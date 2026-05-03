Ovi znakovi Zodijaka će vas izluditi pasivnom agresijom!

Neki ljudi otvoreno kažu što im smeta, a drugi izbjegavaju sukob pa nezadovoljstvo pokazuju indirektno. To se vidi kroz ton, kratke odgovore ili 'ma sve je u redu', iako ponašanje govori suprotno. Takvi signali često dolaze iz želje da se izbjegne konflikt
U nastavku pogledajte rang listu od najmanje do najviše pasivno agresivnog horoskopskog znaka.
12. VODENJAK Vodenjaci su emocionalno distancirani pa njihova pasivna agresija često izgleda kao potpuna hladnoća. Kada su nezadovoljni, mogu se povući u svoj svijet i racionalizirati sve umjesto da pokažu emocije. Ne ulaze lako u konflikte i često djeluju kao da ih situacija uopće ne dotiče. Njihova distanca može drugima izgledati kao ignoriranje. Problem je što rijetko jasno pokažu da ih je nešto uopće povrijedilo.
11. OVAN Ovnovi su inače direktni, ali kada ih nešto iznervira, znaju biti kratko i oštro pasivno-agresivni. Njihova nestrpljivost može se pretvoriti u ignoriranje ili nagle promjene tona. Ne vole čekati ni objašnjavati previše, pa frustraciju često izbace u jednoj rečenici i povuku se. Iako brzo plane, jednako brzo i prelazi preko toga. Pasivna agresija kod njih traje kratko, ali može biti intenzivna.
10. JARAC Jarčevi emocije drže pod kontrolom i rijetko ih pokazuju otvoreno. Kada su nezadovoljni, postaju hladni, distancirani i fokusirani na minimum komunikacije. Njihova pasivna agresija se vidi kroz strogu ozbiljnost i emocionalno povlačenje. Ne ulaze u rasprave bez potrebe, ali jasno daju do znanja da nisu zadovoljni. U odnosima mogu djelovati nedodirljivo i zatvoreno.
9. STRIJELAC Strijelci su inače vrlo otvoreni, ali kada su nezadovoljni mogu postati brutalno “iskreni” na pasivno-agresivan način. Koriste humor i sarkazam kao sredstvo izražavanja frustracije. Ako im nešto ne odgovara, često se jednostavno udalje iz situacije. Njihova distanca može djelovati kao ravnodušnost, iako nije nužno takva. Ne vole teške razgovore pa ih često izbjegavaju.
8. LAV Lavovi vole biti direktni, ali povrijeđeni ego kod njih može izazvati hladno distanciranje. Umjesto svađe, povlače pažnju i prestaju biti topli kao prije. Njihova pasivna agresija često se vidi kroz ignoriranje ili ponosnu šutnju. Očekuju da druga strana napravi prvi korak prema pomirenju. Iako djeluju snažno, povrijeđen ponos kod njih traje dugo.
7. BLIZANCI Blizanci nezadovoljstvo često maskiraju humorom, sarkazmom ili dvosmislenim komentarima. Umjesto direktne konfrontacije, koriste ironiju kako bi izbjegli ozbiljan razgovor. Njihova pasivna agresija se često ne prepoznaje odmah jer izgleda kao šala. Kada su frustrirani, mogu naglo promijeniti temu ili se emocionalno “isključiti”. Time zbunjuju druge jer nikad nije potpuno jasno što zapravo misle.
6. ŠKORPION Škorpioni rijetko pokazuju ranjivost u trenutku povrede, što ih čini vrlo kontroliranima u reakcijama. Umjesto otvorenog sukoba, mogu postati hladni i distancirani. Njihova pasivna agresija često je suptilna, ali precizna i ciljana. Ne zaboravljaju lako i mogu “testirati” drugu stranu kroz ponašanje. Zbog te emocionalne dubine, njihova tišina često djeluje intenzivnije od riječi.
5. BIK Bikovi nisu skloni dramatičnim reakcijama, ali zato mogu biti izrazito tvrdoglavi u šutnji. Kada su nezadovoljni, povlače se i prestaju ulagati energiju u odnos ili situaciju. Njihova pasivna agresija se vidi kroz ignoriranje i emocionalno zatvaranje. Ne vole rasprave pa radije “zamrznu” situaciju nego da je riješe riječima. Time jasno pokazuju nezadovoljstvo bez direktnog sukoba.
4. RIBE Ribe lako upijaju emocije, ali ih teško verbaliziraju u konfliktu. Kada su povrijeđene, povlače se i komuniciraju kroz tišinu ili emotivnu distancu. Njihova pasivna agresija često dolazi kroz osjećaj krivnje koji prenose bez direktnih riječi. Mogu djelovati kao žrtva situacije, iako to ne kažu otvoreno. Očekuju da druga strana “osjeti” što nije u redu.
3. VAGA Vage izbjegavaju konflikte gotovo po svaku cijenu, što ih često vodi u pasivno-agresivne obrasce. Umjesto otvorene rasprave, povlače se u distancu i šalju “hladne signale”. Njihovo “ma sve je u redu” često zapravo znači suprotno. Mogu postati neodlučne, pasivne ili emocionalno zatvorene prema osobi koja ih je povrijedila. Problem je što druga strana često ne zna da je uopće došlo do sukoba.
2. DJEVICA Djevice rijetko pokazuju ljutnju otvoreno, ali zato vrlo jasno komuniciraju nezadovoljstvo kroz sitne primjedbe. Njihova kritika često dolazi upakirana kao “koristan savjet”. Kada su frustrirane, postaju hladno precizne i počinju naglašavati detalje koje inače ignoriraju. Mogu se povući u perfekcionizam i pasivno sabotirati suradnju ako su nezadovoljne. Sve to djeluje pristojno, ali s jasnom dozom napetosti.
1. RAK Rak je najčešće na vrhu ove liste jer emocije doživljava vrlo intenzivno, ali ih teško izgovara direktno. Kada je povrijeđen, povlači se u tišinu i očekuje da drugi sami shvate što je pošlo po zlu. Njegova pasivna agresija dolazi kroz distancu, promjene raspoloženja i emotivno “zatvaranje”. Često govori da je sve u redu, ali se ponašanje jasno promijeni. U odnosima to stvara osjećaj krivnje kod druge strane bez izravne optužbe.
