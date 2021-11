Dok su se nekad žene trudile pokriti srebrnu, bijelu ili sijedu kosu, danas sve veći broj žena (i muškaraca) odlučuje dopustiti svojoj kosi da promijeni boju kako je priroda namijenila.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako izgleda kad tek pustite sijedu kosu?

Bilo da se radi o Sarah Jessici Parker dok snima novi Sex and the City reboot ili o Sarah Harris iz britanskog Voguea, srebrne vlasi nikad nisu bile elegantnije. Stoga, bez daljnjeg, upoznajte žene koje su prihvatile promjenu i osjećaju se (i izgledaju) bolje nego ikada.

Sarah Harris (34 godine)

- Moji prvi srebrnasti pramenovi izašli su na vidjelo u retrovizoru automobila moje prijateljice kada sam imala oko 16 godina. Bila sam šokirana, ali trebala sam to očekivati - moja majka je posijedila u ranim dvadesetima. Biti sijed nikad nije bila svjesna odluka niti zamišljeno kao hrabar stilski izraz, ali to se postupno dogodilo. Zapravo, nisam shvaćala koliko sam osijedila sve dok drugi ljudi to nisu počeli komentirati.

Sviđa mi se buntovnost srebrne kose. Sviđa mi se što je nekonformistička boja i što većina žena poseže za raznim proizvodima kako bi prekrile svoju sijedu kosu, ali znala sam da će ti mjesečni odlasci u frizerski salon na farbanje korijena biti obaveza koju neću svaki put na vrijeme uspjeti odraditi. Ironično, većina ljudi misli da ja kosu bojim u srebrno, ali nikad nisam vidjela obojenu sijedu koja izgleda prirodno.

Bez sumnje, postoje nedostaci sijede kose - to je boja zbog koje žene izgledaju blijedo, pogotovo usred zime. Gotovo uvijek se treba šminkati kako bi izgledali malo 'svjetlije'.

To je također boja koja zahtijeva određeni stupanj održavanja. Moja nikad ne izgleda bolje nego nakon podšišavanja i ravnog feniranja, ali to je i zato što je kosa duga.

Grece Ghanem (56 godina)

- Moja sijeda kosa se pojavila u kasnim dvadesetima i nakon nekog vremena odlučila sam je prihvatiti. Bilo je prilično spontano. Kao osobni trener, vodim vrlo aktivan stil života i volim plivati ​​i vježbati. Iskreno, nisam uživala provoditi vrijeme u salonu i uređivati svoje korijene svakih nekoliko tjedana. Moja kosa je 100 posto prirodna već gotovo desetljeće, iako bih u početku radila baby platinasto plavu kosu kako bih prekrila tamnije sijede - rekla je.

Važno je biti oprezan sa svojim srebrnim pramenovima jer su osjetljivi na sunce i druge čimbenike koji mijenjaju njihovu boju i smanjuju sjaj, napominje.

- Osobno volim plivati ​​pa uvijek štitim kosu od izlaganja suncu i kloru te izbjegavam toplinsko oblikovanje kako ne bi ostala bez sjaja ili požutila. Uvijek koristim ljubičasti šampon i regenerator i pustim da se osuši na zraku kako bi se moje prirodne kovrče i valovi smjestili na svoje mjesto - objašnjava.

Sijeda kosa daje mi jedinstven identitet i pomaže mi prihvatiti da sam u novoj fazi života. To me čini jedinstvenom. Naučila sam da sijeda kosa nije definirana godinama. Možete posijediti u bilo kojoj dobi, kaže i dodaje da je žena 'lijepa u svakoj fazi života, samo treba prigrliti svoje godine'.

- Danas s društvenim mrežama, prisutnost žena sa sijedom kosom poput moje potaknula je druge žene da se osjećaju ugodno. Sa svojim srebrnim pramenovima osjećam se hrabro, samouvjereno i iskreno sretno - izjavila je za Vogue.

