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SUVIŠNA BRIGA

Ove namirnice ne držite u hladnjaku - hlađenje im šteti

Otkad su proizvedeni, hladnjaci su donijeli pravu revoluciju. Po prvi put omogućeno je čuvanje veće količine pokvarljive hrane svježom. Ali svaki napredak dolazi s tamnom stranom. U ovom slučaju, mana je što mnogi ljudi sve trpaju u hladnjak, bez obzira na potrebu
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Prema vodiču za skladištenje Američke agencije za hranu i lijekove (FDA) , hladnjak odlično funkcionira za životinjske proteine, mliječne proizvode, ostatke kuhane hrane i narezano voće. Za cijelo voće i mnogo škrobnog povrća, hladnoća zapravo skraćuje vijek trajanja. | Foto: Fotolia
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Prema vodiču za skladištenje Američke agencije za hranu i lijekove (FDA) , hladnjak odlično funkcionira za životinjske proteine, mliječne proizvode, ostatke kuhane hrane i narezano voće. Za cijelo voće i mnogo škrobnog povrća, hladnoća zapravo skraćuje vijek trajanja. | Foto: Fotolia
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