Ove greške kod nošenja nakita postarat će vas više nego bore!

Ove greške kod nošenja nakita postarat će vas više nego bore!
Pravi nakit može osvježiti izgled i podići lice, dok pogrešan dodaje godine. Moderni stil uključuje miješanje metala I tekstura, a teški komadi ili neprikladni tonovi metala naglašavaju bore

Osim bora i sijede kose, postoji još jedan faktor koji vas može postarati: nakit. Pogrešan odabir naušnica ili ogrlica može dodati godine jednako kao i zastarjela odjeća. Prema stilistici Lisi Talbot, pravi nakit vas može pomladiti, dok pogrešan ističe bore i čini crte lica oštrijima.

- Nakit bi trebao uokviriti vaše lice poput rasvjete. Dobar odabir osvjetljava i podiže, a loš naglašava ono što pokušavate ublažiti, objašnjava ona.

S godinama mnoge žene postaju opreznije s nakitom i biraju decentne, gotovo nevidljive komade iz straha da će izgledati 'neprimjereno'. No, stilistica Talbot upozorava da takav pristup može djelovati bezlično i staromodno. Tanki komadi stapaju se s kožom i čine izgled bez energije.

Umjesto toga, ne bojte se veličine i birajte komade koji reflektiraju svjetlost, poput poliranih metala ili dragog kamenja. Oni će trenutačno osvijetliti lice.Savršeno usklađeni kompleti nakita, nekad sinonim za eleganciju, danas djeluju zastarjelo i ukočeno. Moderni stil temelji se na miješanju tekstura, metala i stilova za osobniji i ležerniji dojam.

Umjesto da nosite cijeli set, razbijte ga. Kombinirajte upečatljive naušnice iz seta s drugom ogrlicom ili naslijeđeni komad s nečim modernim. Kontrast je ključan.

Kako modernizirati klasike poput bisera

Biseri nisu zastarjeli, ali ih treba modernizirati. Umjesto klasične niske, birajte barokne, nepravilne oblike ili ih kombinirajte s drugim metalima. Izbjegavajte nositi usklađene biserne naušnice i ogrlicu. Radije slojevito nosite bisernu ogrlicu s nekoliko tanjih lančića različitih duljina kako biste postigli suvremen prizvuk.

Iako decentan nakit može biti nezamjetan, premasivni komadi imaju jednako negativan učinak. Preteške naušnice s vremenom rastežu ušne resice i vizualno 'vuku' lice prema dolje, dok glomazne alke mogu preplaviti crte lica. Slično je i s ogrlicama: debeli 'chokeri' skraćuju vrat i ističu bore.

Umjesto teških, zdepastih komada, birajte fluidnije dizajne, poput privjesaka na lančićima srednje duljine, koji neće vizualno opteretiti izgled.

Odabir metala ne bi trebao ovisiti samo o ukusu, već i o tonu kože. Pogrešan metal može naglasiti neujednačen ten, crvenilo ili podočnjake. Kako starimo, ton kože se mijenja, pa metali koji su nam nekad pristajali možda više nisu laskavi.

Primjerice, žuto zlato može istaknuti žućkasti podton, a srebro učiniti ten beživotnim. Ako niste sigurni, ružičasto zlato ili miješani metali odličan su kompromis za postizanje svježeg izgleda.

