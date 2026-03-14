Ove namirnica trebate izbjegavati ako uzimate statine, antibiotike ili antidepresive

Piše 24sata,
Neke svakodnevne namirnice mogu loše djelovati na vaše lijekove, upozorio je ljekarnik. Određeni sastojci mogu promijeniti način na koji se lijekovi apsorbiraju, razgrađuju ili aktiviraju u tijelu, bez upozorenja.

Od bobičastog voća bogatog antioksidansima do večeri sira i vina, neke svakodnevne namirnice mogle bi loše utjecati na djelovanje vaših lijekova, upozorio je glavni farmaceut i direktor Pyramid Pharmacy Group, Amir Bhogal. Ove su interakcije češće nego što mnogi misle, a neke mogu biti vrlo opasne.

1. Grejp

Sadrži spojeve koji ometaju način na koji vaše tijelo metabolizira određene lijekove, posebno one koji se obrađuju putem enzimskog sustava citokroma P450. To znači da lijekovi mogu ostati u vašem krvotoku u višim koncentracijama nego što je predviđeno, što potencijalno može uzrokovati nuspojave. Statini za kontrolu kolesterola, lijekovi za krvni tlak poput blokatora kalcijevih kanala i imunosupresivi su posebno osjetljivi. Ono što mnogi pacijenti ne shvaćaju jest da i svježe voće i sok predstavljaju isti rizik, a učinak može trajati i do 24 sata nakon konzumacije.

2. Zeleno lisnato povrće

Povrće poput špinata, kelja i brokule nutritivno je izvrsno, ali sadrži visoke razine vitamina K, koji izravno djeluje protiv varfarina i drugih antikoagulantnih lijekova. Rješenje nije potpuno izbjegavanje ove hrane, jer bi to bilo nutritivno kontraproduktivno, već održavanje dosljednog unosa. Pacijentima na antikoagulacijskoj terapiji potreban je stabilan unos vitamina K kako bi se njihova doza lijeka mogla pravilno kalibrirati. Nagla povećanja ili smanjenja unosa lisnatog zelenog povrća mogu destabilizirati parametre zgrušavanja krvi i ugroziti učinkovitost lijekova.

3. Mliječni proizvodi

Mliječni proizvodi, posebno mlijeko i sir, sadrže kalcij i druge minerale koji mogu značajno smanjiti apsorpciju određenih antibiotika, posebno tetraciklina i fluorokinolona. Kada se ovi lijekovi uzimaju s mliječnim proizvodima, minerali se vežu za molekule lijeka u gastrointestinalnom traktu, sprječavajući pravilnu apsorpciju u krvotok. To znatno smanjuje učinkovitost lijeka, potencijalno dopuštajući da infekcije traju duže ili se pogoršavaju. Obično se preporučuje razmak između konzumacije mliječnih proizvoda i uzimanja ovih doza antibiotika od najmanje dva sata kako bi se osigurala adekvatna apsorpcija.

4. Hrana bogata tiraminom

Tiramin je aminokiselina koja se nalazi u odležanim sirevima, suhomesnatim proizvodima, fermentiranoj hrani i određenim sojinim proizvodima, a može opasno stupiti u interakciju s inhibitorima monoaminooksidaze koji se koriste za depresiju i anksioznost. U kombinaciji s tim lijekovima, tiramin može uzrokovati iznenadni, opasni porast krvnog tlaka, stanje poznato kao hipertenzivna kriza. Ova interakcija je dovoljno ozbiljna da pacijenti trebaju detaljno savjetovanje o prehrani i trebaju voditi popis namirnica koje treba izbjegavati. Rizik je stvaran i potencijalno opasan po život, stoga se ova interakcija ne smije olako shvatiti.

5. Alkohol

Alkohol stupa u interakciju s brojnim klasama lijekova na nepredvidive, a ponekad i opasne načine. Osim očite zabrinutosti zbog povećane sedacije uzrokovane depresorima središnjeg živčanog sustava, alkohol može oštetiti metabolizam lijekova, povećati rizik od krvarenja, uzrokovati opasne padove krvnog tlaka i izazvati tešku mučninu. Učinci variraju ovisno o količini alkohola i specifičnom lijeku koji se uzima. Čak i umjerena konzumacija alkohola zahtijeva razgovor s ljekarnikom ili liječnikom kako bi se razumio profil interakcije specifičnog lijeka.

6. Brusnice

Bilo da se konzumiraju kao sok, dodaci prehrani ili cijelo voće, mogu stupiti u interakciju s varfarinom i drugim antikoagulantnim lijekovima. Čini se da spojevi u brusnicama pojačavaju antikoagulantni učinak, potencijalno povećavajući rizik od krvarenja ako se unos naglo poveća. Pacijenti koji redovito konzumiraju proizvode od brusnica trebaju održavati taj redoviti unos, dok oni koji ih obično ne konzumiraju trebaju biti oprezni s naglim uvođenjem velikih količina dok uzimaju antikoagulanse.

