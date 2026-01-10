Veliki tjedni horoskop: Lav se ističe na poslu, Bik razmišlja o dodatnom obrazovanju...

Ovan 21. 3 - 20. 4.

POSAO - Poslovi će teći sporije nego što ste očekivali. Imat ćete problema sa zametnutim dokumentima, neki ljudi neće odgovoriti na vaše upite pa ćete gubiti strpljenje. Neke bi vas kolege mogle razočarati.

LJUBAV - Partner bi se mogao osjećati zanemarenim ili pak opterećenim obavezama. Navedeno stanje stvari neće dovesti do nestanka ljubavi, ali će bliskost i privrženost biti žrtvovani zbog situacija koje ćete smatrati važnijima od veze, braka ili partnera.

ZDRAVLJE - Često ćete mijenjati raspoloženja i prisjećati se situacija iz prošlosti, što će vas rastužiti. Pokušajte se više družiti s veselim ljudima. Brinite o sebi jer postoje naznake pogoršanja zdravlja !

Najbolji dan: 14. siječnja

Najlošiji dan: 11. siječnja

Bik 21. 4. - 21. 5.

POSAO - Sve što je vezano uz obrazovanje, vanjsku trgovinu i putovanja bit će zaštićeno, a mnogi od vas osjetit će poriv za širenjem svog znanja. Mogli biste upisati tečaj ili razmišljati o dodatnom obrazovanju.

LJUBAV - Očekuju vas promjene koje će vas ugodno iznenaditi. Susret sa starom simpatijom ponovno otvara pitanja bliskosti, no vi ćete znati što i kako dalje. Oni koji su u braku, dijelit će s partnerom njegove poslovne brige i probleme. U dvoje ste jači!

ZDRAVLJE - Razdoblja krize su iza vas pa osjećate da se vraćate u dobru formu. Manje probleme možete imati s hormonima, osobito ako već imate poremećaj u radu štitnjače ili jajnika. Manje se iscrpljujte radom.

Najbolji dan: 17. siječnja

Najlošiji dan: 13. siječnja

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

POSAO - Nećete moći izbjeći zapreke, ograničenja i zaplete pa ćete se morati itekako potruditi želite li dovršiti započeto. Zapisujte važne podatke, pridržavajte se danih obećanja i uredno pohranjujte dokumentaciju.

LJUBAV - Obiteljski odnosi prolazit će “ispit zrelosti“, a odnos s partnerom zahtijevat će sve veće prilagođavanje. Ne brinite, ljubavni osjećaji su dovoljno snažni da podnesu sve izazove trenutnih zbivanja. Ostanite pribrani, ne pretjerujte s ispadima.

ZDRAVLJE - Vaše se zdravlje bitno popravilo, imate dovoljno energije koja vam pomaže u svladavanju svih napora. Jedini problem može vam zadavati nesanica i psihički nemir pa se nastojite što više opuštati ili meditirati.

Najbolji dan: 11. siječnja

Najlošiji dan: 15. siječnja

Rak 22. 6. - 22. 7.

POSAO - Mnoge od vas očekuju novi profesionalni izazovi koji bi vas mogli izbaciti pred oči šire javnosti. Morat ćete paziti što govorite i radite, osobito ako se bavite politikom ili ste estradna osoba.

LJUBAV - Naći ćete se na prekretnici i neodlučno balansirati između želje za promjenom i ustaljenosti dosadašnjim načinom života. Neki od vas će krenuti svojim putem, ostaviti prošlost daleko iza sebe i u svom srcu napraviti mjesta za neke nove ljubavi.

ZDRAVLJE - Mars u Jarcu mogao bi u znatnoj mjeri poljuljati vaše zdravlje, jer vas taj planet izlaže pojačanim iscrpljenjima. Najviše energije gubite kroz poslovne aktivnosti i zapetljanje međuljudske odnose.

