 sata, vadeći ga tek prije posluživanja.
- Za spektakularni završetak, istucite vrhnje dok ne postane čvrsto. Stavite ga u slastičarsku vrećicu sa zvjezdastim nastavkom i istisnite osam malih spirala vrhnja oko ruba cheesecakea, svaku spiralicu ukrasite kriškom limuna.
