Ove pogreške kod depiliranja voskom kod kuće mnogi rade, nemojte biti među njima

Ne depilirate se u pravo vrijeme

Vrijeme igra veliku ulogu kada je riječ o depilaciji, jer ne želite to napraviti prerano i prekasno. Dlačice moraju biti određene duljine, barem 0,6 centimetara, prije nego što se odlučite za depilaciju voskom kod kuće.

Napravite li to kad su prekratke, riskirate bolno iskustvo. S druge strane, preduge dlačice mogu se lomiti tijekom depilacije pa vam koža neće biti glatka koliko biste željeli.

Ne obraćate pozornost na temperaturu i konzistenciju voska

Bez obzira koristite li mikrovalnu pećnicu za zagrijavanje voska ili poseban grijač, pazite da dobijete odgovarajuću konzistenciju i temperaturu. Ono što želite je vosak koji nije previše tekući i prevruć, savršen je onaj teksture poput sirupa i topao na dodir.

Foto: Dreamstime

Ne razmišljate o koži prije početka depilacije

I dobro pripremljena koža je ključan dio procesa depilacije. Način pripreme ovisi o vrsti voska koji ćete koristiti. Postoje šećerni vosak i voskovi koji se proizvode od smole.

S tekućinom na bazi šećera najbolje je oprati kožu te ukloniti masnoću i prljavštinu kako bi vosak bolje djelovao, ali isto to ne vrijedi za voskove napravljene od smole. Ostavljanje prirodnog ulja na koži u tom bi slučaju moglo umanjiti bol.

Pijete kavu ili alkohol

Možda ste odlučili popiti čašu vina prije nego što sjednete i pozabavite se dlačicama na nogama, no to nije dobra ideja. Naime, kofein i alkohol mogu uzrokovati to da koža postane osjetljivija.

Stoga, prije depilacije voskom se suzdržite od kave i alkohola.

POGLEDAJTE VIDEO:

Radite to u vrijeme mjesečnice

I mjesečnica čini kožu osjetljivijom. Ginekologinja Christine Greves kaže da je to zbog promjene u hormonima.

Ono što se obično događa tijekom menstrualnog ciklusa je padanje razine estrogena koji koži daje punoću, debljinu i zaštitu. Bilo bi bolje suzdržati se od depiliranja tijekom ciklusa i napraviti to ili nekoliko dana prije ili kasnije.

Nanosite previše voska

'Manje je više' je filozofija koja vrijedi i kada se radi o nanošenju voska za depilaciju - dovoljan je tanki premaz preko dlačica. Sve više od toga samo će napraviti nered, depilacija će više boljeti, a moguće je da čak i samo uklanjanje dlačica neće završiti kako treba.

Ne razmišljate o smjeru nanošenja i povlačenja

Pravilo je da se vosak uvijek nanosi u smjeru rasta dlačica, a povlači se u suprotnom smjeru.

Ova metoda osigurat će vam najefikasniju depilaciju, odnosno veću šansu da u jednom potezu skinete sve dlačice s jednog dijela kože. Izbjegavajte nanošenje voska na upaljenu ili nadraženu kožu kako ne biste napravili još veću štetu.

Foto: Dreamstime

Presporo vučete traku

Kada je riječ o depilaciji voskom kod kuće, najbolje je slijediti metodu '1, 2, 3, sad' i naglo povući. Presporo uklanjanje trakica može uzrokovati većom boli i možda neće iščupati sve dlačice.

Pokret skidanja trake mora biti brz, a nije loše ni zamoliti nekoga s kime ste prisni za pomoć, posebno kad depilirate osjetljive dijelove poput bikini zone.

Ne koristite obje ruke

Osim brzine povlačenja trake, važno je i dobro zategnuti kožu kako bi rezultat bio dobar, a bol manja. Znači, u trenu kad krenete povući traku, drugom rukom zategnite taj dio kože.

Ne brinete o koži nakon depilacije

Njega je neophodna kada se radi o depilaciji kod kuće. Ono što postižete naknadnom njegom su piling, umirivanje kože i izbjegavanje urastanja dlačica. Imate li ostataka voska na koži nakon depilacije, nanesite malo ulja na to.

Potom kožu premažite rashladnim gelom ili nečim za hidrataciju, poput aloa vere. Također, bilo bi najbolje da neko vrijeme izbjegavate izlaganje kože jako vrućoj vodi kako biste smanjili šansu od iritacije, prenosi msn.com.

Najčitaniji članci