Najbolji dan: 12. siječnja

Najlošiji dan: 17. siječnja

Lav 23. 7.- 22. 8.

POSAO - Radom i zalaganjem isticat će se oni koje rade u prosvjeti, novinarstvu i izdavaštvu. Zahvaljujući odličnoj koncentraciji školarci će dobro startati u novu godinu, a studenti se uspješno pripremati za ispite.

LJUBAV - Slobodni bi se mogli zainteresirati za osobu koju će susretati na poslu, bilo da je to stranka koja dolazi na vaše radno mjesto ili radni kolega. Lavovi u braku ili vezi imaju priliku za više romantike, no netko bi vam se sa strane mogao udvarati.

ZDRAVLJE - Osjećate nezadovoljstvo i tjeskobu, iako ne znate što je uzrok takvim stanjima. Možda ste predugo biti izloženi stresnim situacijama koje su iscrpile vaše energetske zalihe. Nije naodmet provjeriti krvnu sliku.

Najbolji dan: 16. siječnja

Najlošiji dan: 13. siječnja

Djevica 23. 8. - 22. 9.

POSAO - Pošaljete li poslodavcu molbu za zapošljavanje, mogli biste dobiti posao. Moguća su kraća poslovna putovanja na koje će vas slati nadređeni, računajući na vašu snalažljivost i profesionalnost.

LJUBAV - U svoj ljubavni život ulagat ćete mnogo energije i nesebično se posvećivati svom partneru. Spremni ste poboljšati svoj brak i ojačati međusobno povjerenje, a u tome ćete osobito biti uspješni. Nekima nije isključena simpatija na nekoj zabavi, možda rođendanskoj proslavi.

ZDRAVLJE - Povoljno je vrijeme za sve vrste kozmetičkih zahvata. Promjena frizure ili nabavka novog komada odjeće, bit će sjajan način za podizanje samopouzdanja. Na radnom mjestu čuvajte se ozljeda i padova.

Najbolji dan: 17. siječnja

Najlošiji dan: 14. siječnja

Vaga 23. 9. - 22. 10.

POSAO - Pripazite kako se ne biste natrpavali poslovima - procijenite svoje mogućnosti! Oslanjajte se samo na vjerne prijatelje i poslovne partnere. Pazite što govorite pred kolegama i šefovima.

LJUBAV - Ljubav između vas i partnera neće biti uzdrmana, ali će komunikacija i razumijevanje biti loši. Na drukčiji ćete način percipirati partnerove izjave i sve ono što vas prije nije smetalo, ići će vam na živce. Možda niste ni svjesni da pretjerujete.

ZDRAVLJE - Mnogi među vama osjećat će se iscrpljeno. Kako biste malo ojačali imunitet, bilo bi dobro da korsite multivitamine i jedete što više voća koje je bogat o C vitaminima. Izbjegavajte druženja gdje ima puno ljudi.

Najbolji dan: 11. siječnja

Najlošiji dan: 17. siječnja

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

POSAO - Odlični planetarni utjecaji iskazat će vaše kvalitete u punom sjaju. Neće biti situacija koju nećete uspješno riješiti pa ćete prihvaćati teže radne zadatke, osobito one u kojima se traži brzina i verbalna spretnost.

LJUBAV - Ako u vašem braku ili ljubavnoj vezi postoje nesporazumi koje ne znate kako riješiti, iznenadite voljenu osobu i izvedite je na romantičnu večeru uz neizostavni dar, kojim ćete iskazati svoju ljubav. Samci će uspješno osvojiti simpatiju.

ZDRAVLJE - Vedri i nasmijani, nećete nikome dopustiti da vas oneraspoloži. Kondiciju održavajte trčanjem na traci ili vožnjom bicikla, a čim vani i malo zatopli, godit će vam i duge šetnje. Čuvajte grlo, glasnice i mjehur.

