Ove stvari nikad nemojte čistiti sodom bikarbonom - mogli biste ih trajno oštetiti ili umrljati

Soda bikarbona kućni je 'lijek' gotovo za sve probleme: od žgaravice, do čišćenja mrlja od hrane ili masnoće, pa sve do uklanjanja neugodnih mirisa s tkanina, tepiha, namještaja i sličnih stvari, no ipak treba imati na umu da ju nije dobro koristiti za čišćenje nekih stvari, jer ih može oštetiti, piše Reader's Digest.

Evo popisa nekih od stvari koje je bolje ne čistiti sodom bikarbonom:

Staklo

Soda bikarbona je abrazivno sredstvo za čišćenje, pa postoji mogućnost da će izgrebati prozorsko staklo ili ogledalo, upozorava Marcos Franco, iz Mighty Clean Homea. Ako tražite potpuno prirodnu tvar za čišćenje, umjesto toga predlaže korištenje octa na staklenim površinama.

Aluminij

Možete ju koristiti za čišćenje aluminijskih lonaca i tava, ali nemojte zaboraviti da ih nakon toga treba dobro isprati.

- Soda bikarbona može uzrokovati oksidaciju aluminija, kaže Jack Prenter, osnivač Chore Blissa. Ako ju ostavite predugo, površina koju ste tretirali će oksidirati i dobiti smeđu boju.

Keramička ploča štednjaka

Soda bikarbona odlična je za čišćenje ploča za kuhanje, ali je izbjegavajte ako imate glatku ploču od keramičkog stakla.

- To je abrazivno sredstvo koje može izgrebati ploču za kuhanje i ostaviti bijeli film koji se teško uklanja, kaže Franco. Ako slučajno upotrijebite sodu bikarbonu, probajte ukloniti taj bijeli film octom.

Mramor

Nikada ne biste trebali koristiti sodu bikarbonu za čišćenje mramornih ili kvarcnih površina. S vremenom će oštetiti gornji zaštitni sloj i ostaviti ogrebotine na mramoru ili kvarcu.

- Neke web stranice preporučuju korištenje sode bikarbone na ovim površinama, ali proizvođači kamena upozoravaju da se to ne radi, jer shvaćaju da dugoročno može doći do štete, kaže Prenter.

Drveni namještaj

Soda bikarbona može biti pretvrda za neke završne slojeve ili brtvila na drvenom namještaju. Cameron kaže da korištenje sode bikarbone za čišćenje drveta može istrošiti brtvilo i uništiti namještaj. Stoga predlaže da umjesto nje koristite razrijeđenu mješavinu deterdženta za pranje posuđa, što je vjerojatno jedna od tajni ljudi koji uvijek imaju čistu kuću.

Antikno srebro

Iako potapanje srebrnog posuđa u vodu i sodu bikarbonu može brzo ukloniti mrlje s njega, mješavina je previše abrazivna i može dovesti do toga da srebro izgubi patinu i brže potamni, kaže Lily Cameron, nadzornica čišćenja u Fantastic Services. Cameron predlaže da svoje antikno srebro umjesto toga odnesete profesionalcu na čišćenje.

Sve s dubokim utorima ili pukotinama

Soda bikarbona ostavlja bijeli, prašnjavi talog nakon što se osuši. Stoga ju nikada ne biste trebali koristiti za čišćenje površina s dubokim utorima ili pukotinama jer će se talog zadržati i s vremenom nakupiti te pokupiti prljavštinu, pa će vam predmeti izgledati prljavo.

Ljudska koža

Soda bikarbona ima bazni pH, dok je vaša koža blago kisela. Redovito korištenje sode bikarbone na tijelu neutralizirat će prirodnu razinu kiseline u vašoj koži, kaže Franco. Ostavit će kožu suhom i ispucalom.

Ljudska kosa

Slično kao i s kožom, redovita uporaba sode bikarbone u kosi uklonit će prirodna ulja koja se nalaze na vlasištu, ostavljajući kosu suhom i lomljivom.

Pozlaćeno posuđe ili pribor

Pozlaćeno posuđe ili zlatni pribor za jelo nikad ne biste trebali čistiti sodom bikarbonom. Zlato je iznimno mekan metal, a soda bikarbona je abrazivno sredstvo za čišćenje, kaže Franco. To će izgrebati i uništiti završni sloj i uzrokovati trošenje obloge.

Drveni podovi

Slično drvenom namještaju, soda bikarbona može istrošiti brtvilo koje se koristi na drvenim podovima. Najbolje se držati sredstava za čišćenje napravljenih posebno za drvene podove.