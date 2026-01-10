Ove stvari u krevetu muškarci mrze, a žene ih rade konstantno

Iako kažu da ne postoji loš seks, to nije točno. Seks ne mora uključivati komplicirane poteze da bi bio ugodan, ali neke uobičajene stvari koje žene rade u krevetu mogu pokvariti iskustvo. Takve navike mogu ozbiljno smanjiti zadovoljstvo oboje
U nastavku pogledajte koje stvari muškarci mrze u krevetu.
U nastavku pogledajte koje stvari muškarci mrze u krevetu.
U nastavku pogledajte koje stvari muškarci mrze u krevetu.
KORIŠTENJE ZUBI Neki muškarci ne vole kada žena koristi zube tijekom oralnog seksa jer to može biti neugodno ili bolno. Ako želite probati nešto intenzivnije, važno je o tome unaprijed razgovarati. Komunikacija i pristajanje ključni su za zdrav seksualni odnos. Nikada nemojte iznenada koristiti zube bez da partner želi.
NESIGURNO PONAŠANJE Muškarci često ne vole kada se žena osjeća nesigurno u vlastitom tijelu dok ima seks. To može narušiti atmosferu i smanjiti užitak za oba partnera. Pokažite mu da uživate i da se osjećate privlačno, to pojačava povezanost. Seks bi trebao biti ugodno iskustvo za oboje.
POTPUNA TIŠINA Potpuna tišina tijekom seksa može biti neugodna jer ostavlja dojam odsutnosti užitka. Iako ne morate biti preglasni, izražavanje zadovoljstva može pojačati uzbuđenje. Zvučna komunikacija poput glasanja ili šaputanja pomaže da se oboje osjećate uključeno.
GASENJE SVJETLA Muškarci često vole vidjeti tijelo svoje partnerice i osjećati se povezano vizualno, ne samo fizički. Ako gasite svjetla samo da biste se sakrili, to može ostaviti dojam nelagode ili srama. Pokušajte razgovarati o tome kako se oboje osjećate oko svjetla. Zajedničko razumijevanje može povećati povjerenje.
LEŽANJE KAO MRTVAC Ako potpuno mirno ležite dok partner radi sve, to može izgledati kao da ne sudjelujete u intimnosti. To se ponekad naziva i “mrtvi jež” jer muškarci osjećaju da rade više od vas. Obostrano sudjelovanje i pokretanje ritma može povećati zadovoljstvo za oboje.
PREVIŠE BUKE PRIJE NEGO ŠTO SE IŠTA DOGODI Pretjerano uzbuđeno ili intenzivno glasanje prije same intimnosti može djelovati neprirodno. To može stvoriti pritisak ili očekivanja koja nisu realna. Dobar je balans između prirodnih reakcija i pregladnog glasanog ponašanja.
IZNENAĐENJA BEZ PRISTANKA Uvijek je važno razgovarati o novim stvarima koje želite isprobati, poput igračaka ili drugih seksualnih tehnika. Uvođenje nečega novog bez razgovora može uzrokovati nelagodu ili strah. Dobro je postaviti granice i zajednički pristati na eksperimentiranje.
IGNORIRANJE NJEGOVIH TESTISA Iako je svaka osoba različita, neke muškarce iritira kada se potpuno ignoriraju njihove osjetljive zone poput testisa. Neke nježne dodire ili pažnju na tim dijelovima mogu smatrati ugodnima. Komunikacija o tome što mu se sviđa može pomoći da oboje uživate više.
GUŠENJE TIJEKOM ORALNOG SEKSA Ako oralni seks izaziva gušenje ili mučninu, to za muškarca može biti neugodno i pokvariti trenutak. Nije problem ne moći “otići do kraja”, ali važno je kako se to radi. Bitno je raditi bez prisile i poštivati granice tijela.
ZASPATI TIJEKOM PREDIGRE ILI SEKSA Ako ste preumorni da biste sudjelovali u intimnosti, najbolje je razgovarati o tome unaprijed. Zaspati usred predigre ili čina može ostaviti partnera iznenađenog ili ozlijeđenog. Ako osjećate umor, možda je bolje odabrati drugo vrijeme za intimnost.
GOVORENJE DA NE ŽELITE DA PARTNER EJAKULIRA Kažnjavati ili ograničavati orgazam partnera često stvara dodatni pritisak i napetost. To može odvući njegovu pažnju od užitka i usredotočiti se na kontrolu. Bolje je otvoreno komunicirati o tome što oboje želite i dogovoriti ritam.
VOLJETI SAMO JEDNU POZICIJU Neki muškarci cijene raznolikost u seksualnim pozicijama jer to može povećati uzbuđenje. Ako stalno radite samo jednu stvar, to može djelovati predvidljivo ili monotono. Razgovarajte o tome što volite i isprobajte nove stvari uz međusobnu privolu.
PREPUŠTANJE PARTNERU DA SE SAM ZAVRŠI Ako oralni seks prekine i partner mora završiti sam, to može “pokvariti ritam” i umanjiti iskustvo. Neki muškarci cijene kad oba partnera aktivno sudjeluju do kraja. Seksualna rutina koja uključuje oboje može učiniti trenutak ugodnijim.
ISCJEDANJE SPERME NATRAG NA PARTNERA Iako mnogi ne žele progutati, ispuhivanje ili bacanje sperme natrag na partnera može se smatrati neugodnim. Ako ne želite progutati, jednostavno se možete diskretno povući u kupaonicu nakon. Važno je biti pažljiv i poštovati granice udobnosti.
TRAŽENJE PREVIŠE AGRESIVNOSTI BEZ DOGOVORA Ako želite grublju igru, dobro je to prvo verbalno dogovoriti. Neki muškarci mogu biti nervozni ako ne znaju gdje je granica “previše”. Zajedničko razumijevanje povećava sigurnost i povjerenje.
NEZAINTERESIRANO PONAŠANJE Ako se čini da je seks obaveza, a ne užitak, to može uništiti atmosferu. Intimnost je iskustvo za oboje i oboje trebaju pokazati da sudjeluju s entuzijazmom. Ako vam nešto nije ugodno, važno je reći to direktno.
PREVIŠE NAGLO ILI “SKAKANJE” DOK STE GORE Previše intenzivno skakanje tijekom seksa može biti neugodno ili čak bolno. Neki muškarci to smatraju neprivlačnim ili potencijalno ozljednim. Umjesto toga, nježno gibanje ili ritmično trzanje može biti ugodnije.
FINGIRANJE ORGAZMA Ako partner prepozna da se lažno orgazmiralo, to može narušiti povjerenje ili iskrenost u vezi. Iskren razgovor o zadovoljstvu važniji je od pretvaranja da je sve u redu. Zajedničko razumijevanje vaših želja može poboljšati intimnost.
