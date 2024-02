Ove stvari nikad ne stavljajte u perilicu posuđa da se ne unište

U perilicu ne biste trebali stavljati niti jedan komad posuđa koji spada u vrijedno obiteljsko naslijeđe. Ako postoji zdjela, tanjur za posluživanje ili vaza koju imate u obitelji generacijama, ili posebno volite taj komad posuđa, nemojte ga stavljati u perilicu. Možda će stotinu pranja preživjeti, no jednom se može dogoditi da se kvrcne s drugim posuđem unutra te da napukne, pa da ga izvadite u više komada.

- Nije pametno riskirati sa stvarima koje se mogu razbiti, radije to operite na ruke. Isto vrijedi i za sve pozlaćene ili posrebrene komplete posuđa ili pribora, kao i one s nježnim uzorkom. Bilo koja posuda sa zlatnim rubovima ili nježnim uzorcima, poput otmjenog porculana koji ste dobili za vjenčanje, definitivno nije za stroj za pranje posuđa - kaže Chantay Bridges, stručnjakinja za trgovanje nekretninama. Sve to radije operite ručno i dulje će zadržati sjaj.

Deterdžent za ručno pranje suđa

Djeluje logično kapnuti malo deterdženta u perilicu, na koncu - ipak je to sredstvo za pranje posuđa, zar ne? Nipošto, deterdžent za pranje posuđa na ruke nikad ne bi smio završiti u perilici, osim ako ne želite da vam se cijela kuhinja ispuni mjehurićima. Perilica posuđa zahtijeva drugu vrstu deterdženta, koji je jasno označen za tu namjenu.

Posudice koje ste dobili sa hranom iz dostave

Mogu biti zgodne za pohranu obroka koji želite ponijeti na posao, ili za grickalice koje ćete pojesti na putu, no posudice koje ste dobili s hranom iz dostave nikad ne perite u perilici posuđa, ako na njima nije naznačeno da mogu u perilicu. Ako nemaju tu oznaku, nisu sigurne za pranje u perilici.

- Toplina vode u perilici, kao i ona koja se razvije tijekom sušenja može prouzročiti raspadanje posudica pa i promjenu njihova kemijskog sastava zbog čega više neće biti sigurna za pohranu hrane - upozorava Bridges. Zato je za pohranu hrane bolje koristiti samo posudice koje su tome namijenjene, a u perilicu posuđa stavljajte samo one koje su posebno označene da jesu za tu vrstu pranja.

Bakrene posude za kuhanje ili serviranje

Zbog svog sastava odlične su za kuhanje, ne ispuštaju kemikalije u hranu i dugotrajne su. No, ako ih ubacite u perilicu, mogu promijeniti boju, pa čak i hrđati. Čak i ako ih svakodnevno koristite, operite ih ručno ako želite da ostanu sjajne.

Drveni pribor i daske za rezanje

Zbog visokih temperatura koje se razviju u perilici posuđa tijekom pranja i sušenja, s drvom također riskirate mogućnost da promijeni konzistenciju. Pod pretpostavkom da niste ljubitelj iverja u perilici posuđa, najbolje je prati ručno takve stvari.

- Vruća voda može otopiti ili izmijeniti drvene predmete - kaže Hristo Rosenov, vlasnik tvrtke Exclusive Repairs, tvrtke za popravak uređaja u Londonu. Kako biste ih pravilno održavali i oprali, jednostavno namočite spužvicu u toplu vodu s malo sapunice, i time ih izribajte, pa isperite pod toplom vodom.

Kristalno staklo i posuđe

Možda se bojite i ručno prati čaše od dragocjenog kristala, no pranjem u perilici tek možete ostati bez njih.

- Visoke temperature u perilici i blizina drugih predmeta mogu prouzročiti napuknuća - kaže Rosenov. Da biste ga očistili, zagrijte dvije šalice octa i ulijte ga u veću posudu. U ocat stavite čaše ili zdjelice i namačite tri do pet minuta. Zatim isperite čistom vodom i osušite krpom bez dlačica za savršen sjaj, savjetuje.

Ribež za sir

Nemojte se iznenaditi ako ovu malu sitnicu stavite u perilicu posuđa i kad je izvadite, izgleda kao da nije ni oprana. Perilica posuđa nema sposobnost pokupiti sav sir koji se zavukao u rupice na ribežu, pa je bolje da se za to pobrinete ručno.

Otmjeni noževi dostojni chefa kuhinje

Iako se možda grozite mogućnosti da se porežete na finu oštricu dok nož perete ručno, perilica im ne čini dobro.

- Iako neki strojevi za pranje posuđa imaju posebnu policu za noževe, ciklusi perilice posuđa i abrazivni deterdženti otupit će njihovu oštricu - kaže Bridges. Bolje ih je oprati ručno, pa posušiti čistom suhom krpom te ostaviti još malo da se osuše na zraku.

Zdjelice i pribor vašeg ljubimca

Možda ga smatrate članom obitelji, no zdjelice vašeg Fida, ili mace Fride, ne bi se trebale naći s tanjurima iz kojih jedete. Zanemarite onu staru legendu koju ste čuli, da su pseća usta čišća od ljudskih, jer to baš i nije istina.

Razmislite što je sve vaš ljubimac stavio u usta tijekom šetnje ili što je sve vaša maca polizala dok se umiva. Njihove zdjelice zasigurno sadrže bakterije koje mogu biti otrovne za vas i vašu obitelj. Zato njihove stvari radije perite ručno, prenosi Reader's Digest.