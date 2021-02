Ovan

Što vas smeta?

Budući da ste vatreni znak i imate mnogo energije smeta vas što je sve monotono. Vi volite da se stalno nešto zbiva i da ste u centru pozornosti, a zbog pandemije toga nema. No pokušajte to napraviti na drugačiji način.

Što trebate raditi?

Iskoristite energiju i ‘ispucajte’ se na koristan način. Posvetite se vježbanju i svemu što vam može pomoći da održite liniju. Oni koji su se malo zapustili, ovo vrijeme mogu iskoristiti da se dovedu u red i zablistaju u novom svjetlu kad pandemija završi.

Bik

Što vas smeta?

Budući da ste zemljani znak, duboko žudite za svojom udobnošću i može vam biti vrlo teško jer su vaši omiljeni restorani zatvoreni i ne možete u tom ambijentu naručivati čašu vina i jelo koje volite.

Što trebate raditi?

Trebali biste isprobati nove recepte ili upisati online tečaj kuhanja. Još bolje ako to učinite sa svojim prijateljem pa možete zajedno uživati u virtualnoj zabavi.

Blizanci

Što vas smeta?

Preteško vam je dugo biti na jednome mjestu pa vam je jako teško ako radite od kuće. Isto tako, teško vam je jer se rjeđe viđate s kolegama s posla, ali i s prijateljima. Zato pokušavate pronaći načine da se zadovoljite.

Što trebate raditi?

Upišite online tečaj kako biste naučili nove vještine ili otvorite blog. Napravite nešto o čemu ste uvijek maštali, a prije niste imali vremena za to. Ovo može biti vaše vrijeme za razvoj i napredak.

Rak

Što vas smeta?

Budući da ste vi vrlo osjetljivi vodeni znak patite jer ne možete vidjeti sve one koji su vam dragi. To vam je najgora stvar koju vam je donijela pandemija. No rad od kuće mnogo lakše podnosite.

Što trebate raditi?

Spasit će vas videopozivi ili telefonski razgovori s najdražima. Napravite grupu videopoziva u koju ćete staviti sve one koje ne viđate često pa ih pozovite jednom tjedno i dobro se ispričajte kako biste bili u tijeku sa svim događanjima te se ne biste osjećali sami.

Lav

Što vas smeta?

Jako vas smeta jer se ne možete dotjerati i izlaziti na mjesta na koja ste inače navikli. Zato odlazite sve češće u šetnje gradom ili prirodom kako biste nadoknadili izlazak, ali i dalje niste zadovoljni time.

Što trebate raditi?

Dajte si razlog da svaki dan ili nekoliko puta tjedno izađete iz trenirke ili udobne odjeće koja je sad postala neizbježna te se sredite. Prošećite u takvom izdanju ili dogovorite kućne susrete s prijateljima. Ne zaboravite, možete se srediti i za takve prigode.

Djevica

Što vas smeta?

Mnoge Djevice su kontrol-frikovi pa ih izluđuje pandemija i neizvjesnost. Čiste po cijele dane jer ne znaju što bi sa sobom. Smeta ih i to što se ne mogu češće viđati sa svojim prijateljima pa pokušavaju organizirati kućne zabave s manjim brojem ljudi.

Što trebate raditi?

U svoj život uvedite malo svjetla. Prestanite razmišljati o tome što se vani događa i izađite u prirodu. Posvetite se hobijima kojima se inače ne stignete baviti ili isprobajte nešto potpuno novo. Možda baš u pandemiji shvatite da ste talentirani za neku vrstu umjetnosti.

Vaga

Što vas smeta?

Vama vlada Venera pa volite estetiku, a i druženje. Za to ste u pandemiji uskraćeni pa treba biti kreativan na tom području. No ne zaboravite da nisu samo kozmetički tretmani način na koji se možete dobro opustiti. Iako se može u salone, mnogi to odgađaju.

Što trebate raditi?

Prepustite se ritualima ljepote i kupkama kod kuće. Isprobajte razne kupke i mirise, a ideje često možete pronaći i na internetu. Pustite si omiljenu glazbu i ‘zavalite’ se u kadu. Kako biste se povezali s prijateljima, nazovite ih s vremena na vrijeme i pitajte kako su. To će vam izmamiti osmijeh na lice.

Škorpion

Što vas smeta?

Ako budete predugo sami, možete se povući u sebe i izolirati. Po cijele dane surfate po internetu ili gledate YouTube videe kako biste se riješili dosade. Pokušajte biti malo korisniji i vrijeme na internetu iskoristiti bolje.

Što trebate raditi?

S obzirom na to da volite misterije, zaputite se u knjižnicu ili na internetu potražite neku zanimljivu knjigu. Dobro će vam doći i tečaj koji možete upisati i polagati virtualno. Tako ćete se povezati s drugima i dobiti osjećaj da radite nešto što je korisno.

Strijelac

Što vas smeta?

Vi ste znak koji nikad ne spava i obožava avanture. To vam nedostaje u karanteni pa žudite za novim znanjima i iskustvima. Nedostaje vam i društvo, ali i putovanja. Ne zaboravite da putovati i dalje možete, ali ograničeno.

Što trebate raditi?

Upišite strani jezik pa učite virtualno. Tako ćete utažiti glad za avanturizmom, a ako vam to nije dovoljno, krenite na planinarenje. Svježi zrak napunit će vam baterije, a pogled s planine će zadovoljiti sve vaše potrebe. Uz to, na put možete povesti i prijatelja.

Jarac

Što vas smeta?

Nedostaju vam zadaci koje ste imali prije pandemije. Rad od kuće vam godi, ali istovremeno se ne osjećate produktivno kao prije. Najčešće je to samo privid. Osim toga, vi ste i ovisnik o stresu, a rad od doma je manje stresan sam po sebi pa ste time potajno nezadovoljni.

Što trebate raditi?

Vrlo je važno postaviti si ciljeve. Radite to svaki dan ili tjedan i označite ono što ste riješili. Tako ćete sami sebi dokazati da ste produktivni i bit ćete zadovoljniji. Redovno komunicirajte s kolegama kako biste imali osjećaj kao da ste stvarno zajedno u uredu.

Vodenjak

Što vas smeta?

S obzirom na to da ste borac za pravdu, jako vas smeta pandemija i sve što ona donosi sa sobom. Osjećate se nemoćno, osobito ako radite od kuće. No nemojte se umarati s tim stvarima, nego se fokusirajte na sebe.

Što trebate raditi?

Zajednica je za vas ključna, a vi ne funkcionirate bez nje. Okružite se istomišljenicima i raspravljajte o onome što vas muči. Nemojte ništa držati u sebi i gomilati probleme. Vrlo su vam važni savjet i mišljenje drugih ljudi.

Riba

Što vas smeta?

Budući da ste izuzetno empatičan vodeni znak, ponekad se možete izgubiti u strahu i osjećajima kolektiva. Prije nego što se prepustite osjećaju, pokušajte razmišljati racionalno i nemojte shvaćati sve osobno.

Što trebate raditi?

Kreativnost je za vas spas, bilo da je riječ o crtanju, plesu ili pisanju. Neophodno je da vi stvarate i bit ćete zadovoljni. Također, mogu vas spasiti i trčanje, jutarnja tjelovježba, a može vam odgovarati i meditacija.