U redu je da žene skrivaju tajne jer postoje neke stvari koje žele zadržati za sebe - i to je potpuno razumljivo. Te bi tajne mogle biti neugodne ili previše osobne, a samo kad budu spremne, trebale bi ih podijeliti sa svojim partnerom.

U svakom slučaju, žene će uvijek tajiti nešto od svog partnera, ali većinu vremena te vas tajne ne moraju brinuti. To su bezazlene misli koje žena ima o sebi i ne želi ih dijeliti s drugima.

Ovo su te tajne:

1. Masturbiraju bez obzira jeste li kod kuće ili ne

Kada ostanu same, žene napokon imaju vrijeme za sebe znajući da im nitko neće ući. Ponekad žene to vole raditi i dok je muškarac još uvijek u kući, a obično to rade u kupaonici.

2. Mokrenje

Neke žene vole mokriti vani, a neke i pod tušem.

3. Čupaju dlake po cijelom tijelu

Od nožnih prstiju, brade, usana, madeža i bradavica. Žene gdje god vide dlaku moraju je počupati. To im stvara veliko zadovoljstvo.

4. Kada je zaljubljena, osjeti miris vaše odjeće

Kad vas nema u blizini žena često voli mirisati vašu odjeću ili osjećati vaš miris. Ako spavate skupa mogla bi i odmoriti na vašem jastuku.

5. Žele biti malo otvorenije kada su u pitanju malo prostije stvari

Žena će se teško otvoriti ako želi seks u troje ili nešto slično.

6. Nadaju se da vaši muški prijatelji potajno žele spavati s njima

Vrlo često žene će se sređivati i fino odjenuti ako znaju da s vama ide neki vaš muški prijatelj. Vrlo je moguće da će s njim suptilno koketirati. Morate znati da vaše žene ne žele s njima biti ni spavati, one samo žele da oni žele njih. To im imponira i tako misle da je muškarac donio pravu odluku.

7. Kad vas nema vole pustiti vjetar

Mogu one to učiniti i ispred vas, ali najviše uživaju u tome kada su same.

8. Kad izađu s curama, rade loše stvari koje ne biste odobravali

To uključuje otkrivanje vaših neugodnih tajni, pijenje prekomjernih količina alkohola...

9. Žene obožavaju loše momke, a vrlo vjerojatno će i spavati s takvim iako je pravi idiot

No ono što je vrlo bitno je da se s takvim sigurno nikad neće vjenčati niti biti u dugotrajnoj vezi.

10. Vole seks na prvom spoju kako bi utvrdile postoji li kemija

11. Mrze depiliranje voskom

Žene vole biti savršene, ali za ljepotu treba izdržati, a ovu depilaciju većina žena koristi, ali ju nikako ne vole.

12. Kad muškarac kaže da ne želi djecu, to ga obično čini manje privlačnim

Ako je žena u godinama i ako želi djecu ova rečenica bi mogla označavati prekid.

13. Većinu žena zapravo nije briga koliko imate novca

Sve dok ste ljubazni, emocionalno velikodušni i vrijedno radite, njima ste najbolji na svijetu. Lijenost i nedostatak motivacije nisu seksi.

14. Mnoge ne vole sport ni vanjske aktivnosti

15. Sviđaju im se vaše mane

Maleni trbuh, sijede dlake, žene to sve vole, iako vi možda ne. Nismo svi savršeni pa zbog toga ne bismo trebali biti toliko nesigurni ili strogi prema sebi.

16. Tijekom seksa mogu razmišljati o nečemu drugom

Vrlo često tijekom seksa s vama mogu sanjariti o seksu u troje, o dominaciji, o drugim perverznim stvarima, tko zna... Većina žena voli maštati. To ne znači da ju seksualno ne privlačite.

17. Redovito provjeravaju što rade bivši putem društvenih mreža

To ne znači da ih još uvijek vole, samo su znatiželjne.

18. Neke pijano ljubljenje ne smatraju prijevarom

Žene će kada prevare, kao prijevaru smatrati seks, ali ne i poljubac u pijanom stanju dok je s druge strane drugačije. Vrlo često, kad muškarac prevari sve će se uzimati u obzir.

19. Cijene samostalno vrijeme više nego to mislite

Da, žena će vam reći da joj nedostajete ali vjerujte ona uživa sama sa sobom. Osim toga, uživa i kada joj dođete doma i kada provodi vrijeme s vama, piše Your Tango.