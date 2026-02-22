Ove pogrešne činjenice o intimnom odnosu u koje mnogi vjeruju nanose više štete nego koristi

AKO STE MUŠKARAC I PRIMATE ANALNI SEKS, TO ZNAČI DA STE GAY Seksualna orijentacija temelji se na emocionalnoj i romantičnoj privlačnosti, a ne na pojedinoj seksualnoj praksi. Analna stimulacija može biti ugodna bez obzira na to kako se identificirate. Ovaj mit proizlazi iz stereotipa i homofobnih uvjerenja koja nemaju znanstvenu osnovu. Vaše seksualne preferencije ne definiraju vaš identitet. Razumijevanje te razlike pomaže u smanjenju stigme i predrasuda.