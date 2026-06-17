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analiza velikog istraživanja PLUS+

Ovi aditivi utječu na srce i tlak!

Piše Jasmina Sarić Čedić,
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Ovi aditivi utječu na srce i tlak!
Foto: 123RF

Znanstvenici sa Sorbonne otkrili su da dodaci koje pronalazimo u suhomesnatim ili pekarskim proizvodima te voću i povrću mogu trajno ugroziti zdravlje

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Aditivi (konzervansi) u hrani mogu kod ljudi izazvati povišen krvni tlak i kardiovaskularne bolesti, upozorava novo istraživanje na više od 100.000 sudionika. Riječ je o osam vrsta aditiva, plus jedan pojedinačni, koji se nalaze u namirnicama što ih ljudi svakodnevno konzumiraju, poput suhomesnatih ili pekarskih proizvoda te voća i povrća. Istraživanje je objavljeno u European Heart Journalu, prenijele su ga sve ugledne medicinske institucije, a proveli su ga istraživači s francuskog sveučilišta Sorbonne kao svojevrsni dodatak velikoj znanstvenoj studiji o hrani naziva NutriNet-Santé, koja se provodila od 2009.do 2024.

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