Filmovi 'Bilježnica' i 'Titanic', te 'When Harry meet Sally' zauvijek će imati posebno mjestu u srcima mnogih, zbog predivnih ljubavnih priča o kojima govore, no od filmova su još poticajnije - stvarne ljubavne bajke. Romantične priče koje su se zaista dogodile često su velika inspiracija, no do javnosti najčešće dolaze sasvim slučajno. Pa, evo ukratko nekih od njih, prema izboru portala Oprah Daily od kojih smo izabrali nekoliko nama najljepših.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako se vi ljubite?

Bob Harvey i Annette Adkins

Bob Harvey prvi put je sreo Annette Adkins 1955. godine i odmah je pao na njen šarm.

- Nisam mogao skinuti pogled s nje - rekao je Harvey za New York Times. Imala je kestenjastu kosu i zapanjujuće lijepo lice, te prekrasne oči, kaže. Dvoje tinejdžera završilo je zajedno na maturalnoj zabavi, no nakon srednje škole izgubili su kontakt i ubrzo se vjenčali s drugim partnerima. Harvey, međutim, nikad nije zaboravio na Annette.

Tako ju je 2017. godine, nakon što mu je preminula supruga, potražio na društvenim mrežama i otkrio da je i ona postala udovica. Poslao joj je razglednicu sa svojim telefonskim brojem i nakon što su se kratko čuli, Harvey je vozio oko 800 kilometara da je posjeti. Stao je samo da natoči benzin i kupi buket karanfila.

- Pružio sam joj cvijeće, a zatim sam joj uhvatio lice i rekao: Htjeli ti to ili ne, poljubit ću te - prisjeća se. Uskoro su se vjenčali na večeri u stilu 50-ih i zaplesali baš kao na maturalnoj zabavi prije 63 godine.

Liz i Scott Shoesmith

Većina popisa za planiranje vjenčanja uključuje odabir haljine, pronalazak mjesta i rezervaciju fotografa. Liz Shoesmith potrudila se pronaći način da njen gluhi suprug može 'čuti' riječi njoj omiljene pjesme Christine Perri, dok hoda prema njemu do oltara. Ona mu je prevodila pjesmu na znakovni jezik gluhih.

- Svaki put kad bih to vježbala, pogriješila bih ili stala. Ali, kad sam stala na početak prolaza i srela Scottov pogled, činilo mi se da smo jedini u sobi - priča sretna mladenka.

Jessica Share i Aaron Long

Više od deset godina nakon što je zahvaljujući spermi anonimnog darivatelja osnovala obitelj, Jessica Share upoznala je biološkog oca svoje kćeri i zaljubila se u njega. Naime, 2016. godine Jessicina kći Alice Mikell zatražila je od bake da joj pomogne u potrazi za biološkim ocem. Kad su se rezultati testa vratili osam tjedana kasnije, pisalo je da je Aaron Long njen otac. Majka i kći povezale su se s njim, i na kraju su se roditelji djevojčice poželjeli upoznati.

- Kad smo se upoznali, teško je bilo zanijekati privlačnost - rekao je Long za Good Morning America. Share je, međutim, imala dozu rezerve.

- To nije bilo nešto u što sam mogla uletjeti i samo tako zabrljati - rekla je u jednom intervjuu. Njih dvoje sada žive zajedno u Seattlu, zajedno s Aaronovom 22-godišnjom kćeri Madi, koju je također dobio doniravši spermu.

KT Robbins i Jeannine Pierson

Ako postoji priča koja dokazuje da istinska ljubav prolazi na testu vremena onda je to njihova. Još tijekom Drugog svjetskog rata, 1944. godine tada 24-godišnji KT Robbins upoznao je 18-godišnju Jeanine Ganaye, dok je on bio stacioniran u Brierlyju u Francuskoj. U sljedeća tri mjeseca iskreno su se zaljubili, no onda je Robbins premješten na Istočni front.

Nakon rata, Robbins se vratio kući u Memphis i oženio drugom ženom. I Gayane se vratila u Francusku, udala i otad se prezivala Pierson. No, 2019. kad se Robbins vratio u Francusku na 75. godišnjicu Dana D i s novinarima televizijske postaje France 2 razgovarao o iskustvima iz Drugog svjetskog rata, novinari su mu pomogli da uđe u trag svojoj nekadašnjoj djevojci. Dvoje davno izgubljenih ljubavnika, oboje tad već u 92. godini, našli su se u domu za starije u Francuskoj, gdje ona danas živi.

- Uvijek sam te volio, nikad te nisam mogao izbaciti iz srca - rekao joj je KT Robbins kad su se susreli. Morali su se rastati, no tad su se jedno drugom zavjetovali da će se opet vidjeti.

Jillian Hanson i Max Allegretti

Kad je Jillian Hanson dijagnosticiran rak dojke u drugom stadiju, znala je da ju čeka teška bitka, pa je svom dečku Maxu Allegrettiju ponudila da uzmu pauzu prije nego što stvari postanu preozbiljne. No, Max nije ustuknuo, ostao je uz nju tijekom dvije godine agresivnog liječenja.

- Nitko vas ne može pripremiti za bilo što od ovoga. Svakodnevno se brinuo za mene i podsjećao me na to kako sam lijepa - napisala je Jullian u eseju koji je posvetila Maxu. Posljednjeg dana njene kemoterapije, on je točno znao kako želi proslaviti: Zaprosio ju je.

Lee Loechler i Sthuthi David

Lee Loechler i Sthuthi David predodređeni su da žive sretno do kraja života. Kad je Loechler odvela Davida u prepuno kazalište kako bi pogledala predstavu po svom omiljenom filmu 'Uspavana ljepotica', mislila je da je to klasičan spoj.

No, Loechler, inače redatelj, proveo je pola godine mijenjajući animaciju ikonske scene ljubljenja u filmu, te mijenjajući i likove i priču tako da je sve sličilo na bajku koju su proživjeli zajedno do tada. I ta se bajka nastavila.

Camre i Steve Curto

Kad je Camre Curto rodila sina Gavina, pretrpjela je moždani udar, zbog čega je bila u medicinski izazvanoj komi. Kad se probudila, nestalo joj je pamćenje, nije znala tko je ni tko su ljudi oko nje. Nekoliko mjeseci kasnije, još uvijek se nije sjećala svog supruga Stevea.

- Sjedili smo na kauču i rekla mi je: Ne znam tko si, ali znam da te volim - prisjetio se za People. Te su ga riječi nadahnule da napiše knjigu pod naslovom 'But I Know that I love you', kako bi pomogao Camre da se sjeti njihove desetogodišnje ljubavne priče. U knjizi je prepričao sve, od prvog sastanka do vjenčanja, pa do rođenja sina. Danas se ona sjeća svega što su proživjeli.

Anne i Bill Duncan

Anne i Bill Duncan u fazi su medenog mjeseca svoje veze, iako su vjenčani davno. Naime, nakon što je gotovo desetljeće živio s demencijom, Bill je počeo imati problema s prepoznavanjem i prisjećanjem tko mu je Anne. Tad ju je ponovo zaprosio i ona je pristala. Dva dana kasnije, sretni je par proslavio drugo vjenčanje okruženi prijateljima i obitelji.

- Bilo je prekrasno. A ono što je još nevjerojatnije je to što dva tjedna kasnije Bill još uvijek misli da se upravo oženio svojom novom djevojkom i to ga jako raduje - napisala je ona na svom Facebook profilu.