Ovi savjeti laki su i jednostavni, a skratit će vam vrijeme čišćenja

Vrlo malo ljudi može reći da uživa u čišćenju svoje kuće. Ali to može biti zbog činjenice da je to vrlo dugotrajan proces, a rezultati su kratkotrajni. No, ako se naoružate dobrim alatima i jednostavnim kućnim trikovima, čišćenje će za vas postati prava sitnica.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ove trikove možete iskoristiti u svakodnevnom životu. Oni će vam skratiti muke i vrijeme čišćenja.

1. Očistite kadu bez kemikalija

Ako niste ljubitelj korištenja kemikalija tijekom čišćenja ili ih ponestane kada hitno trebate očistiti kadu, ovaj trik mogao bi vas spasiti.

Kako biste uklonili prljavštinu i poboljšali miris kade, uzmite četvrtinu grejpa, umočite ga u šećer i njime obrišite površinu kade. Šećer, u ovom slučaju, djeluje kao abrazivno sredstvo koje u kombinaciji s kiselinom savršeno uklanja prljavštinu.

2. Valjak za dlačice kojim možete očistiti svoj namještaj

Ako imate kućne ljubimce, ovo će vam zasigurno trebati, i to u velikim količinama. S njim možete očistiti dlake s kauča, stolica, kreveta, odjeće i slično.

3. Limunovo ulje koristite za uklanjanje naljepnica i etiketa

Iako i suncokretovo ulje može pomoći skinuti naljepnice i ostatke ljepila s proizvoda, limunovo ulje je više ugodnije jer nije masno, a i puno je bolja alternativa. Ne ostavlja masni sloj i ima ugodnu aromu.

4. Kako ukloniti masnoću s tave?

Kako ne biste začepili sudoper, masnoću koja je ostala u tavi nakon kuhanja slanine, kobasica ili masnog mesa najlakše je baciti u smeće. Da biste to učinili, pokrijte bilo koju posudu folijom, ulijte mast u nju i pričekajte dok se ne stvrdne. Nakon toga izvadite masnu foliju i bacite je.

5. Organizirajte sredstva za čišćenje

Mnogi od nas u određenoj prostoriji drže sredstva za čišćenje - to može biti npr. wc, kuhinja, špajza i slično. No, svi znamo koliko je naporno trčati između prostorija kako bi tijekom čišćenja zgrabili određeni sprej ili spužvu (pogotovo ako vam je kuća velika).

Kako biste se spasili ove gnjavaže, sve što vam treba za čišćenje možete spremiti u kolica na kotačima i samo ih kotrljati dok čistite. To je odlična ideja.

8. Očistite slušalice koje nemaju silikonske čepiće

Svi korisnici AirPods slušalica i ljubitelji sličnih modela slušalica znaju da se one vrlo teško čiste. Na sreću, postoji rješenje. Prvo morate čačkalicom odvojiti prljavštinu s rubova, a zatim je samo pokupiti s nečim poput glinamola ili s nečim sluzavim (ako imate dijete sigurno ćete ovakve stvari naći među njihovim igračkama).

9. Ugodan miris u kupaonici

Ako ne volite koristiti osvježivače zraka zbog alergija ili zato što mislite da je njihov miris preintenzivan, postoji mali trik kako da vaša kupaonica lijepo miriše. Uzmite svoje omiljeno eterično ulje i nanesite nekoliko kapi na unutarnju stranu role toaletnog papira.

10. Kako zapamtiti da neka umrljana odjeća treba posebno pranje?

Ako svu svoju odjeću stavite u jednu košaru, uključujući odjeću s tvrdokornim mrljama koje zahtijevaju posebnu pažnju - vrlo je lako zaboraviti na njih kada dođe vrijeme za pranje.

Kako se to ne bi dogodilo, nabavite platnenu vrećicu koja će visjeti na košari ili pored nje, a osjetljive ili zamrljane predmete odvojite u nju.

11. Kako najlakše oprati blender?

Mnogi od nas peru posude blendera kao i svaki drugi pribor za jelo. Međutim, lakše je to učiniti uz pomoć samog blendera: samo trebate uliti vodu u posudu, dodati deterdžent i uključiti blender na 10-ak sekundi.

Ovo će biti dovoljno za uklanjanje prljavštine. Sve što trebate učiniti nakon toga je isprati posudu vodom.

12. Kako sušiti posuđe u perilici posuđa?

Posuđe često ostane mokro u perilici nakon ciklusa pranja. Zbog toga je vrlo nezgodno vaditi suđe jer voda kaplje po podu. Obično se preporučuje ostaviti vrata odškrinuta kako bi se posuđe osušilo, ali to nije uvijek rješenje.

Stoga učinite sljedeće: otvorite vrata, objesite ručnik preko njih, a zatim ih ponovno zatvorite. Ručnik će upiti višak vlage i posuđe će se brzo osušiti.

13. Uklonite mrlje od ulja s plastičnih posuda

Ovaj trik vjerojatno neće uspjeti s vrlo starim mrljama jer u ovom slučaju mrlju plastika u potpunosti apsorbira. Ali ako je mrlja nova, ulijte vodu u posudu, dodajte deterdžent i unutra stavite par komada papirnatih ručnika. Zatim zatvorite posudu i dobro protresite. Papir će upiti ulje, a vi ćete samo morati isprati posudu.

14. Evo kako osušiti spužvu za suđe

Spužva za suđe se gotovo nikad ne suši. Izrežite spužvu u sredini i napravite malu rupu. To će vam omogućiti da ju objesite na slavinu kako bi voda s nje mogla iscuriti u sudoper i tako će se spužvica osušiti, piše Brightside.