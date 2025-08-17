Obavijesti

OSVJEŽAVAJUĆ I KREMAST

Ovaj cheesecake od limuna idealan je za ljeto: Gotov je za samo 15 minuta

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 1 min
Ovaj cheesecake od limuna idealan je za ljeto: Gotov je za samo 15 minuta
Foto: 123RF

Cheesecake od limuna idealna je slastica za ljetne i vruće mjesece. Charlotte Oates osmislila je recept za cheesecake koji je jednostavan i brz, a priprema se bez pećenja i gotov je za samo 15 minuta

Cheesecake je savršeni ljetni desert za roštilje i piknike. Charlotte Oates iz Charlotte's Lively Kitchen osmislila je jednostavan i ukusan recept za kiselkasti cheesecake od limuna, koji se priprema za samo 15 minuta prije nego što se stvrdne u hladnjaku, tvrdi Express.

Sastojci:

Za cheesecake:

  • 280 ml vrhnja za šlag
  • 250 g krem sira
  • 100 g keksa (po želji)
  • 100 g kristalnog šećera
  • 40 g maslaca
  • 2 limuna (korica i sok)
Za dekoraciju:

  • 75 ml vrhnja za šlag
  • 4 kriške limuna

Potrebni kuhinjski pribor:

  • Okrugli kalup za tortu s odvojivim dnom
  • Papir za pečenje
  • Slastičarska vrećica sa zvjezdastim nastavkom
Lemon cake on wooden table.
Foto: 123RF

Priprema:

  1. Pokrijte kalup papirom za pečenje. Otopite maslac u loncu na štednjaku, stalno miješajući; ovo traje samo nekoliko minuta.
  2. Kad se maslac otopi, maknite s vatre. Kekse stavite u vrećicu i zdrobite ih valjkom ili sličnim alatom u sitne mrvice.
  3. Pomiješajte mrvice s otopljenim maslacem dok ne dobijete ujednačenu smjesu.
  4. Smjesu od keksa ulijte u pripremljeni kalup i čvrsto utisnite stražnjom stranom žlice kako biste dobili ravnu podlogu. Stavite u hladnjak da se stvrdne dok pripremate kremu.
  5. Naribajte koricu limuna i iscijedite sok dok ne dobijete 5 žličica, pa ostavite sa strane.
  6. Ulijte vrhnje u zdjelu i miksajte dok ne dobijete mekane vrhove. Zatim umiješajte krem sir, šećer, koricu i sok limuna, miješajući dok smjesa ne postane glatka i ujednačena.
  7. Izvadite kalup iz hladnjaka i polako rasporedite limunovu kremu preko podloge dok kalup ne bude pun, bez praznina. Stražnjom stranom žlice ili spatulom poravnajte vrh.
  8. Stavite kalup natrag u hladnjak i ostavite da se stvrdne barem 2 sata, vadeći ga tek prije posluživanja.
  9. Za spektakularni završetak, istucite vrhnje dok ne postane čvrsto. Stavite ga u slastičarsku vrećicu sa zvjezdastim nastavkom i istisnite osam malih spirala vrhnja oko ruba cheesecakea, svaku spiralicu ukrasite kriškom limuna.
