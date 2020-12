Ovaj znak je vrlo erotičan, ali izuzetno ljubomoran i posesivan

Po količini ljubomornih ispada, u odnosu na druge znakove, Vage su točno u sredini. Doza ljubomore kod Djevica je ispod prosjeka dok su Lavovi vrlo ljubomorni, ali to pokušavaju sakriti

<p>Radi se o Škorpionu. Kod ostalih horoskopskih znakova doza ljubomore varira, od toga da je gotovo nema, do slučajeva koji su vrlo slični Škorpionu.</p><h2>Ovan</h2><p>Prilično je ljubomoran, daleko iznad onoga što bi mogli nazvati normalnim, čime pokazuje koliko mu je stalo do partnera. Strastven je u ljubavi pa su jednako strastveni i njegovi ljubomorni ispadi.</p><h2>Bik</h2><p>Umjerena ljubomora obilježava ovaj znak, ali ne vole biti takvi jer im je to naporno. Žele stabilne veze u kojima neće imati razloga za ljubomoru. Ipak, to je ponekad jače od njih pa spadaju u kategoriju iznadprosječno ljubomornih. Sami su jaki kad su iskušenja u pitanju.</p><h2>Blizanci</h2><p>Nisu pretjerano ljubomorni jer i sami vole koketirati i biti u centru pažnje. Razlogom za ljubomoru ne smatraju tuđe poglede na partneru kao ni njegovo pretjerano druženje sa suprotnim spolom. Međutim, kad ih napad ljubomore uhvati, znaju biti dosadni pitanjima i komentarima kao muhe.</p><h2>Rak</h2><p>Vrlo su ljubomorni, po učestalosti i intenzitetu drugi po redu nakon Škorpiona, a oni su najgori. Zahtjevni su u vezi, ali i odani. Skloni su drami i preuveličavanju zbog čega znaju pomišljati da su u lošoj vezi, iako to možda nije tako.</p><h2>Lav</h2><p>Pripadnici ovog znaka imaju problema s vrlo velikom dozom ljubomore, ali to pokušavaju prikriti na sve moguće načine jer imaju problema i s egom. Ipak, ljudima koji ih dobro poznaju to ne može promaknuti. Njihova ljubomora ponekad toliko nema smisla da može biti i humoristična.</p><h2>Djevica</h2><p>Doza ljubomore kod Djevica je ispod prosjeka jer su vrlo odane pa podrazumijevaju da je i partner takav. Međutim, kad nešto posumnjaju, nenametljivo će obratiti pažnju na detalje partnerovog ponašanja i spajati ih kao slagalicu.</p><h2>Vaga</h2><p>Po količini ljubomornih ispada, u odnosu na druge znakove, Vage su točno u sredini. Ni previše, ni premalo. I u tom aspektu života su neodlučni, kao da se u nekim situacijama ne mogu odlučiti - biti ljubomoran ili ne?</p><h2>Škorpion</h2><p>Najljubomorniji znak zodijaka je Škorpion, a razlog za sumnju vidi u baš svemu. Pripadnicima ovog znaka, iako sami znaju zračiti jakim seksepilom i vrlo su erotični, smetat će ako je i partner takav. Najsretniji su u vezi s nekim tko je spreman potpuno im se posvetiti.</p><h2>Strijelac</h2><p>Ljubomora ih rijetko uhvati jer i sami imaju problema s vjernošću partneru. Uz to, vrlo su aktivni i društveni pa nemaju vremena ni volje zamarati se s njom. Za njih je savršena stabilna veza u kojoj povremeno mogu odlutati u flert i ne odgovarati za to.</p><h2>Jarac</h2><p>Malo ljubomore postoji, ali daleko ispod prosjeka. Pripadnici ovog znaka čvrsto stoje na zemlji, priželjkuju stabilne veze i skloni su vjerovati, kao i Djevice, da se podrazumijeva da je partner vjeran jer su i oni takvi.</p><h2>Vodenjak</h2><p>Ovo je najmanje ljubomoran znak zodijaka. Toliko rijetko ih uhvati ljubomora da se partneri znaju zapitati je li im uopće stalo do njih. Njima kao da je sve ravno. Nesigurni su u sebe i znaju odlutati u izvanbračne avanture.</p><h2>Ribe</h2><p>Pripadnici ovog znaka prilično su ljubomorni, više od Bika ili Vage, ali manje od Škorpiona, Ovna, Raka i Lava. Skloni su dugim i stabilnim vezama i mrze kada im nešto poremeti tu koncepciju. Iskreni su pa partnerima svašta kažu tijekom ljubomornih ispada.</p>