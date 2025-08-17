Ovaj cheesecake od limuna idealan je za ljeto: Gotov je za samo 15 minuta

Cheesecake je savršeni ljetni desert za roštilje i piknike. Charlotte Oates iz Charlotte's Lively Kitchen osmislila je jednostavan i ukusan recept za kiselkasti cheesecake od limuna, koji se priprema za samo 15 minuta prije nego što se stvrdne u hladnjaku, tvrdi Express.

Sastojci:

Za cheesecake:

280 ml vrhnja za šlag

250 g krem sira

100 g keksa (po želji)

100 g kristalnog šećera

40 g maslaca

2 limuna (korica i sok)

Za dekoraciju:

75 ml vrhnja za šlag

4 kriške limuna

Potrebni kuhinjski pribor:

Okrugli kalup za tortu s odvojivim dnom

Papir za pečenje

Slastičarska vrećica sa zvjezdastim nastavkom

Priprema:

Pokrijte kalup papirom za pečenje. Otopite maslac u loncu na štednjaku, stalno miješajući; ovo traje samo nekoliko minuta. Kad se maslac otopi, maknite s vatre. Kekse stavite u vrećicu i zdrobite ih valjkom ili sličnim alatom u sitne mrvice. Pomiješajte mrvice s otopljenim maslacem dok ne dobijete ujednačenu smjesu. Smjesu od keksa ulijte u pripremljeni kalup i čvrsto utisnite stražnjom stranom žlice kako biste dobili ravnu podlogu. Stavite u hladnjak da se stvrdne dok pripremate kremu. Naribajte koricu limuna i iscijedite sok dok ne dobijete 5 žličica, pa ostavite sa strane. Ulijte vrhnje u zdjelu i miksajte dok ne dobijete mekane vrhove. Zatim umiješajte krem sir, šećer, koricu i sok limuna, miješajući dok smjesa ne postane glatka i ujednačena. Izvadite kalup iz hladnjaka i polako rasporedite limunovu kremu preko podloge dok kalup ne bude pun, bez praznina. Stražnjom stranom žlice ili spatulom poravnajte vrh. Stavite kalup natrag u hladnjak i ostavite da se stvrdne barem 2 sata, vadeći ga tek prije posluživanja. Za spektakularni završetak, istucite vrhnje dok ne postane čvrsto. Stavite ga u slastičarsku vrećicu sa zvjezdastim nastavkom i istisnite osam malih spirala vrhnja oko ruba cheesecakea, svaku spiralicu ukrasite kriškom limuna.