Caroline Labouchere (57 godina)

- Moja majka, elegantna dama, osijedjela je u dvadesetima. Ne sjećam se u kojoj sam dobi počela sijediti, ali nije bilo puno poslije nje. Sjećam se pritiska koji sam osjećala kad sam na suncu uočila svoje bijelo, blještavo korijenje kose. Krajem 2014. odlučila sam zagristi metak i posijediti kako treba. U to sam vrijeme imala sivu egzistenciju: nastupila je menopauza. Bila sam u sjeni svoga muža koji je imao vrlo konzervativan posao i prilično vanila život. Nisam bila ni sretna ni tužna. Sijeda kosa nije bila važna - objasnila je.

Ali onda se nešto dogodilo, priča dalje. Nova britanska marka pića tražila je ženskog modela kasnije dobi. Moja kći je radila za njih i rekla im da sam ja idealni kandidat, pa sam dobila poziv za kampanju koja je bila i u Vogueu. Tada to nisam doživljavala kao početak nečeg većeg, ali bilo je uzbudljivo - imala sam osjećaj da živim u dječjoj bajci, 50 godina kasnije, kaže.

- Sijeda kosa je sad dio mog identiteta, ali umjesto boje vanilije, moj život je sad boje čokolade sa šarenim mrvicama. Moja kosa nikad nije bila tako duga i sa zadovoljstvom ignoriram prijedloge da se treba sve više šišati kako starite. Budućnost je srebrna - kaže.

Annika Von Holdt (53 godine)

- Prve sijede sam dobila u dvadesetima i brzo su se namnožile. Godinama sam bojala kosu, ali je onda došlo do točke da je postalo previše iscrpljujuće bojati korijen svaka dva tjedna. Počela sam tako što sam pustila kosu da izraste kako bih vidjela s čime imam posla - izrast je bio oko 80 posto srebrne boje - kaže.

- Sad s ponosom i samopouzdanjem nosim svoju srebrnu kosu. Moja kosa je super zdrava i puno gušća sad kad ju ne bojam. I kao dodatni bonus, moja srebrna kosa mi nadopunjuje ten. Osjećam se kao da izazivam stereotip sijede žene. Moja kosa nije samo sijeda, duga je do struka i postala je moj zaštitni znak. Mislim da zbog dužine izgledam mlađe i inspirirala sam i osnažila mnoge žene diljem svijeta da prihvate svoju prirodnu sijedu kosu – zbog toga se osjećam dobro - ispričala je.

Dodaje da 'jedan od razloga zašto je moja kosa tako sjajna i zdrava je taj što je perem samo dva puta tjedno. Ništa ne uništava vašu kosu kao uređaji za oblikovanje. Super je oslobađajuće što se ne morate stalno brinuti o boji kose – ja to vidim kao pravu slobodu'.

Teruko Burrell (63 godine)

- Stalno farbanje kose u jednom trenu je postala izgubljena bitka. Sredila bih svoje korijene i nakon tri-četiri dana bi se vidjeli sivi korijeni. Pustiti da mi kosa postane srebrna bila je jedna od najboljih stvari koje sam ikad napravila – trebalo mi je 18 mjeseci i odabrala sam to učiniti prirodno. U početku sam nosila traku za kosu kako bih sakrila sijede korijene, a onda sam počela kraće šišati kosu dok nije u potpunosti izrasla - priča Teruko.

Smatra da joj je sijeda kosa dobrodošlo svjedočanstvo gracioznog starenja – to sam ja i imam 62 godine. K

- Kad se žena oslobodi bočice boje, velike su šanse da joj se više nikad neće vratiti. Znam da ja nikad nisam! Kako sijedi izrast okružuje zrelo lice, služi kao prirodni reflektor, naglašavajući dobre crte na najlaskaviji način. Nekoliko žena mi je prišlo i govoreći: 'Voljela bih da sam dovoljno hrabra da pustim da mi izraste sijeda kosa'. Odgovorim im: 'Jesi!' Volim slobodu da ne moram brinuti o svojoj kosi - ispričala je.

Linda Rodin (73 godine)

- Sijeda se samo dogodila! Imala sam 35 godina i jedini put kad sam farbala kosu to je bilo kanom. Imala sam jako tamnu kosu i kana ju je učinila crvenom, ali sam na kraju primijetila da su neke vlasi postale ružičaste - posljedica kane na sijedoj kosi. Malo-pomalo kosa mi je bila sve više sijeda. Sad imam 73 godine i kosa mi je jako duga i kovrčava - spušta mi se do struka kad je mokra! Nikad nisam mislila da je sijeda kosa problem. Nisam mislila ni da je super, ali sad vidim mlade djevojke koje imaju sijedu kosu, što je zabavno - ispričala je.

