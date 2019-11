Ove stvari muškarci rade da bi ugodili ženama, ali uzaludno je

Mnoge geste i dokazi pažnje i ljubavi za koje mislite kako vam 'nose bodove', vašu partnericu možda izluđuju: od kupovine nakita koji uopće nije u njenom stilu, pa do vječitog 'rješavanja' njenih problema dok ona samo želi da ju saslušate. A jednom kad ona ne pokaže zahvalnost za vaše male znakove pažnje, koje zapravo nije ni htjela, pitate se zašto je tako hladna.

- Problem uglavnom nastaje kad se dobro ne promisli o tome kako će se partner osjećati zbog nečeg što ste za njega napravili - kaže psihologinja dr. Alicia Clark koja ističe i kako ne možete pogriješiti ako samo razmislite o tome kako će se netko zbog nečega osjećati. A s ovih par savjeta možda isto spriječite neke bespotrebne rasprave.

Kupnja nakita

Volim nakit - većina žena ga voli. Pa zašto sam gotovo uvijek razočarana kad mi tip poklanja 'nešto sjajno'?

- Dečki pogrešno misle kako je dovoljno da se vode širokom kategorijom 'nakit' - kaže stručnjakinja za odnose Tracy Thomas. No, nije. Žene se razlikuju, kao i njihovi ukusi u nakit , kaže ona, a ako ne obraćate pažnju na to što ona zapravo voli i nosi, vaš će poklon naići na nedostatak interesa ili čak na goru reakciju.

- Ispast će da ne znate ili da vam nije stalo do toga što ona stvarno voli - kaže dr. Thomas i savjetuje da u njenoj kutijici za nakit potražite tragove - voli li srca, zlato ili srebro, veće upečatljive ili manje i diskretne komade nakita.

Foto: Anna Bizon



Rješavanje njenih problema

Ako njen problem nije puknuta cijev u kuhinji, neravno obješena slika ili pauk kojeg treba ubiti, vjerojatno ni ne želi da išta 'popravljate'.

- Muškarci i žene su kod ovih stvari vrlo različiti - kaže psihoterapeutkinja dr. Vinita Mehta i dodaje: "Kad se žena smiri, obično želi da ju saslušate i da shvatite kako se osjeća. Prijevod: Ako ima problema s najboljom prijateljicom ili kolegicom na poslu, želi vam ga prepričati, a ne pronaći rješenje. Sve što trebate je slušati je."

Obasipanje darovima

Ogrlica za godišnjicu ili ruža za Valentinovo prihvatljivi su pokloni, no stalni 'napadi' s novom odjećom, nakitom, parfemima i drugim sitnicama zbog kojih će o vama misliti nisu pametni.

Foto: Dreamstime



Nekoliko je razloga zašto žene to uglavnom ne vole. Jedan je što zbog takvog agresivnog 'muškog ponašanja' žena može osjećati ju se kontrolira, pogotovo ako zaposlena i financijski se može brinuti o sebi. Također, čak i ako su vam namjere dobre, ona će osjećati pritisak da vam (uz)vrati - a nijedna žena ne želi biti u vezi u kojoj je uvijek jedan korak iza muškarca.

Ulijetanje pod tuš bez pozivnice

Većina nema ništa protiv seksa pod tušem - ali kad već kasni 20 minuta i istovremeno pokušava obrijati noge i srediti kosu, bolje da imate dobar razlog za uskakanje pod njen tuš i krađu tople vode.

- Fizički je prostor važna komponenta u odnosima - kaže dr. Clark. "Ulazak u tuđi prostor nepozvan - čak i ako pokušavate biti ljubazni - može vam se razbiti o glavu. To ne znači kako ne možete biti spontani i romantični, samo pokušajte to ne činiti kad nju vrijeme pritišće ili dok se sprema: Niti jedna djevojka ne želi seks na brzinu kad joj je pola lica već našminkano."

Foto: Dreamstime

Pretjerana briga i provjeravanje

Znate kako bi to trebalo ići: Odvezete je gdje treba, pričekate da uđe i odete - nijedna žena vas neće kriviti što ste ju iskrcali pred vratima i pričekali je li sigurno ušla. Ali kad je počnete ispitivati gdje je ili kad se vraća, čak i ako je to zato što vam je stalo do nje i jedva ju čekate vidjeti, to će joj smetati.



Iako vi možda samo brinete, rekla je Clark za Men's Health, njoj to može izgledati kao da ju kontrolirate. Previše pozornosti može biti kontraproduktivno. Zato ju nikad nemojte zvati da ju 'provjerite', osim ako vas je to sama tražila ili vam treba objasniti kako da ugasite požar u kuhinji.