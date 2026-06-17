Ovi aditivi utječu na srce i tlak!

Aditivi (konzervansi) u hrani mogu kod ljudi izazvati povišen krvni tlak i kardiovaskularne bolesti, upozorava novo istraživanje na više od 100.000 sudionika. Riječ je o osam vrsta aditiva, plus jedan pojedinačni, koji se nalaze u namirnicama što ih ljudi svakodnevno konzumiraju, poput suhomesnatih ili pekarskih proizvoda te voća i povrća. Istraživanje je objavljeno u European Heart Journalu, prenijele su ga sve ugledne medicinske institucije, a proveli su ga istraživači s francuskog sveučilišta Sorbonne kao svojevrsni dodatak velikoj znanstvenoj studiji o hrani naziva NutriNet-Santé, koja se provodila od 2009.do 2024.