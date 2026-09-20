Ove namirnice ne držite u hladnjaku - hlađenje im šteti

Otkad su proizvedeni, hladnjaci su donijeli pravu revoluciju. Po prvi put omogućeno je čuvanje veće količine pokvarljive hrane svježom. Ali svaki napredak dolazi s tamnom stranom. U ovom slučaju, mana je što mnogi ljudi sve trpaju u hladnjak, bez obzira na potrebu
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Prema vodiču za skladištenje Američke agencije za hranu i lijekove (FDA) , hladnjak odlično funkcionira za životinjske proteine, mliječne proizvode, ostatke kuhane hrane i narezano voće. Za cijelo voće i mnogo škrobnog povrća, hladnoća zapravo skraćuje vijek trajanja.
| Foto: Fotolia
Prema vodiču za skladištenje Američke agencije za hranu i lijekove (FDA) , hladnjak odlično funkcionira za životinjske proteine, mliječne proizvode, ostatke kuhane hrane i narezano voće. Za cijelo voće i mnogo škrobnog povrća, hladnoća zapravo skraćuje vijek trajanja. |
Foto: Fotolia
Prema vodiču za skladištenje Američke agencije za hranu i lijekove (FDA) , hladnjak odlično funkcionira za životinjske proteine, mliječne proizvode, ostatke kuhane hrane i narezano voće. Za cijelo voće i mnogo škrobnog povrća, hladnoća zapravo skraćuje vijek trajanja.
| Foto: Fotolia
1. Rajčice: Ovo je najvažnija informacija koju ćete pročitati o ovoj temi. Nikada, ni pod kojim okolnostima, ne čuvajte rajčice u hladnjaku. One počinju gubiti okus i teksturu kada se stave u hladnjak, postaju brašnaste, kašaste i bez okusa. Ostavite ih na pultu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
2. Krumpir, batat: Da, krumpir bi se trebao čuvati na hladnom i tamnom mjestu, pa bi hladnjak trebao biti idealan, zar ne? Pogrešno. Hladnjak je zapravo prehladan. Niske temperature uništavaju prirodni škrob krumpira, utječući i na njegovu teksturu i na okus. Umjesto toga, čuvajte ga u papirnatoj vrećici.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
3. Jabuke, kruške: Ovo voće možete držati u hladnjaku, ali ne morate. Hladan zrak unutar hladnjaka obično uništava njihovu hrskavu teksturu paje bolje da ih ostavite na pultu. Ali ako više volite hladno voće, slobodno ga stavite u hladnjak.
| Foto: 123RF
4. Bobičasto voće: Svježe bobičasto voće nije namijenjeno dugom trajanju. Ostavite ih vani i uživajte u njima nekoliko dana.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
5. Breskve, šljive: Koštuničavo voće ne smije se hladiti ako je nezrelo, jer neće dozrijeti u hladnjaku. Čuvajte ga na pultu i uživajte u njemu čim sazrije.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
6. Citrusi: Naranče, limuni, limete i klementine čuvajte na pultu. Pažljivo ih pratite jer će jedno pljesnivo voće zaraziti ostale.
| Foto: Fotolia
7. Paprike: Čuvajte ih u papirnatoj vrećici. Hladnjak će omekšati njihovu hrskavu teksturu.
| Foto: Pixabay/Merseyside Police
8. Dinje: Cijele dinje čuvajte na pultu. Hladnjak će im meso pretvoriti u brašnasto. Nakon što ih narežete, ostaci se mogu čuvati u hladnjaku.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
9. Maslac: Nema ništa gore od mazanja tvrdog maslaca. Dobra vijest je da nema potrebe. Ovisno o temperaturi, maslac možete čuvati na pultu, pokriven, tjedan dana. Najbolji plan je hladiti maslac i vaditi ga malo po malo.
| Foto: 123RF
10. Banane: Hlađenjem će banane prerano posmeđiti koru i promijeniti teksturu. Čuvajte ih na pultu. Ogulite ih i zamrznite za smoothieje i kruh od banane nakon što prezriju.
| Foto: 123RF
11. Luk, češnjak: Čuvanje ovih namirnica u hladnjaku ne samo da će prenijeti oštar miris na drugu hranu, već će ih s vremenom i omekšati. Čuvajte ih u papirnatoj vrećici. Nakon što se nareže, dobro zamotan luk možete čuvati u hladnjaku.
| Foto: pinterest
12. Med, pekmez, javorov sirup: Med i pravi javorov sirup će se kristalizirati ako se čuvaju u hladnjaku. Čuvajte ih na sobnoj temperaturi i zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti. Iako je u redu hladiti pekmeze i želee, također ih je u redu ostaviti vani nakon otvaranja. Jedna napomena: ako ne planirate koristiti pekmeze ili javorov sirup dulje vrijeme, pametnije je hladiti ih nakon otvaranja.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
13. Avokado: Cijele plodove čuvajte na pultu. Ako su jako mekani, možete dobiti nekoliko dodatnih dana stavljanjem u hladnjak, ali to ćete platiti okusom. Bolje je odmah uživati u njima. Nemojte kupovati više nego što možete upotrijebiti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
14. Kruh: Iako mnogi drže kruh u hladnjaku kako ne bi postao ustajao, time se zapravo brže isušuje. Čuvajte ga u tamnom ormaru ili kutiji za kruh.
| Foto: 123RF
15. Kiseli krastavci: Imaju dovoljno natrija, prirodnog konzervansa, da ih ne treba čuvati u hladnjaku. Jedini razlog je ako ih radije uživate hladne.
| Foto: Christian Draghici