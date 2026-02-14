Ove stvari muškarci potajno rade, ali nikome ne žele priznati

PROVJERAVAJU SVOJ ODRAZ U SVAKOJ REFLEKTIRAJUĆOJ POVRŠINI - Dok hodaju ulicom, muškarci nesvjesno koriste stakla, prozore ili mobitele za brzu provjeru izgleda. Ne radi se o narcisoidnosti, već o provjeri da li ostavljaju željeni dojam. Ovaj ritual odražava tihu nesigurnost i svijest o tome kako ih drugi percipiraju. To im pruža osjećaj kontrole nad vlastitom pojavom. U modernom društvu, gdje prvi dojam često odlučuje, ovakav kratki pogled u odraz služi kao posljednja provjera. | Foto: Dreamstime