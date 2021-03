Svi se u zadnje vrijeme trudimo živjeti i jesti zdravije, s ciljem da ojačamo imunitet da bismo izbjegli infekciju korona virusom, ili ju dočekali snažniji, kako bismo prošli s manjim komplikacijama, no to nije uvijek lako. U moru namirnica treba izabrati one koje će nam osigurati dovoljno hranjivih sastojaka, vitamina i minerala, koji mogu pomoći u tome. Zanimljivo je da nutricionisti kažu da zdrava hrana može biti puno jednostavnija nego što to mislimo.

POGLEDAJTE VIDEO: Slavni kuhar Tomislav Špićek o tome kako je smršavio

Jednostavno svaki dan dodajte neku od supernamirnica u tanjur, ili kao međuobrok, odnosno napitak, što može doprinijeti boljem imunitetu, tome da smanjite upalne procese u organizmu i imate više energije. Evo što stručnjaci kažu o tome koje bismo namirnice trebali jesti svaki dan:

1. Orašasti plodovi protiv upalnih procesa

Nutricionistica Morgyn Clair, iz Sprint Kitchena gotovo svakodnevno nastoji pojesti barem jednu porciju orašastih plodova.

- Prema mnogim istraživanjima, mnogi ljudi, posebno vegani i vegetarijanci, u prehranu ne unose dovoljno omega-3 masnih kiselina. Omega 3 presudna je za imunološko zdravlje. Jedna dnevna porcija orašastih plodova na dan izvrstan je način za potporu imunološkom zdravlju - kaže.

Dodaje kako postoje studije koje su pronašle pozitivnu povezanost između konzumacije omega-3 masnih kiselina i zdravog mikrobioma u crijevima koji se može bolje boriti protiv infekcije nego kod kontrolne skupine koja nije konzumirala takve namirnice.

Kako bi grickanje bilo zanimljivije, Clair savjetuje da pomiješate više orašastih plodova u zdravi mix, primjerice kombinaciju badema, oraha i pistacija.

2. Kimchi za zdravlje crijeva

Uvedite u prehranu fermentiranu hranu, kaže Brooke Alpert. Ona je autorica knjige The Sugar Detox i medicinska savjetnica Cure Hydration i kaže da je kimchi - što se odnosi na široku paletu slanih i fermentiranih vrsta povrća poznatih u korejskoj kuhinji - pravi užitak. Otkako je kod kuće zbog lockdowna, pojačala je njegov udio u prehrani.

- Volim kimchi začinjen na salatu ili ga pomiješati s rižom, što je ovdje postala glavna kombinacija za ručak zimi, otkako su salate manje zanimljive, kaže. Kimchi je vrlo bogat vlaknima i zdravim probioticima, posebno bakterijama Lactobacillus, koje mogu pomoći u jačanju imunološkog sustava i time ga ojačati za borbu protiv korona virusa.

3. Špinat za jači imunitet i borbu protiv upale

Špinat je moćna hrana za imunološki sustav jer je krcat vitaminom C i mnogim antioksidantima, objašnjava Allison Gregg, savjetnica za prehranu u Mom Loves Best .

- Nedavno istraživanje pokazalo je da vitamin C ima visoku protuupalnu i antioksidativnu sposobnost. Ova dva svojstva smanjuju upalu i oksidativni stres što jača imunološki sustav - pojašnjava. Ako niste najveći ljubitelj špinata, pokušajte ubaciti šaku ili dvije lisnatog zelenila u svoj omiljeni recept za smoothie , teško da ćete otkriti razliku u okusu, a opet ćete ubrati iste nutritivne blagodati.

4. Sirova paprika za imunitet i apsorpciju željeza

- Sirova paprika puna je hranjivih sastojaka koji na značajan način koriste tijelu, no većina šire javnosti donedavno nije bila svjesna koliko su zapravo zdrave. Paprika je bogata vitaminom C, no to je njen najosjetljiviji hranjivi sastojak, jer se gubi tijekom kuhanja - kaže Trista K. Best, stručnjakinja iz tvrtke koja prodaje dodatke prehrani Balance One. Zato bi ju, kaže, svakako trebalo jesti sirovu.

- Vitamin C ima ulogu potpore imunitetu, no ujedno poboljšava apsorpciju željeza. A to je još jedan vrlo neophodan hranjivi sastojak koji je teže osigurati kroz biljnu prehranu.

5. Zeleni čaj za mršavljenje, zdravlje crijeva i kardiovaskularno zdravlje

- Zeleni čaj sadrži flavonoide i epigalokatehin galat (EGCG), koji su dva snažna antioksidansa - kaže Gregg. EGCG su proučavali zbog njegove sposobnosti da poboljša imunološku funkciju.

Ne volite baš zeleni čaj? Iskreno, svakodnevno pijenje drugih vrsta čaja također je sjajna ideja za pomoć oko sagorijevanja masti, poboljšanja zdravlja crijeva, smanjenja kardiovaskularnog rizika i još mnogo toga, donosi portal The Beat.

6. Voda za bolju funkciju stanica i jačanje imuniteta

Ne podcjenjujte važnost vode.

- Hidratacija je uvijek bila jako važna za moje zdravlje i optimalno zdravlje mojih pacijenata i zdrav imunološki sustav. Kad je pandemija započela, mnogi nisu razmišljali o unosu vode, možda zbog manje aktivnosti, zato što smo bili kod kuće, kaže Alpert. Dodaje kako je, nakon što je osobno počela uživati u veganstvu, počela nabavljati paketiće okusa za vodu bez šećera, kako bi voda bila zanimljivija za piće, ali i za održavanje razine elektrolita.

7. Agrumi liječe respiratorne infekcije i upale dišnih puteva

Melissa Nieves, liječnica iz tvrtke Kemtai, koja se bavi digitalnim spravama za kućni fitnes, velika je zagovornica redovite konzumacije agruma, poput naranče, grejpa i limuna.

- Nisu samo osvježavajuće i slasne, već imaju i puno vitamina C. Čini se da vitamin C može spriječiti i liječiti respiratorne i sustavne infekcije poboljšavajući različite funkcije imunoloških stanica - kaže.

- Unos vitamina C važan je i za prevenciju infekcije. Preporučena dnevna doza vitamina C kreće se oko 75 miligrama na dan za žene i 90 miligrama na dan za muškarce. Nieves preporučuje da zdravi ljudi ostanu u okvirima tih preporuka, dok se kod nekih bolesti, pod kontrolom liječnika, količine vitamina C mogu i povećati. Dobar način da uspijete unijeti dnevnu preporučenu dozu jest da u salatu dodate komadiće naranče, ili da ih jedete kao međuobrok barem jednom dnevno.

8. Mahunarke za osjećaj sitosti

Best je veliki zagovornik mahunarki - graha, graška i leće - jer njihova vlakna održavaju osjećaj sitosti dugo nakon obroka, a korisna su i za hranjenje dobrih bakterija u crijevima.

- To čine vezivanjem i izbacivanjem toksina i otpada iz vašeg tijela, a usto pomažu u smanjenju kolesterola i tjelesne težine - kaže. Uklanjanje toksina i otpada i poboljšanje crijevnog mikrobioma u konačnici će doprinijeti poboljšanju zdravlja crijeva.