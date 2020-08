Ovi znakovi otkrivaju da imate trudove, iako toga niste svjesni

Primalja i medicinska sestra za novorođenčad objasnila je kojih je to deset ranih znakova da su trudovi krenuli, iako toga možda uopće još niste svjesni. Među njima je iznenadni poriv za čišćenjem

<p>Većina trudnica u zadnjem tromjesečju trudnoće često razmišlja o tome kako izgledaju trudovi i priprema se za njih psihički, no svaka žena ih osjeća i doživljava na drugačiji način, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/warning-signs-labour-you-might-22468147">Mirror</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Simptomi trudnoće</p><p>Zvuči nevjerojatno, ali ima i žena koje uopće ne osjećaju trudove. Najčešći pokazatelji da se oni bliže su bolovi u leđima, kontrakcije, proljev i povraćanje. Iako su učestali, ti simptomi nisu uvijek potpuno jasni. Također, žene se ne mogu pouzdati ni u prsnuće vodenjaka kao indikaciju da je porod krenuo, jer samo 15 posto žena kreće u trudove na taj način.</p><p><strong>Jane Barry</strong>, primalja i medicinska sestra za novorođenčad, objasnila je koji su to simptomi da trudovi započinju iako ih možda niste svjesni, a među njima je i jedan bizaran simptom - iznenadni poriv za čišćenjem.</p><h2>1. Bolovi u donjem dijelu leđa</h2><p>Bolovi u leđima često su rani znak trudova. Oni mogu započeti kao tupa bol koja s vremenom postaje sve neugodnija i bolnija. Pozicija bebe može prouzročiti pritisak na trtičnu kost, a to je uzrok nelagode u trenucima prije samog početka porođaja.</p><h2>2. Češći odlasci na toalet</h2><p>Ako imate osjećaj da jedva stižete do zahoda, a ondje boravite vrlo često, to može biti znak da imate trudove. Pojačana potreba za mokrenjem nastaje zbog smještanja bebine glave u pelvisu i pripreme za porod. To stvara povećani pritisak na mjehur.</p><h2>3. Iznenadni poriv za čišćenjem</h2><p>Ako se probudite i imate snažnu želju napraviti generalno čišćenje doma, možda je vrijeme da se polako uputite prema rodilištu. Riječ je o pojavi koju nazivaju "gniježđenje". Netom prije nego što krenu trudovi, žena može osjetiti potrebu očistiti prostor u koji dolazi beba.</p><h2>4. Težina u području pelvisa</h2><p>Tijekom trudova nekim će se ženama pojaviti oteklina vulve, dok će se kod drugih na vulvi i području rektuma pojaviti varikozne vene. To se javlja zbog porasta bebine težine i povećane količine tekućina, kao i utjecaja hormona te povećanog volumena krvi.</p><h2>5. Osjećaj olakšanja</h2><p>Dok je nekim ženama teško, druge će u trenutku kad se beba spusti u trbuhu imati osjećaj olakšanja. U tom slučaju je promjena vidljiva i trbuh djeluje niži nego prije.</p><h2>6. Osjećaj iščekivanja</h2><p>Mnoge žene tvrde kako su predosjetile da će im trudovi krenuti. Zato su izbjegavale izlazak iz kuće, očekujući početak porođaja. Dodatno, boravak u blizini vlastitog doma ulijeva im osjećaj sigurnosti i umiruje ih.</p><h2>7. Cervikalna bol</h2><p>Iako je teško opisati točan osjećaj, može se usporediti sa uzimanjem brisa za papa test ili nelagodu koja nastaje jer ste preduboko gurnuli tampon. Zbog širenja i omekšavanja cerviksa koji se priprema za porod, možete osjećati nelagodu u tom području.</p><h2>8. Učestalije Braxton Hicks kontrakcije</h2><p>Poznate su kao lažni trudovi, no Braxton Hicksove kontrakcije mogu biti nagovještaj pravih. Oni čine kombinaciju sporadičnih kontrakcija i potom opuštanja mišića maternice. Ako ste primijetili da su kontrakcije postale redovitije ili je razmak među njima ujednačeniji, možda je vrijeme za porod.</p><h2>9. Češće buđenje</h2><p>Rani znak trudova može biti problem sa usnivanjem ili češće buđenje tijekom noći. Iako možda nema fizičkih simptoma koji bi ukazivali na to da beba stiže, tijelo se svejedno priprema za porođaj. Zato ste možda malo osjetljiviji.</p><h2>10. Sluzni čep</h2><p>Prije početka trudova, možda ćete na gaćicama zamijetiti sluz. Riječ je o sluznom čepu koji se nalazio uz cerviks i zadaća mu je bila štititi bebu od infekcija. Kako se cerviks počeo širiti i omekšavati, čep je ispao. To se može pojaviti i do dva tjedna uoči poroda.</p>