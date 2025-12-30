Ove namirnice pomažu kod boli u zglobovima i smanjuju upalu

Zglobovi omogućuju kretanje, ali s godinama ili zbog modernog načina života često dolazi do boli i ukočenosti. Pravilna prehrana može smanjiti upalu, podržati hrskavicu i očuvati pokretljivost, a mnoge namirnice vrlo su pristupačne
U nastavku pogledajte namirnice koje dokazano liječe zglobove.
MASNA RIBA Masne ribe poput lososa, skuše i sardina bogate su omega-3 masnim kiselinama (EPA i DHA) koje pomažu smanjiti upalu i ublažiti bol u zglobovima. Omega-3 masne kiseline reguliraju proizvodnju upalnih spojeva u tijelu, čime mogu pomoći osobama s artritisom i kroničnim bolovima. Redovita konzumacija masne ribe može poboljšati pokretljivost zglobova i smanjiti jutarnju ukočenost. Preporučuje se konzumacija barem dva puta tjedno.
ORAŠASTI PLODOVI I SJEMENKE Orašasti plodovi poput oraha, chia sjemenki i lanenog sjemena bogati su omega-3 masnim kiselinama i antioksidansima, uključujući vitamin E. Ovi nutrijenti štite zglobne stanice od oksidativnog stresa i usporavaju procese starenja zglobova. Redovito uključivanje orašastih plodova u prehranu može doprinijeti smanjenju upalnih procesa. Osim toga, zdrave masti iz ovih namirnica podržavaju zdravlje srca.
LISNATO ZELENO POVRĆE Špinat, kelj i blitva sadrže obilje vitamina i minerala, uključujući vitamin K koji je ključan za zdravlje kostiju i hrskavice. Ovo povrće također obiluje antioksidansima koji pomažu u neutraliziranju slobodnih radikala. Redovita konzumacija lisnatog povrća može usporiti oštećenja zglobova povezana s upalom. Dodatno, niskokalorično je i pogodno za održavanje zdrave tjelesne težine.
BOBIČASTO VOĆE Bobice poput borovnica, jagoda i malina bogate su vitaminom C i antocijaninima, snažnim antioksidansima. Oni pomažu u smanjenju oksidativnog stresa i štite zglobna tkiva od oštećenja. Vitamin C ima važnu ulogu u sintezi kolagena, ključnog za zdravlje ligamenata i hrskavice. Redovita konzumacija bobičastog voća može doprinijeti smanjenju upale.
MASLINOVO ULJE Ekstra djevičansko maslinovo ulje bogato je oleokantalom, prirodnim spojem s protuupalnim djelovanjem sličnim ibuprofenu. Njegova redovita uporaba može pomoći u smanjenju bolova i ukočenosti zglobova. Osim toga, maslinovo ulje doprinosi zdravlju srca i regulaciji kolesterola. Najbolje ga je koristiti sirovo ili u laganoj termičkoj obradi.
ČEŠNJAK Češnjak sadrži sumporne spojeve koji mogu smanjiti proizvodnju upalnih tvari u tijelu. Poznat je po svom pozitivnom učinku na imunološki sustav i cirkulaciju. Redovita konzumacija češnjaka može pridonijeti smanjenju bolova u zglobovima i poboljšanju njihove funkcije. Najveću korist ima svježi ili lagano zgnječeni češnjak.
JUHA OD KOSTIJU Domaća juha od kostiju bogata je kolagenom, glukozaminom i aminokiselinama koje podupiru zdravlje zglobne hrskavice. Kolagen pomaže održavanju elastičnosti i pravilnog podmazivanja zglobova. Redovita konzumacija može ublažiti simptome osteoartritisa i usporiti degenerativne promjene. Također pridonosi oporavku organizma.
KURKUMA Kurkuma sadrži kurkumin, snažan prirodni protuupalni spoj. Može pomoći u smanjenju ukočenosti, oteklina i bolova u zglobovima. Njena učinkovitost povećava se kada se kombinira s crnim paprom. Kurkuma se lako može dodati raznim jelima i toplim napitcima.
ZELENI ČAJ Zeleni čaj bogat je epigalokatehin galatom (EGCG), snažnim antioksidansom s protuupalnim svojstvima. Redovito pijenje zelenog čaja može pomoći u zaštiti hrskavice od oštećenja. Također doprinosi smanjenju upalnih procesa u tijelu. Ima i povoljan učinak na opće zdravlje.
CJELOVITE ŽITARICE Cjelovite žitarice poput zobi, smeđe riže i kvinoje bogate su vlaknima koja pomažu regulirati upalne markere u tijelu. Vlakna podržavaju zdravu probavu i stabilnu razinu šećera u krvi. Održavanje zdrave tjelesne težine smanjuje opterećenje na zglobove. Zamjena rafiniranih žitarica cjelovitima dugoročno doprinosi zdravlju zglobova.