Najbolji dan: 12. siječnja

Najlošiji dan: 11. siječnja

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

POSAO - Zbrku i strku izbjeći ćete ako napravite plan i raspored izvršenja obaveza i ako se budete toga pridržavali. Morat ćete u kratkom vremenskom roku obaviti jedan zadatak ili stupiti u kontakt s važnom osobom.

LJUBAV - Ako vam se netko sviđa, uposlit ćete sva svoja zavodnička umijeća ne biste li je osvojili. Takve će akcije sada biti vrlo uspješne. Strijelci u brakovima bit će zadovoljni situacijom u kući, kao i odnosom s partnerom jer će Venera buditi romantiku.

ZDRAVLJE - U odličnom ste razdoblju i vaše je zdravlje dobro. Ženske pripadnice znaka će masažama i kozmetičkim tretmanima nastojati što dulje zadržati mladenački izgled, a i muškarci će više držati do sebe.

Najbolji dan: 16. siječnja

Najlošiji dan: 13. siječnja

Jarac 22. 12. - 20. 1.

POSAO - Osjetit ćete kada treba iskoraknuti prema naprijed, a kad se malo povući. Mogli biste češće putovati, više komunicirati i družiti se s kolegama na poslu. Moguć je premještaj, putovanje, nove dužnosti.

LJUBAV - Zahvaljujući Veneri u vašem znaku događat će se sudbinski preokreti, fatalna poznanstva, prekidi dotrajalih veza i ulasci u nove i još ljepše od prethodnih. Mnogi od vas bit će sretno zaljubljeni, ako ne baš ovaj tjedan, onda u idućima zasigurno.

ZDRAVLJE - Osjetljivi ste na vremenske utjecaje. Stariji će pripadnici znaka osjećati bolove na mjestima prijašnjih ozljeda, a ni problemi s tlakom ih neće zaobići. Bit ćete opterećeni poslom, ali i obiteljskim zbivanjima.

Najbolji dan: 17. siječnja

Najlošiji dan: 15. siječnja

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

POSAO - Ususret vam dolaze odlične poslovne prilike, ali pazite da ih ne pokvarite zbog nedostatka strpljenja i diplomatskog takta. Mogli biste imati vrlo napet i neprijateljski odnos s kolegicom.

LJUBAV - Ako ste sami, pazite da se ne zaljubite u osobu koja nema čistu ljubavnu prošlost, odnosno u nekog tko će vam tajiti da se nalazi u braku ili vezi. Ne budite nikome „rame za plakanje“. Ako ste u braku, nekim Vodenjacima nije isljučen „ ljubavni trokut“.

ZDRAVLJE - Vašem će organizmu trebati mnogo odmora i sna. Izbjegavajte ispijanje velikih količina kave i ostalih kofeinskih napitaka koji će poticati vašu razdražljivost. Žene ovog znaka mogle bi imati ginekoloških tegoba.

Najbolji dan: 11. siječnja

Najlošiji dan: 13. siječnja

Ribe 19. 2. - 20. 3.

POSAO - Odnosi sa klijentima, kupcima, pacijentima, suradnicima i partnerima, bit će izvrsni. Razmatrat ćete mogućnost ulaganja kapitala i dizanja kredita, a privatnici će kupovati opremu koja će unaprijediti radni proces.

LJUBAV - Na miran i staložen način rješavat ćete bračne probleme i svom životu dati pečat odgovornosti. Bit ćete puni razumijevanja prema partneru, što će vam pomoći da poboljšate odnos. Ostvarit ćete važne zajedničke ciljeve i planove.

ZDRAVLJE - Sa zdravljem nećete imati problema, jer ste u razdoblju koje ojačava vaš imunitet i podiže izdržljivost. Zbog Venere u Jarcu bit ćete skloni uljepšavanju, pa će odlasci kozmetičaru i frizeru biti učestali.

Najbolji dan: 12. siječnja

Najlošiji dan: 14. siječnja

