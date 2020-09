Roditelji čak 9 dana godišnje uspavljuju klince

U prosjeku, roditelji dnevno 34 minute uspavljuju djecu. Postoji bezbroj razloga koje će dijete smisliti u zadnji čas da odgodi spavanje, a čini se da u tome najbolje pomažu omiljene igračke i dekice

<p>Britanski roditelji potroše punih devet dana u godini pokušavajući smjestiti djecu u krevet i 'nagovoriti' ih na spavanje, pokazala je anketa provedena među tisuću roditelja djece u dobi između tri i deset godina. Pokazalo se, naime, da roditelji svake večeri provedu 34 minute spremajući mališane za spavanje, što je oko četiri sata svaki tjedan.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Pretjerivanje u konzumaciji šećera negativno će se odraziti na san</p><p>U pokušaju da izbjegnu spavanje, djeca u prosjeku smisle po tri izgovora svake večeri, uključujući i one 'klasične' - da se boje mraka, da ih odjednom boli glava, trbuh, ili baš sad trebaju na WC. Otprilike četiri večeri u tjednu roditelji pomisle da dijete spava i iskradu se iz sobe, pa onda iz dječje sobe začuju topot nožica ili tučnjavu klinaca koji su itekako budni. </p><p>Istraživanje je provela agencija Compare the Market, a pokazalo je da oko 28 posto djece kao izgovor zbog čega ne mogu usnuti kaže da je vani previše svjetla, koje im smeta s prozora. Oko 30 posto djece ne može zaspati ako uz njih nije njihova omiljena igračka. </p><p>Julie Daniels iz agencije kaže da se čini kako to s godinama ne postaje puno lakše.</p><p>- Naše je istraživanje pokazalo da čak i uz temeljitu rutinu ne možete smiriti djecu koja uvijek žele 'još samo pet minuta' provesti budna. I kao roditelj obično znate prepoznati kad je vaš mališan iskren ako traži čašu vode, ili kaže da se boji mraka, a kad vas samo pokušava smotati da ostane budan još malo. I kako god bilo, najčešće je teško reći ne, koliko god se trudili - kaže. </p><p>Studija je također otkrila da se 35 posto djece u toj situaciji žali da im je prevruće ili prehladno, pa da zbog toga ne mogu spavati, dok će gotovo trećina zatražiti poljubac ili maženje od drugog roditelja, u pokušaju da tako odgode spavanac. </p><p>Čak 83 posto roditelja nakon što su dijete koje je zaspalo ostavili u sobi, vratit će se da provjeri spava li, a više od polovice nađe ih kako se igraju svojim igračkama iako bi trebalo spavati. Čak 28 posto djece uhvaćeno je da se igra na tabletu, oko 21 posto njih gleda televiziju, a petina igra igrice u vrijeme dok roditelji misle da spavaju. Svaki šesti roditelj kaže kako je dijete već kod odlaska u krevet uzelo igračku s kojom će se još malo igrati nakon što se ugasi svjetlo. </p><p>U pokušaju da uspavaju svoje klince, oko 43 posto mama i tata čitaju im priče prije spavanja, a 29 posto ih je kreativno i sami izmisle priču koju će im ispričati. Oko 15 posto njih oslanja se na audio knjige ili YouTube video zapise, a sedam posto roditelja čak koristi podcaste.</p><p>Četvrtina roditelja priznala je da je dijete teže uspavati kad je prije spavanja igralo videoigrice, a troje od deset muči se kad se dijete prejede slatkiša prije spavanja. </p><p>Ako je dijete imalo težak dan, oko 37 posto roditelja pred spavanje ih malo mazi, da lakše zaspu, a 31 posto njih smatra da utjeha, poput medvjedića ili omiljenog pokrivača, također dobro djeluje na dijete. No, čak i u tom slučaju, oko 68 posto mama i tata i dalje priželjkuju da se pronađe neki sigurniji način da njihovo dijete lakše i brže zaspi. </p><h2>Top 20 izgovora koje djeca koriste da odgodila spavanje</h2><p>1. Kažu da nisu umorni<br/> 2. Kažu da su gladni<br/> 3. Odjednom moraju na zahod<br/> 4. Odjednom su žedni<br/> 5. Žele čuti još jednu priču<br/> 6. Kažu da im je prevruće ili prehladno<br/> 7. Odjednom vam žele ispričati još nešto o danu koji su proveli<br/> 8. Žele poljubac i maženje od drugog roditelja<br/> 9. Traže neku posebnu igračku<br/> 10. Žele još malo maženja<br/> 11. Kažu da izvana dolazi previše svjetla<br/> 12. Žele reći laku noć i drugom roditelju<br/> 13. Kažu da ih je strah mraka<br/> 14. Traže igračku koja im je utjeha<br/> 15. Kažu da je vani previše bučno<br/> 16. Odjednom ih boli glava ili trbuh<br/> 17. Plaše se čudovišta ispod kreveta<br/> 18. Žele da im drugi roditelj ispriča priču<br/> 19. Jako vam žele prepričati razgovor koji su danas vodili s nekim<br/> 20. Moraju vam pokazati video s YouTubea koji su danas gledali</p><p>Studija je otkrila da se tipična rutina prije spavanja sastoji od pranja zuba, kupke i čitanja priča, te traženja omiljenih igračaka prije nego što se gasi svjetlo, a roditelji to u prosjeku rade oko 19:50. Djeca u prosjeku žele imati kraj sebe po tri igračke te da vjeruju da s njima mogu sigurno zaspati. </p><p>- Čak i ako ih je teško odvesti u krevet, obično postoji nešto što će ih uvjeriti da odu spavati i dovoljno ih umiriti da se prepuste potrebi da zaspu. Čini se da igračke i pokrivači u tom smislu nikada ne zakažu, oni pružaju djetetu potrebnu sigurnost kad dođe vrijeme da roditelj napusti sobu i ostanu bez zagrljaja - zaključuje Julie Daniels, a piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12563346/parents-spend-nine-days-year-kids-bed-asleep/">The Sun.</a> </p>