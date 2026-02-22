Ove pogrešne činjenice o intimnom odnosu u koje mnogi vjeruju nanose više štete nego koristi

Iako se danas smijemo starim mitovima o seksu, pogrešna i negativna uvjerenja i dalje mogu uzrokovati sram, nesigurnost i seksualnu anksioznost. U neka od tih uvjerenja mnogi i dalje vjeruju unatoč čvrstim dokazima protiv njih
U nastavku pogledajte pogrešne činjenice o seksu kojin nanose više štete nego koristi.
| Foto: Dreamstime
Foto: Dreamstime
| Foto: Dreamstime
VAGINA POSTAJE „LABAVA“ AKO IMATE PREČESTO SEKS Ovaj mit tvrdi da česta penetracija trajno „raširi“ vaginu, ali to nije točno jer je vaginalno tkivo elastično i prirodno se širi te vraća u prvobitno stanje. Promjene u tonusu mišića zdjelice povezane su s različitim fiziološkim faktorima, a ne s brojem seksualnih odnosa koje imate. Vaše tijelo je dizajnirano za seksualnu aktivnost bez takvih trajnih posljedica. Širenje ovog mita potiče sram i nepotreban strah. Umjesto brige oko učestalosti seksa, važnije je razumjeti kako vaše tijelo zapravo funkcionira.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
NEOBREZANI PENISI SU PRLJAVI ILI NEHIGIJENSKI Higijena penisa ovisi o redovitoj i pravilnoj brizi, a ne o tome ima li osoba kožicu ili ne. Ako održavate osnovnu higijenu, i obrezani i neobrezani penis jednako su čisti. Kožica sama po sebi nije znak nečistoće niti predstavlja zdravstveni problem. Ovaj mit češće proizlazi iz kulturnih uvjerenja nego iz medicinskih činjenica. Važno je razlikovati osobne stavove od znanstveno utemeljenih informacija.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
AKO PREČESTO KORISTITE VIBRATOR, IZGUBIT ĆETE OSJEĆAJ Ne postoje dokazi da korištenje vibratora uzrokuje trajno oštećenje živaca ili gubitak osjeta. Moguće je da osjetite kratkotrajnu utrnulost neposredno nakon upotrebe, ali ona brzo prolazi. Seksualne igračke su alat za istraživanje vlastitog užitka i ne stvaraju ovisnost u medicinskom smislu. Vaše tijelo može razviti preferenciju prema određenoj vrsti stimulacije, što je sasvim normalno. Ovaj mit često proizlazi iz dezinformacija i nelagode oko otvorenog razgovora o seksualnosti.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
VAGINALNI ORGAZAM JE JEDINI PRAVI ILI NAJBOLJI Orgazmi se razlikuju od osobe do osobe i ne postoji univerzalno „ispravan“ način njihova doživljavanja. Mnoge osobe lakše doživljavaju orgazam kroz stimulaciju klitorisa nego kroz penetraciju, i to je potpuno normalno. Vaše seksualno iskustvo ovisi o kombinaciji fizičkih i psiholoških čimbenika. Nametanje ideje o „pravom“ orgazmu može stvoriti nepotreban pritisak i nesigurnost. Najvažnije je da prepoznate i poštujete ono što vama donosi zadovoljstvo.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
AKO STE MUŠKARAC I PRIMATE ANALNI SEKS, TO ZNAČI DA STE GAY Seksualna orijentacija temelji se na emocionalnoj i romantičnoj privlačnosti, a ne na pojedinoj seksualnoj praksi. Analna stimulacija može biti ugodna bez obzira na to kako se identificirate. Ovaj mit proizlazi iz stereotipa i homofobnih uvjerenja koja nemaju znanstvenu osnovu. Vaše seksualne preferencije ne definiraju vaš identitet. Razumijevanje te razlike pomaže u smanjenju stigme i predrasuda.
MASTURBACIJA ILI GLEDANJE PORNOGRAFIJE ZNAČI DA NEŠTO NIJE U REDU S VAŠOM VEZOM Masturbacija je uobičajena i zdrava aktivnost, bez obzira jeste li u vezi ili ne. Ona ne znači manjak ljubavi prema partneru niti automatski ukazuje na problem u odnosu. Pornografija predstavlja fantaziju i ne mora odražavati stvarne odnose. Problemi mogu nastati jedino ako izostane komunikacija ili ako ponašanje postane kompulzivno. Otvoren i iskren razgovor s partnerom važniji je od pretpostavki.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
SPOLNO PRENOSIVE INFEKCIJE SU SRAMOTNE Spolno prenosive infekcije su medicinska stanja, a ne moralna procjena nečijeg karaktera. Mnoge su vrlo česte te se uspješno liječe ili kontroliraju terapijom. Ako osjećate sram, veća je vjerojatnost da ćete odgoditi testiranje ili razgovor s partnerom. Otvorenost i odgovornost važniji su od osuđivanja. Informiran pristup pridonosi vašem zdravlju i zdravlju drugih.
| Foto: ilustracija/Canva
AKO STE DOMINANTNI U BDSM-U, TO ZNAČI DA STE ZLOSTAVLJAČ BDSM se temelji na jasnom pristanku, komunikaciji i unaprijed dogovorenim granicama. Dominantna uloga u takvom kontekstu nije isto što i zlouporaba moći. Sudionici svjesno pristaju na određene dinamike i sigurnosne mjere. Empatija i odgovornost ključni su za sigurno iskustvo. Miješanje sporazumnog odnosa sa zlostavljanjem pokazuje nerazumijevanje prirode takvih praksi.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA