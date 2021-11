Umjetnik ne samo da stvara impresivne životinjske figure, već ih nekako uspijeva učiniti i realnima. U ovu umjetnost se zaljubio prije 13 godina preko jednog žonglerskog kluba. Ubrzo je ostavio svoj posao kao kemijski inženjer i posvetio se stvaranju životinja od balona. Sada zarađuje za život kao umjetnik balona.

Svaki dio napravljen je od balona, sve do sićušnih očiju. Masayoshi nosi rukavice natopljene voskom na bazi vode kako bi spriječio pucanje balona dok njima rukuje.

- Ono što radim ovisi o mom raspoloženju u to vrijeme. Napravim ono što mi prvo padne na pamet - rekao je za It's Nice That.

Na svom YouTube kanalu podučava druge kako napraviti neke oblike te dodaje kako želi pokazati da umjetnost s balonima nije uvijek jednostavna nego može biti jako složena.

Pogledajte neke njegove radove:

