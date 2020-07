Riješite se tamnih mrlja ispod pazuha

Tamne mrlje ispod pazuha nisu zdravstveni problem, no mnogi bi ih se rado riješili, pogotovo prije plaže. Donosimo nekoliko recepata koji će vam sigurno pomoći u tome, uz dozu upornosti

<p>Tamnije mrlje ispod pazuha nisu razlog za zabrinutost. Nastaju zbog stanja koje se naziva Acanthosis nigricans, koje kožu zadebljava i potamnjuje, no nije opasno po zdravlje. Ipak, ako vam je neugodno jer imate te mrlje i želite bezbrižno uživati u kupaćem kostimu na plaži - ima rješenja. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Zbog čega se znojimo?</p><p>Evo nekoliko metoda s receptima koje pomažu u tome, s tim da većinu sastojaka već imate doma: </p><h2>1. Jabučni ocat + soda bikarbona</h2><p>Što vam je potrebno?</p><p>- 2 žlice jabučnog octa<br/> - 2 žlice sode bikarbone</p><p>Postupak: Pomiješajte jabučni ocat sa sodom bikarbonom, kad se slegnu mjehurići, otopinu nanesite na područje ispod pazuha i ostavite da se osuši. Neka odstoji još nekoliko minuta, pa isperite hladnom vodom i osušite. Radite to svaki drugi dan, odnosno 3 puta tjedno dok ne budete zadovoljni. </p><h2>2. Ružina voda i soda bikarbona</h2><p>Što vam je potrebno?</p><p>- ružina vodica<br/> - soda bikarbona</p><p>Postupak: Napravite viskoznu pastu dodavanjem ružine vodice u sodu bikarbonu, pa nanesite na mrlje na pazusima. Ostavite 10 minuta, pa isperite hladnom vodom i osušite. Ponovite dva puta tjedno, do željenih rezultata. </p><h2>3. Mlijeko, kurkuma i med</h2><p>Što vam je potrebno?</p><p>- žlica mlijeka<br/> - čajna žličica kurkume<br/> - žličica meda</p><p>Postupak: Sve dobro izmiješajte i nanesite pastu na pazuhe. Ostavite da se osuši, a zatim isperite.Ponavljajte tri puta tjedno, odnosno svaki drugi dan. </p><h2>4. Smeđi šećer i maslinovo ulje</h2><p>Što vam je potrebno?</p><p>- 3 žlice smeđeg šećera<br/> - 2 žlice djevičanskog maslinovog ulja</p><p>Postupak: Sastojke promiješajte, neka odstoji 2 minute, pa nanesite na pazuhe. Neka stoji 5 minuta, pa ih isperite mlakom vodom i osušite mekim ručnikom. Ponovite dva puta tjedno. </p><h2>5. Bademovo ulje</h2><p>Što vam je potrebno?</p><p>- nekoliko kapi bademovog ulja</p><p>Postupak: Bademovim uljem masirajte tamno područje ispod pazuha 8 do 10 minuta. Činite to svakodnevno. </p><h2>6.. Prah gline, limun i voda</h2><p>Što vam je potrebno?</p><p>- 2 žlice neke vrste gline, vrhom pune <br/> - čajna žličica soka od limuna<br/> - voda</p><p>Postupak: Pomiješajte sastojke dok ne dobijete glatku pastu. Nanesite na područje ispod pazuha i ostavite da stoji 15 minuta. Isperite mlakom vodom. Ponavljajte dva puta tjedno. </p><h2>7.. Krumpir</h2><p>Što vam je potrebno? </p><p>- jedan mali krumpir</p><p>Postupak: Ogulite i naribajte krumpir, pa ga dobro iscijedite da dobijete sok. Taj sok nanesite ispod pazuha i ostavite 15 minuta, a zatim isperite hladnom vodom. Ponavljajte dva puta na dan, ujutro i na večer. </p><h2>8. Ulje čajevca i voda</h2><p>Što vam je potrebno? </p><p>- 4 do 5 kapi ulja čajevca<br/> - šalica vode</p><p>Postupak: U bocu s raspršivačem ulijte šalicu vode. Dodajte 4 do 5 kapi ulja čajevca i dobro protresite, pa isprskajte pazuhe i ostavite da se osuši. Ponavljajte svaki dan, prenosi portal <a href="https://brightside.me/inspiration-girls-stuff/8-beauty-treatments-that-remove-dark-spots-under-the-arms-like-an-eraser-794082/?utm_source=fb_brightside&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside&fbclid=IwAR0egLyUvXuqswGmvpqoKmEncWDVkLmkCv7gFJA3wbOZ5BuZw9oUw1EzN_I">Bright Side.</a> </p>