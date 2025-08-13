Steve Aoki sprema spektakl u Zagrebu! Uz bacanje torti i nevjerojatnu energiju, ovaj DJ obećava nezaboravan show. Ne propustite priliku vidjeti legendu uživo
Iza bacanja torti u publiku krije se i humanitarna priča: Evo za koje se ciljeve bori Steve Aoki
Planetarno popularni DJ i producent Steve Aoki, čovjek čija energija na pozornici prkosi zakonima fizike, nedavno je iznenadio hrvatsku javnost spontanim druženjem s Majom Šuput u Umagu, a sada se sprema zapaliti Zagreb. No, Aoki je puno više od glazbene ikone poznate po bacanju torti; on je Grammyjem nominirani umjetnik, poduzetnik s vizijom, predani humanitarac s diplomom iz sociologije i odnedavno – otac. Njegov dolazak na Fair Fest obećava ne samo glazbeni, već i potpuni audio-vizualni doživljaj koji pomiče granice.
Spektakl s tortama za oproštaj od ljeta
Zagrebački velesajam postat će epicentar elektroničke glazbe 12. i 13. rujna 2025. godine, kada će se u impresivnom prostoru Piramida (Paviljon 15) održati prvi Fair Fest. Upravo će Steve Aoki, kao glavna zvijezda prve večeri, 12. rujna, imati čast otvoriti ovaj dvodnevni spektakl koji organiziraju 24sata i ImagisEvent. Njegov nastup, prvi takve vrste u Zagrebu, bit će uvertira u vikend koji će dan kasnije zaokružiti legende njemačke techno scene, grupa Scooter.
Ono što Aokijeve nastupe čini globalnim fenomenom nije samo njegov prepoznatljivi electro house zvuk, već i jedinstveni scenski ritual – bacanje torti na publiku. Performans poznat kao "cake face" započeo je spontano 2011. godine, a danas najvatreniji obožavatelji dolaze na koncerte s natpisima, nadajući se da će upravo oni biti "počašćeni". Aoki godišnje na lica svojih fanova lansira i do dvije tisuće posebno pripremljenih, pjenastih i laganih torti, osiguravajući da ovaj čin ostane simbol zabave i zajedništva.
Od studentskog aktivizma do globalne sile
Iako je danas sinonim za EDM scenu, Aokijevi počeci sežu u sredinu devedesetih i daleko su od mainstreama. Kao student na Sveučilištu u Kaliforniji, u svojoj je sobi 1996. osnovao diskografsku kuću Dim Mak Records. Ime je inspirirano njegovim herojem iz djetinjstva, Bruceom Leejem, i simbolizira snagu i kulturni utjecaj. U početku usmjeren na hardcore punk i indie rock, Dim Mak je s vremenom postao jedna od najutjecajnijih platformi za elektroničku glazbu, lansiravši karijere umjetnika poput The Chainsmokersa, Bloc Partyja i The Killsa.
Ono što mnoge iznenađuje jest Aokijev akademski put. Prije nego što je postao glazbena superzvijezda, stekao je diplomu iz sociologije i ženskih studija. Iako nikada nije radio u struci, to obrazovanje snažno je oblikovalo njegov pogled na svijet i potaknulo ga na filantropski angažman.
Humanitarac, poduzetnik i novopečeni otac
Aoki je iznimno aktivan humanitarac. Suosnivač je zaklade Aoki Foundation koja podržava organizacije za istraživanje mozga, s posebnim fokusom na regenerativnu medicinu. Njegova vizija je svijet bez degenerativnih bolesti mozga. Zaklada također osigurava glazbene tečajeve za djecu iz siromašnih obitelji, vjerujući u moć glazbe kao alata za razvoj.
Njegov poduzetnički duh ne poznaje granice. Osim modnog brenda i ulaganja u e-sport timove, osnovao je i Aoki Labs, tvrtku usmjerenu na biotehnologiju i produženje životnog vijeka, te je rani investitor u Web 3.0 tehnologije i NFT-ove.
Ova godina za njega je posebna i na privatnom planu. U srpnju su on i njegova supruga Sasha Sofine postali roditelji sina kojem su dali ime Rocky77. Ova nova životna uloga zasigurno će donijeti novu dimenziju njegovoj neiscrpnoj kreativnosti.
Da je uvijek spreman za dobru zabavu, pokazao je i nedavno u Umagu, gdje se na ATP turniru družio s Majom Šuput. Nakon što ju je izazvao na natjecanje u držanju daha, zaigrali su stolni tenis, a Aoki se u jednom trenutku spontano popeo na pozornicu tijekom Majinog koncerta, na oduševljenje publike.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Aokijev dolazak u Zagreb stoga je jedinstvena prilika doživjeti umjetnika koji je redefinirao pojam DJ nastupa.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+