- Što se tiče šminke, kad mi je kosa počela sijediti prestala sam nositi nude ruž - s mojom kožom i sivo-srebrnom kosom ne mogu ga nositi. Nosim ruževe u crvenim tonovima ili boje fuksije. Nisam imala lifting lica, tako da mi je uz srebrnu kosu potreban crveni ruž - objašnjava.

Lyn Slater (65 godina)

- Nakon što mi je kćer otišla na fakultet zaželjela sam se promjene. Kosa mi jako brzo raste pa sam se osjećala kao da živim u salonu i bila sam spremna za jednostavniji život. Prihvatiti prirodni proces starenja je jako oslobađajuće. Sada imam više vremena i energije za uzbudljivije aktivnosti - kaže.

Otkrila je da sad može nositi širi raspon boja ruževa i počela je nositi crveni ruž.

- Bitno kod sijede kose je kako ju šišate i stilizirate - otkriva i dodaje da 'mnoge žene nisu imale izbora oko bojanja kose tijekom pandemije i otkrile su ono što sam ja otkrila godinama ranije: da je oslobađajuće ne brinuti se o sijedim korijenima'.

- Sloboda je odustati od lažne iluzije da nekako možete zaustaviti proces starenja. Bolje je potrošiti novac na avanture i uživanje u brojnim zadovoljstvima koja dolaze sa starošću - savjetuje.

JoAni Johnson (67 godina)

- Tranzicija moje kose počela mi je u tridesetima. U početku sam se borila protiv prirodne progresije i probala blajhati kosu kako bih pomiješala sijedu, što je na kraju uništilo kvalitetu i stanje moje kose, pa sam pustila prirodi da ide svojim tokom. Imati srebrnu kosu je odraz mog pravog ja i blistave mudrosti koja dolazi s godinama. Žena koja prihvaća svoju prirodnu ljepotu je snažna i ja se osjećam osnaženo svaki dan - kaže.

Kosu ne pere prečesto kako bi je obnovila prirodna ulja, a povremeno koristi hidratantno ulje. Za pranje kose koristi ljubičasti šampon (trenutačno Redken’s Graydiant) kako bi kosa bila sjajna, kao i regenerator s shea maslacem.

- Kako sve više i više žena odlučuje da im ne diktiraju ograničavajuće društvene norme i prihvaćaju svoje istinito sebe, mnoge se odlučuju odražavati svoje autentično ja. Važno je voljeti svaki djelić svog bića – svatko je lijep na svoj jedinstven način, što je nevjerojatan dar koji bismo svi trebali prigrliti. Ne samo da je sijeda kosa oslobađajuća i zdrava, već je i isplativa - zaključuje.

Maayan Zilberman (44 godina)

- Kad sam bila mala, uvijek sam željela plavu kosu poput princeze Diane. Imati srebrnu kosu daje efekt svjetlije kose, što je najbliže tome da ću ikad biti plavuša. Sijeda kosa posvjetljuje lice i omogućuje ženama eksperimentiranje s različitim vrstama šminke, što je super. Ne povezujem to s godinama ili 'starošću' - to je samo promjena - objašnjava.

Kaže da je u početku dobro razmislila o šminki koju je koristila prije pojave sijedih te što i kako sad kombinirati kako bi bila zadovoljna odrazom u ogledalu.

- Ono što sam otkrila je da mi sijeda kosa zapravo daje puno više fleksibilnosti i slobode sa šminkom – mogu nositi bilo koju paletu boja i izgledati sjajno. To je kao da upalite svjetlo na licu - objašnjava.

Dodaje da je primijetila da mnoge žene sad puštaju svoje sijede da izrastu i čine to s ponosom i samopouzdanjem.

- Što više vidimo žena s osmjesima na licima, koje izgledaju i osjećaju se kao mi, više žena će ih slijediti. To je sjajan trenutak - zaključuje.