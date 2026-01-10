Ovi gradovi u Europi platit će vam ako u njih preselite 2026.

U Europi su se posljednjih godina pojavili programi koji potiču preseljenje u depopulirana ili ruralna područja.
Zajednice s manjkom stanovnika primijetile su sve veći interes ljudi za preseljenje i rad u inozemstvu
Kako bi privukle nove stanovnike, lokalne vlasti nude povoljno stanovanje i bespovratna sredstva.
Neki od tih programa postali su toliko popularni da su morali zatvoriti prijave.
Međutim, određene inicijative i dalje primaju prijave za 2026. godinu.
Programi u gradovima u nastavku omogućuju ljudima da dobiju podršku pri preseljenju, pa čak i financijsku pomoć.
RADICONDOLI Srednjovjekovni gradić u Toskani oko sat vremena južno od Firence, pokrenuo je paket poticaja za kupce i najmoprimce nekretnina kako bi zaustavio depopulaciju. Program nudi subvencije za kupnju kuća, poticaje za korištenje zelene energije i financijsku podršku studentima. Novi stanovnici koji se prijave do prosinca 2025. i usele početkom 2026. dobit će pokrivenu polovicu najamnine za prve dvije godine. Kupci nekretnina moraju se obvezati na boravak od najmanje 10 godina, dok najmoprimci moraju ostati najmanje četiri godine. Gradonačelnik Francesco Guarguaglini ove je godine izdvojio više od 400.000 eura za program. Od 2023. godine grad je primio oko 60 novih stanovnika, što je značajan porast za mjesto čija je populacija pala s 3.000 na 966. Trenutno je oko 100 od 450 kuća prazno, a nekretnine zadržavaju stvarnu tržišnu vrijednost. Za razliku od programa „kuća za jedan euro”, Radicondoli nudi kvalitetne i održavane nekretnine koje ne zahtijevaju velike obnove.
RURALNA ŠPANJOLSKA SELA Neka španjolska sela, poput Ponge u Asturiji i mjesta u regiji Extremadura, posljednjih su godina nudila poticaje za preseljenje. Prijavni postupci putem lokalnih vijeća često su bili složeni, pa su sada pokrenuta dva nova projekta koja olakšavaju preseljenje. Oba projekta povezuju potencijalne nove stanovnike s općinama i pomažu im u administrativnim i praktičnim koracima za useljenje.
GRADOVI U IRSKOJ Irska je 2023. pokrenula program „Our Living Islands“ koji nudi do 70.000 eura bespovratnih sredstava za obnovu praznih ili derutnih kuća na 30 otoka odsječenih od kopna. Standardna potpora iznosi do 50.000 eura, a dodatnih 20.000 eura moguće je dobiti za kuće u lošem stanju. Zgrada mora biti izgrađena prije 2007. i prazna najmanje dvije godine, a novac se može koristiti za građevinske radove, izolaciju, strukturna poboljšanja i uređenje. Cilj je održavanje i revitalizacija živahnih zajednica na irskim otocima.
Ovi programi pokazuju kako države i zajednice u Europi koriste financijske poticaje, povoljno stanovanje i administrativnu podršku kako bi privukle nove stanovnike i revitalizirale ruralna područja.
GRADOVI U SARDINIJI Na Sardiniji, općine poput Ollolaija i Nulvija nudile su kuće po vrlo niskim cijenama kako bi privukle nove stanovnike. Regionalne vlasti potom su pokrenule širi paket mjera protiv depopulacije: osobe koje se presele u selo s manje od 3.000 stanovnika mogu dobiti do 15.000 eura za kupnju ili obnovu kuće, uz obavezu boravka od najmanje pet godina. Program uključuje i mjesečnu subvenciju od 600 eura za prvo dijete te dodatnih 400 eura za svako sljedeće dijete do pete godine života. Osim toga, pojedinci mogu dobiti do 20.000 eura za pokretanje poslovanja u malim zajednicama, čime se potiče stvaranje lokalnih radnih mjesta i jačanje gospodarstva.
GRADOVI U ŠKOTSKOJ Škotski otočni rezervat nudi besplatan smještaj i plaću za rendžera. Scottish Wildlife Trust traži rendžera za šest mjeseci na otoku Handi u Sutherlandu, udaljenom deset minuta od kopna, ali daleko od urbanog života. Odabrani kandidat dobiva besplatan smještaj u kolibi i plaću od oko 5.000 eura mjesečno. Zadatak uključuje praćenje populacija morskih ptica, bilježenje gniježđenja i znakova stresa ili uznemiravanja. Posao donosi izazove poput putovanja brodom za osnovne potrepštine i obavljanje kućanskih poslova, ali pruža jedinstveno iskustvo prirodnog raja s liticama, pješčanim plažama i atlantskim svjetlom.
