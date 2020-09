Ove torte su stvarno 'wow'! Izgledaju bajkovito i nestvarno

Ono što vi zamislite oni će vam napraviti još nestvarnije i čarobnije. Pogledajte čudesne torte koje radi jedna dizajnerica torti i slastičarka u Ontariju

<p>Slastičarnica u kanadskom Ontariu oduševljava svojim tortama. Potpuno drugačiji pristup, bajkovit, nevjerojatan oduševljava sve koji su ih ikad vidjeli. </p><p>Njihova dizajnerica torti Deepa Mathan specijalizirala se za torte za vjenčanja po želji, muffine, slaganje slatkih stoova i cake popse kako bi dočarala ono što slavljenici žele. </p><p>Provjerite koliko su čudesne njihove torte. </p><h2>1. Kralj lavova - 'Hrabar sam samo kad trebam biti. Biti hrabar ne znači da tražiš nevolju'</h2><h2>2. Up! - 'Bolje je vidjeti nešto jednom nego čuti o tome tisuću puta'</h2><h2>3. Prekrasni jednorog</h2><h2>4. Game of Thrones knjige</h2><h2>5. Djevojčica u Parizu</h2><h2>6. Kad zbog karantene možemo putovati, ona će vam napraviti tortu. Zamislite da ste na Baliju...</h2><h2>7. Frozen dvorac - 'Najveća greška koju možete napraviti u životu je stalno strahovati da ćete pogriješiti' (Elsa)</h2><h2>8. 5 elemenata prirode</h2><h2>9. Winnie the Pooh - ' Uvijek moraš znati da si hrabriji nego što vjeruješ, jači nego što se činiš i pametniji nego što misliš' (Christopher Robin)</h2><h2>10. Vjenčana torta</h2>