Ovi glazbeni žanrovi najbolje opisuju vaš znak Zodijaka: Jeste li klasičar ili volite nešto žesče?

BLIZANCI: POP I ELEKTRONIČKA GLAZBA Blizanci su znatiželjni, svestrani i vole glazbu koja ih zabavlja i izaziva na razmišljanje. Privlače ih raznoliki ritmovi i melodije koje potiču njihovu razigranu i intelektualnu stranu. Blizanci cijene glazbu koja odražava njihovo raspoloženje i osobnost. Uživaju u pjesmama koje su dinamične, zarazne i inspirativne. Njihova prilagodljiva priroda čini ih otvorenima za sve vrste zvukova i stilova. | Foto: Fotolia