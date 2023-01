Ove bube uskoro će se naći na policama trgovina i u našim tanjurima; u kruhu, tjestenini...

Brašno kućnog zrikavca prepuno je proteina što je mnogima primamljiva pomisao iako ideja konzumacije kukaca u našim krajevima baš i ne otvara apetit.

S druge strane, zrikavci, kao i mnogi drugi kukci, prava su poslastica u azijskim zemljama. Jedu ih na različite načine, a vrlo popularni su kao hrskave grickalice.

Nakon gotovo četiri godine, otkako je tvrtka Cricket One Co. Ltd, podnijela zahtjev za stavljanje takvog brašna na područje Europske unije, taj zahtjev je Europska komisija nedavno i odobrila, počevši od 24. siječnja, ali na razdoblje od pet godina.

Tako bi se brašno ovog kukca moglo naći u mnogoj hrani i pićima, poput grickalica, kruha i peciva, tjestenine, u mesnim pripravcima, juhama, umacima...

- Dana 24. srpnja 2019. tvrtka Cricket One Co. Ltd (podnositelj zahtjeva) podnijela je zahtjev Komisiji za izdavanje odobrenja u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2283 za smještaj Acheta domesticus (kućni zrikavac), djelomično odmašćeni prah, na tržištu Unije kao novu hranu. Zahtjev je obuhvatio djelomično odmašćeni prah dobiven od cijelog Acheta domesticus (kućni zrikavac) za upotrebu u kruhu i pecivima od više zrna, krekerima i štapićima, žitnim pločicama, suhim predsmjesama za pečene proizvode, keksima, suhoj punjenoj i nepunjenoj tjestenini, umacima, prerađenim proizvodima od krumpira, u jelima na bazi mahunarki i povrća, pizza, proizvoda na bazi tjestenine, sirutke u prahu, mesnim analozima, juhama i koncentratima ili prahovima za juhe, grickalicama na bazi kukuruznog brašna, u pićima slična pivu, čokoladnim proizvodima, orašastim plodovima i uljaricama, grickalicama osim čipsa te mesnim pripravcima, namijenjenoj općoj populaciji - stoji u pojašnjenju Europske komisije.

'Acheta domesticus (kućni zrikavac) djelomično odmašćeni prah ima dopuštenje za stavljanje na tržište unutar Unije. Samo tvrtka Cricket One Co. Ltd ima dopuštenje za stavljanje u promet unutar Unije nove hrane iz čl. na razdoblje od 5 godina od 24. siječnja 2023.', piše u dokumentu koji je potpisala Ursula von der Leyen.

U Agenciji upozoravaju kako brašno kućnog zrikavca može kod pojedinaca izazvati alergijsku reakciju, kod ljudi koji su inače alergični na ljuskare, mekušce i grinje pa će na ambalaži to morati biti posebno naglašeno.

'To je dobra alternativa mesu'

Organizacija za hranu i poljoprivredu pri Ujedinjenim narodima vjeruje kako je konzumacija ovakvih kukaca zapravo dobra ideja, jer je alternativa uzgoju životinja za ljudsku prehranu.

Osim što uzgoj kukaca zahtijeva manji prostor i više organske proizvode, manje je štetan za okoliš jer emitira manju količinu stakleničkih plinova i traži manju količinu vode.

'Postoji oko 2000 kukaca koji su jestivi'

- Postoji oko 2000 kukaca koji su jestivi. Kad govorimo o nutritivnom sastavu kukaca, globalna istraživanja pokazuju da on ovisi o vrsti kukca, spolu, stadiju razvoja, prehrani i načinu prerade. Vrlo je važno kakav je proces prerade. Oni se razlikuju i po energetskoj vrijednosti, a pojedine vrste sadrže više proteina dok drugi imaju veći udio masti koji može biti od četiri do 60 posto ili prehrambenih vlakana od pet do 20 posto. Usto, bogati su mikronutrijentima poput željeza, cinka i magnezija. Kukci sadrže i vitamine A, D i B skupine kao i niz bioaktivnih tvari - pojasnila je prof.dr.sc. Suzana Rimac Brnčić sa Prehrambeno - biotehnološkog fakulteta u Zagrebu ističući kako se pitanje kukaca u ljudskoj prehrani tematizira već godinama.

- Kukci su probavljivi 77-98 posto, a sadrže sve esencijalne aminokiseline s relativno velikim količinama lizina, treonina i metionina-aminokiselinama koje su ograničene u prehrani bogatoj žitaricama i leguminozama. Izvan EU proizvodi od kukaca se mogu kupiti u obliku cijelih kukaca, proteina, hidrolizata proteina, masti te hitina i derivata. Prije stavljanja na tržište oni se blanširaju, hlade, suše i melju - ističe prof. Rimac Brnčić.

Acheta domesticus, kućni zrikavac

Konzumacija kućnog zrikavca osobito je popularna u azijskim zemljama gdje ga smatraju delicijom zbog teksture i okusa, a u 100 grama sadrži 140,2 kcal, 20,5 grama proteina i 6,8 grama masti. Bogat je izvor željeza kojeg u 100 grama ima 1,93 miligrama, a sadrži i omega 3 masne kiseline.

Pripremaju ga i na sjeveru Amerike te u dijelovima Europe, a najhranjiviji način pripreme je pečenjem iako ga na azijskim tržnicama često prodaju i prženog u dubokoj masnoći. Najčešći način obrade je mljevenjem u brašno, a od 2017. godine službeno su ga za prehranu ljudi odobrili u Švicarskoj.

