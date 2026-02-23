Ove greške kod nošenja nakita postarat će vas više nego bore!

Osim bora i sijede kose, postoji još jedan faktor koji vas može postarati: nakit. Pogrešan odabir naušnica ili ogrlica može dodati godine jednako kao i zastarjela odjeća. Prema stilistici Lisi Talbot, pravi nakit vas može pomladiti, dok pogrešan ističe bore i čini crte lica oštrijima.

Pokretanje videa... 01:35 Kako izbjeći bore | Video: 24sata/pixsell

- Nakit bi trebao uokviriti vaše lice poput rasvjete. Dobar odabir osvjetljava i podiže, a loš naglašava ono što pokušavate ublažiti, objašnjava ona.

S godinama mnoge žene postaju opreznije s nakitom i biraju decentne, gotovo nevidljive komade iz straha da će izgledati 'neprimjereno'. No, stilistica Talbot upozorava da takav pristup može djelovati bezlično i staromodno. Tanki komadi stapaju se s kožom i čine izgled bez energije.

Foto: 123RF

Umjesto toga, ne bojte se veličine i birajte komade koji reflektiraju svjetlost, poput poliranih metala ili dragog kamenja. Oni će trenutačno osvijetliti lice.Savršeno usklađeni kompleti nakita, nekad sinonim za eleganciju, danas djeluju zastarjelo i ukočeno. Moderni stil temelji se na miješanju tekstura, metala i stilova za osobniji i ležerniji dojam.

Umjesto da nosite cijeli set, razbijte ga. Kombinirajte upečatljive naušnice iz seta s drugom ogrlicom ili naslijeđeni komad s nečim modernim. Kontrast je ključan.

Kako modernizirati klasike poput bisera

Biseri nisu zastarjeli, ali ih treba modernizirati. Umjesto klasične niske, birajte barokne, nepravilne oblike ili ih kombinirajte s drugim metalima. Izbjegavajte nositi usklađene biserne naušnice i ogrlicu. Radije slojevito nosite bisernu ogrlicu s nekoliko tanjih lančića različitih duljina kako biste postigli suvremen prizvuk.

Foto: 123RF

Iako decentan nakit može biti nezamjetan, premasivni komadi imaju jednako negativan učinak. Preteške naušnice s vremenom rastežu ušne resice i vizualno 'vuku' lice prema dolje, dok glomazne alke mogu preplaviti crte lica. Slično je i s ogrlicama: debeli 'chokeri' skraćuju vrat i ističu bore.

Umjesto teških, zdepastih komada, birajte fluidnije dizajne, poput privjesaka na lančićima srednje duljine, koji neće vizualno opteretiti izgled.

Odabir metala ne bi trebao ovisiti samo o ukusu, već i o tonu kože. Pogrešan metal može naglasiti neujednačen ten, crvenilo ili podočnjake. Kako starimo, ton kože se mijenja, pa metali koji su nam nekad pristajali možda više nisu laskavi.

Foto: 123RF

Primjerice, žuto zlato može istaknuti žućkasti podton, a srebro učiniti ten beživotnim. Ako niste sigurni, ružičasto zlato ili miješani metali odličan su kompromis za postizanje svježeg izgleda.