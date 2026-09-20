Ove namirnice ne držite u hladnjaku - hlađenje im šteti

12. Med, pekmez, javorov sirup: Med i pravi javorov sirup će se kristalizirati ako se čuvaju u hladnjaku. Čuvajte ih na sobnoj temperaturi i zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti. Iako je u redu hladiti pekmeze i želee, također ih je u redu ostaviti vani nakon otvaranja. Jedna napomena: ako ne planirate koristiti pekmeze ili javorov sirup dulje vrijeme, pametnije je hladiti ih nakon otvaranja. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA