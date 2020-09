Ovako bebe vide roditelje od rođenja pa do 12 mjeseci života

<p>Djeca kada se rode ne vide mnogo - razlikuju tek svjetlo i tamu, sve im je kao u magli i sve vide crno- bijelo. Svoju majku koja im se smiješi, vide kao sivkastu grudu. </p><p>Da bi im se vid razbistrio i kako bi svijet oko sebe vidjeli u bojama, treba malo vremena. Naime, optički živci kod tek rođenih beba nisu u potpunosti formirani, a i mozgu treba vremena da sazre kako bi mogao procesuirati sve podražaje koji dolaze do njega.</p><p>Britanski očni kirurg dr. <strong>Romesh Angunawela</strong> iz Klinike Compare napravio je zanimljiv GIF koji pokazuje kako se djetetov vid mijenja od trenutka rođenja pa sve do prvog rođendana.</p><p>Pogledajte kako bebe vide svijet oko sebe:</p><p>- Vizualni korteks mozga zauzima gotovo trećinu cijelog mozga i počinje učiti obrađivati poplavu vizualnih informacija koje susreće od trenutka kada se vaše prvi put otvori oči - objašnjava Angunawela.<br/> <br/> Kao što se u GIF-u vidi, bebe počinju vidjeti boje sa tri mjeseca, a crvena je prva koju mogu identificirati. Zapazit će boje koje su istaknute, no pastelne ili nijanse crne neće, kao niti teksture.</p><p><br/> <br/> Sa četiri mjeseca dijete počinje vidjeti dalje od samo 25 centimetara koliko je do tada moglo. Povećava se dubina percepcije kao i raspon vidnog polja, i to se nastavlja poboljšavati tijekom prve godine života. Upravo zato bebe počinju pokazivati sve više interesa za istraživanje svijeta oko sebe.<br/> <br/> Ovaj stručnjak savjetuje roditeljima da svoju bebu okruže kontrastnim bojama u prvih nekoliko mjeseci života, jer tako mogu potaknuti razvoj vida. Savjetuje nošenje crno-bijele odjeće, stavljanje pruga na zid ili nabavku prugaste posteljine, prenosi <a href="http://www.countryliving.com/life/a41435/gif-baby-vision/?src=socialflowFB" target="_blank">Country Living.</a></p>