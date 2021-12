1. Pokloni koji vam se nisu svidjeli

Bez obzira koliko vam se dar nije svidio, je li partner pogriješio ili vam je mama poklonila nešto iritantno, Božić je vrijeme kada treba cijeniti više vrijednosti - obitelj i zahvalnost. Ostavite takve stvari offline.

Svatko od njih uložio je neki trud za vaš poklon i njegova vrijednost ne bi trebala zasjeniti vaš odnos, a ponajmanje ih ne bi trebali izložiti javnosti društvenih mreža. To može biti vrlo okrutno, ružno i može ih jako povrijediti jer - šanse su velike da saznaju na koga ste mislili.

POGLEDAJTE VIDEO:



2. Hvalisanje darovima koje ste dobili

Uvijek imajte na umu da to radite pred gomilom drugih ljudi - vaših nekoliko stotina Facebook ili Instagram prijatelja. Zabavno je prepričavati super poklone iz djetinjstva, ali kada živite u odraslom svijetu to jednostavno nije lijepo.

Vi možda imate puno i to je super za vas, ali puno ljudi koji su pročitali vaš status možda nije imalo ni za obiteljski ručak ili živi od plaće do plaće ili djeci ne može priuštiti ni najmanji dar. Budite osjetljivi prema drugima jer to i je smisao Božića.

Osim toga, hvalisanje skupim darovima može biti i pozivnica pljačkašima.

3. Svađe s partnerom

Ako vaš Božić nije bio lijep, ako vas je druga polovica razočarala i ne samo da vam nije priuštila blagdane iz bajke, već ih je i upropastila - svejedno, ne dijelite to na društvenim mrežama. Udahnite duboko, prošetajte se sami i preskočite online objavljivanje. Velike su šanse da ćete s tim samo pogoršati stvar.

Ako se pojadate u svom statusu tražeći podršku prijatelja i obitelji oni će vjerojatno stati na vašu stranu kako bi vas smirili i podržali, ali to može stvoriti samo dodatne tenzije u vašoj vezi, kaže Courtney Geter, bračna terapeutkinja za Reader's Digest. Osim toga, vi se možete pomiriti do večeri, a druge ćete uvući u svoje zavrzlame, što također nije u redu. Radije tu energiju iskoristite na razgovor s partnerom i rješavanje nesuglasica.

4. Obiteljske drame

Koliko god to može drugima biti zanimljivo za pročitati, društvene mreže nisu mjesto za dijeljenje obiteljskih problema. Dapače, oni ih mogu još više pojačati i još vas više udaljiti. Također, to vam može i upropastiti blagdane nakon što svi oni pročitaju što ste napisali ili im to drugi prenesu. Ako želite nešto riješiti, onda to radije učinite licem u lice, a ne preko Facebooka.

5. Svoja politička stajališta

Božić je vrijeme mira kada bi se trebali posvetiti obitelji, zajedništvu i onima u potrebi, pa se radije suzdržite od svojih ciničnih političkih komentara. Nitko ne voli da mu se kvari božićni duh tuđim apatijama.

6. Slike drugih bez njihovog dopuštenja

Danas puno znamo o zaštiti privatnosti i zašto je ona nužna. Zato, nemojte se praviti blesavi i objaviti fotografiju drugih samo zato što je vama fotka lijepa, pogotovo ako je riječ o djeci. Najprije ih pitajte, ako je o mališanima riječ provjerite s roditeljima pa tek onda objavite.

7. Bilo kakva izjava koja omalovažava druge religije

Možda ne znate tko od vaših prijatelja točno slavi Božić, a tko samo Novu godinu. Ako dobijete poruku koja nije u potpunosti primjerena vama nemojte se ljutiti - sve želje su izražene iz dobre namjere.

8. Bilo što što bi vaš šef mogao vidjeti

Katkad se previše opustimo u svojim profilima i zaboravimo da skoro svi mogu vidjeti što objavljujemo, čak i kada dobro zaštitimo svoj profil. Prijatelji od prijatelja svašta mogu vidjeti, a mi to ne možemo kontrolirati. Zato, dobro pazite što objavljujete u pijanom stanju.

9. Gomilu selfijea

Iako se čini primamljivim objaviti savršeno editiranu/og sebe, Božić definitivno nije vrijeme za to. Osim toga, već je svima naporno gledati tuđe selfije. U ovo vrijeme zajedništva ljepše bi bilo vidjeti vaše obiteljske fotografije koje šalju poruku o zajedništvu, dobrom druženju, uživanju i božićnoj atmosferi.

10. Non stop ste online

Prije samo 10 godina, mobitel na stolu za vrijeme ručka smatrao bi se ultimativnom nepristojnošću. Potiho i pomalo - to je postalo učestalo. No to ne znači da je to posve normalno. Podijelite online s prijateljima vaše super trenutke ali nemojte visiti cijelo vrijeme na mobitelu. Družite se, uživajte i gledajte svijet svojim očima, a ne kroz kameru mobitela.