Ovaj dnevnik dvogodišnjaka trebao bi pročitati svaki roditelj

Djeca oko druge godine počinju ispitivati granice, potvrđujući svoju neovisnost i razvijajući osobnosti. Roditeljima to može biti izazov, ali vrijedi zastati i razmisliti – kako je njima dok prolaze kroz "strašnu drugu godinu"?

U postu koji je postao viralan na društvenim medijima, nepoznati autor stavlja roditelje na 'pauzu' stavljajući stvari u perspektivu djeteta. To značajno djelo napisano je kao da je to dnevnik dvogodišnjaka i počinje početkom njegovog dana.

"Danas sam se probudio i htio sam se odjenuti, ali rečeno mi je: "Ne, nemamo vremena, ja ću to napraviti. "To me razljutilo", piše u dnevniku. "Htio sam sam pojesti doručak, ali su mi rekli "Ne, ti si previše neuredan, dopusti mi da ti ja dam jest. "Zbog toga sam se osjećao frustrirano."

Zatim je dijete jednostavno pokušalo samo ući u auto, ali mu je rečeno: "Ne, moramo krenuti, nemamo vremena. Pusti ja ću to napraviti". Zbog toga je zaplakao, ali je i dalje pokušavao izići sam iz auta kad su stigli u vrtić. Međutim, ponovno mu je rečeno "Ne, nemamo vremena, dopusti mi da to učinim", i jednostavno sam htio pobjeći.

Kasnije se pokušao igrati s kockama, ali su druga djeca rekla ne i htjela su napraviti svoj put. Umjesto toga pokušao se igrati s lutkom koju je netko drugi imao. "Uzeo sam je i rečeno mi je "ne, nemoj to raditi, moraš dijeliti. " Nisam siguran što sam učinio, ali me je rastužilo,“ piše u dnevniku. "Pa sam plakao. Želio sam zagrljaj, ali mi je rečeno "ne, dobro si, idi se igrati."

Tada dolazi vrijeme za 'podizanje', ali taj mali nije baš siguran što odrasli žele. "Čekam da mi netko pokaže ..." Što to radite, zašto samo stojite tamo, pokupite svoje igračke ... Sada," napisao je. "Nije mi bilo dopušteno da se obučem ili 'premjestim' svoje tijelo da dođem do mjesta na kojem moram ići, ali sada me traže da pokupim stvari."

Osjećaj preopterećenosti o tome gdje početi, kamo krenuti i što učiniti, ovaj dvogodišnjak ne može, a da ne počne plakati. "Kad je došlo vrijeme za jelo, htio sam sam jesti, ali rečeno mi je" ne, ti si premali, daj mi to. " Zbog toga sam se osjećao malim ”, kaže dnevnik. U ovom trenutku, maleni se osjeća umorno, gladno, uplašeno, frustrirano i tužno - ali odrasli to ne shvaćaju i ne razumiju zašto:

"Ja sam dvogodišnjak. Nitko mi neće dopustiti da se obučem, nitko mi neće dopustiti da premjestim svoje tijelo tamo gdje treba ići, nitko mi neće dopustiti da se brinem za vlastite potrebe."

Dijete u dnevniku opisuje kako tijekom dan stalno čuje "ne" – kad se igra, istražuje, pokušava nešto novo. Svijet ga preplavljuje pravilima koja ne razumije, dok se od njega očekuje da dijeli, sjedi mirno i kontrolira svoje emocije.

"Ja sam dvogodišnjak. Nitko mi ne dopušta da se brinem o sebi, a očekuje se da sve znam. Nisam strašan, samo sam frustriran, zbunjen i trebam zagrljaj."

Sljedeći put kada vas iznerviraju suze vašeg mališana, sjetite se: i njima je ponekad jednako teško kao i vama.