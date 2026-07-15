Ove su crte lica najprivlačnije na muškarcima i na ženama - tvrde znanstvenici

Iako se često kaže da je ljepota u oku promatrača, rezultati pokazuju da određeni obrasci ipak postoje. Znanstvenici su analizirali više od 600 lica te uspoređivali koje karakteristike ispitanici najčešće ocjenjuju privlačnima. Zaključak je da ne postoji "savršeno lice", ali postoje crte koje se iznova nalaze pri vrhu ljestvice privlačnosti.

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Pokretanje videa... 00:58 Krivila je svoj dobar izgled za to što nikada nije bila u ozbiljnoj vezi: 'Dečki me se boje' | Video: KanalRi

Koje crte lica ljudi najviše primjećuju?

Kod muškaraca su najviše ocjene dobila lica s uravnoteženim proporcijama, užim oblikom lica, plavim očima, smeđom kosom i nosom srednje širine. Upravo kombinacija tih obilježja najčešće je ocijenjena kao privlačna među ispitanicima.

Kada je riječ o ženama, istraživanje pokazuje da su najprivlačnijima ocijenjene pune usne, tamnosmeđe oči, plava kosa, uži oblik lica i nos srednje širine. No istraživači naglašavaju kako nijedna pojedinačna karakteristika sama po sebi nije presudna – ključ je u skladu svih crta lica.

Foto: 123RF

Ljepota se procjenjuje u djeliću sekunde

Psiholozi ističu kako ljudski mozak donosi prvi dojam o nečijoj privlačnosti gotovo trenutačno. Već u nekoliko desetaka milisekundi stvaramo početnu procjenu osobe koju gledamo, a pritom najveću ulogu imaju oči, usne, simetrija i opći sklad lica.

No prvi dojam nije i konačan. Osmijeh, kontakt očima, izraz lica, držanje i način komunikacije vrlo brzo mogu promijeniti percepciju fizičke privlačnosti.

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Nije sve u savršenim proporcijama

Iako se simetrija godinama smatrala jednim od glavnih pokazatelja ljepote, suvremena istraživanja pokazuju da ona nije jedini, pa čak ni presudan faktor. Mnogo važnije od "idealnih" proporcija jest koliko lice djeluje prirodno i skladno. Lica koja previše odstupaju od prosjeka češće su ocijenjena manje privlačnima, dok se prosječne i uravnotežene crte najčešće povezuju s ljepotom.

Zašto ne postoji univerzalna ljepota?

Unatoč rezultatima, znanstvenici upozoravaju da privlačnost nikada nije potpuno objektivna. Na ono što smatramo lijepim utječu kultura, odrastanje, osobna iskustva, ali i individualni ukus. Ono što je ideal ljepote u jednoj zemlji ili društvu ne mora biti jednako privlačno u drugome.

Zbog toga stručnjaci ističu kako ovakva istraživanja ne definiraju "savršeno lice", već pokazuju koje se karakteristike najčešće ponavljaju u procjenama velikog broja ljudi.

Foto: 123RF

Ljepota je puno više od izgleda

Autori istraživanja zaključuju da fizičke karakteristike mogu utjecati na prvi dojam, ali nisu jedini razlog zbog kojeg nekoga doživljavamo privlačnim. Samopouzdanje, osmijeh, karizma, način govora i osobnost vrlo brzo postaju važniji od samih crta lica. Upravo zato, iako znanost može objasniti dio naše percepcije ljepote, ne postoji formula koja može odrediti tko je – najljepši.