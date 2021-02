Ovan: Pripremate se za duboko duhovno razdoblje

Iako ćete se u prvoj polovici mjeseca možda osjećati društveno i ekstrovertirano, u drugoj polovici mjeseca stvari će se smiriti i postat ćete svjesniji svojih osjećaja. Kad sezona Riba započne, aktivirat će se vaša podsvijest i sve skrivene emocije koje nikada ne ugledaju svjetlost dana. Dajte svom srcu priliku da napokon osjeti sve ono što nosi u sebi.

Rak: Promjena je možda gorko-slatka, ali je prekrasna

Ovaj mjesec je u znaku transformacije. Treba otpustiti prošlost, kako bi se napravilo mjesta za budućnost i prihvatiti da nekim stvarima nije suđeno da traju zauvijek. Imate sklonost tome da romantizirate prošlost pa zašto tako ne biste razmišljali i o budućnosti? Svijet je pun mogućnosti i do kraja mjeseca uvidjet ćete koliko ih zapravo ima.

Djevica: Osjećat ćete se kaotično i izvan sebe

Merkur, koji je vladajući planet Djevice, je retrogradan, a to znači da ćete biti zbunjeni, neorganizirani i smeteniji nego inače.

Imat ćete osjećaj da ništa ne radite kako treba, a zbrka uglavi sve će to još više otežavati. No nemojte očajavati, sve je to privremeno.

Škorpion: Odnosi su vam pod povećalom

Vaši odnosi su u posljednje vrijeme pod velikim pritiscima. Možda se svađate s partnerom/icom, ljuti ste na najboljeg prijatelja ili ste spremni na svađu kada god vas kolege na poslu nešto pitaju.

U ovom mjesecu trebali bi ponovno procijeniti dinamiku vaših odnosa i zapitati se kako možete biti bolji partner/ica, pogotovo kada se nađete suočeni s nedaćama, piše Elite Daily.