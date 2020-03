Ovaj mali neobični kukac zbog izgleda je nazvan po Lady Gagi

Neobičan kukac s čudnim spolnim organima i šiljastim rogovima - Kaikaia gaga - dobio je ime po pop zvijezdi Lady Gaga. Njegov neobičan izgled, zapravo, malo podsjeća na kostime otkačene pjevačice, pa ne čudi da su se znanstvenici priklonili tome izboru. No, to nije prvi takav slučaj, da neki kukac dobije ime u čast slavne ličnosti.

Na primjer, Beyoncé je posudila svoje ime australskoj konjskoj mušici sa zlatnim leđima, nazvanoj 'Scaptia beyonceae'. Buba 'Agra katewinsletae' dobila je ime po ulozi glumice Kate Winslet u ulozi Rose DeWitt Bukater, u filmu 'Titanic', na primjer.

Entomolog Brendan Morris, sa Sveučilišta Illinois nazvao je ovog insekta po Lady Gagi, prepoznajući u njemu ono što obilježava i slavnu umjetnicu - jedinstveni stil koji se mijenja, objavljeno je u časopisu Zootaxa, a prenosi Daily Mail.

- Ako trebamo imenovati neku bubu po Lady Gagi, onda to mora biti ova, iz porodice 'treehoppera', jer one imaju čudne šiljaste rogove i zanimljiv modni izričaj uslijed kojega se mijenjaju. Razlikuju su od svega što smo vidjeli prije. Čudesno je u kakvim se očaravajućim oblicima i bojama mogu pojaviti. Vrsta stara oko 40 milijuna godina ima toliki dijapazon oblika i boja kakve nismo vidjeli ni u jednoj drugoj obitelji insekata - pojašnjava entomolog.

