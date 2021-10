Svi većinom smatramo kako su naši domovi sigurno utočište za našu obitelj i za nas same. Ono što ne znamo je da ponekad najobičniji predmeti koji leže u našoj kući mogu predstavljati veliku prijetnju našem zdravlju. Zubna pasta za izbjeljivanje koja osigurava blistav osmijeh, antibakterijski sapun za ruke koji štiti našu djecu od klica, te gazirana pića koja reklamiraju vitku figuru nisu baš ono što mi mislimo.

1. Pravi učinak dijetalnih gaziranih pića

Mnogo nas iz prehrane isključi obična gazirana pića te prelazi na dijetalna. Međutim, studije ukazuju na to da postoji izravna povezanost između konzumiranja dijetalnih gaziranih pića i rizika od razvoja ozbiljnih zdravstvenih stanja, poput demencije, pretilosti, kardiovaskularnih bolesti i moždanog udara.

Povrh svega, glavni razlog zašto ih pijemo je mršavljenje, ali ova vrsta pića može povećati našu žudnju pa se možemo još više udebljati.

Alternativa

Ako vam je voda previše blaga, začinite je dodavanjem malo limunovog soka. Ako imate želju za nečim slatkim, Smoothieji vam mogu biti spasitelj u toj situaciji. Možete čak i kombinirati više vrsta voća.

2. Obilno prskanje parfema

Mnogi od nas vole da se njihov parfem osjeti pa ga poprskaju po sebi i to pretjerano. Izloženost ovim mirisima može uzrokovati blage do teške simptome, od migrene do neplodnosti. Štoviše, oni su i dobro poznati zagađivači.

Alternativa

Prebacite se na proizvode s mirisom prirodnih ulja. Možete stvoriti vlastite parfeme bez toksina.

3. Pamučni štapići

Ušni vosak postoji s razlogom: štiti naš ušni kanal od prašine i nečistoća. Kad se nagomila, imamo osjećaj da nam je uho ljepljivo. Kako bi se riješili tog osjećaja koristimo pamučne štapiće. Ako ga previše gurnemo, možemo oštetiti bubnjić, pa čak i riskirati gubitak sluha.

Alternativa

Bacite ih. Nije potrebno čistiti vosak nakupljen u uhu. Međutim, ako želite očistiti otvor kanala, upotrijebite vlažnu krpu i pazite da ne pritisnete previše.

4. Antibakterijski sapun za ruke koji ubija bakterije

Još od djetinjstva učili su nas o važnosti čestog pranja ruku. Nećemo poreći taj dio, ali upotreba antibakterijskih sapuna može biti 'nezdrava'. Prije svega, nema konkretnih dokaza da ubijaju sve bakterije. Stručnjaci vjeruju da neki sastojci koji se nalaze u ovim sapunima, poput triklosana, mogu uzrokovati antibakterijsku rezistenciju.

Alternativa

Običan sapun, voda i temeljiti piling su sve što vam je potrebno za održavanje ruku čistim.

5. Spužvica za pranje tijela - raj za bakterije

Kako nešto što izgleda poput šarene morske spužve može biti štetno? Iako se čine izvrsne za piling kože na njima se može skupiti mnoštvo bakterija, a sljedeći put kad se idete tuširati samo ćete ih privući na kožu.

Alternativa

Ako vam se ne da čistiti i sušiti spužvicu svaki put nakon kupanja najbolje bi bilo da je bacite.

6. Pasta za izbjeljivanje

Pasta za izbjeljivanje zubiju uklanja površinske mrlje na zubima, uglavnom uzrokovane pijenjem previše kave ili čaja. Ovdje je problem učestalost korištenja ovog higijenskog proizvoda. Takva pasta može biti previše abrazivna i nagrizati zubnu caklinu ili uzrokovati osjetljivost zuba.

Provjerite ima li brend kojeg koristite pečat odobrenja ugledne stomatološke organizacije i koristite je zajedno s drugom vrstom paste za zube.

7. Aluminijska folija može biti uzrok bolesti prenosivih hranom

Kada ulazi zrak u hranu bakterije brže rastu. Problem s aluminijskom folijom je taj što se ne može hermetički zatvoriti.

Alternativa

Koristite nepropusne posude. Osim toga, hranu ne smijete ostavljati predugo vani. Kada se malo ohladi stavite ju u hladnjak.

8. Recite zbogom starim plastičnim posudama

Spremnici koji su izrađeni od krute plastike i imaju pečat '7' ili 'pc' (polikarbonat), mogu sadržavati BPA (bisfenol A). Ova kemikalija može biti uzrok nekoliko endokrinih poremećaja, od neplodnosti do raka dojke i prostate.

Alternativa

Prilikom kupnje novih posuda provjerite jesu li bez BPA ili se odlučite za stakleno posuđe i porculan, koji su najsigurnije opcije.

9. Stari grudnjaci

Svi imamo taj omiljeni grudnjak kojeg se nikako ne možemo riješiti. Ali krajnje je vrijeme da se oprostite od starog prijatelja. Kada se grudnjak istroši pruža manje potpore, a to kod nekih žena može dovesti do bolova u leđima.

Naše se grudi mijenjaju u obliku i veličini uglavnom zbog fluktuacija u težini ili hormonalnih promjena pa grudnjak koji je u prošlosti činio čuda može biti vrlo loš i neugodan za vas.

Alternativa

Potražite savjet od prodavača u trgovini kako biste kupili najbolji grudnjak koji podržava grudi, piše Brightside.