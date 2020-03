Ovih 10 izjava nećete nikada čuti od uspješnih bogatih ljudi

Biti financijski uspješan dio je vještine i stava. Evo kako možete naučiti razmišljati kao bogati ljudi.

1. Štedjeti ili ulagati; svejedno je

I dok i jedno i drugo ima svoje koristi, oni koji imaju novca i ulažu ga.

- Bogati ljudi razumiju da svoje ušteđevine moraju uložiti kako bi one mogle rasti - kaže financijski planer Wes Moss i objašnjava da oni koji su 'po mentalitetu' štedljivi, svoj novac spremaju u banku i nikad ga ne uvećaju jer ih blokira strah. S druge strane oni koji imaju najviše često svoje imovine ulažu u sektore odakle im se uloženo višestruko vrati.

Foto: Dreamstime

2. "Mogu li si to priuštiti?"

Vjerojatno mislite: "Naravno da bogati ljudi to ne kažu. Znaju da mogu priuštiti što god žele". I u pravu ste, otprilike tako razmišljaju, no važnije je pitanje njima: Je li to bilo planirano?

- Upravljanje novcem bogatim je ljudima nevjerojatno važno i nikako ne znači da onaj tko ga ima više ne pazi na što i kako troši, dapače upravo suprotno. Uz to, način razmišljanja bogatih ljudi mijenja se ovisno o količini bogatstva koje imaju - kaže analitičarka potrošnje DealNews-a Julie Ramhold.

Foto: Lamborghini

3. "Za sve sam to ja kriv"

Ramhold kaže i da, prema njenom iskustvu, ljudi koji su sami izgradili svoje bogatstvo svoje nedostatke opisuju kao 'privremene probleme koji su izvan njihove kontrole', a svoje uspjehe pak kao 'događaje na koje su oni imali izravan utjecaj'.

- Dakle, loša se prodajna prezentacija dogodila zbog pogrešnog odabira publike, a ne zbog grešaka prodaje. Uspješna prodajna prezentacija pak, po njima je izravan rezultat njihovog dobrog predstavljanja - objašnjava ona, a kaže i da se s vremenom ta vrsta razmišljanja potpuno ugrađuje u njihovo mišljenje o sebi samima

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

4. "Prezauzet sam za to"

Bogati ljudi znaju da je postavljanje prioriteta ključno za postići ciljeve na najučinkovitiji mogući način.

- Ako je riječ o nečem što će im pomoći da unaprijede svoj posao i još se više obogate, uložit će vrijeme u to čak i ako to znači prekidanje nečeg drugog na čemu su radili - kaže osnivač i predsjednik Digital Marketinga Jack Anzarouth.

5. "Ne znam (upravljati) s novcem"

- Ako vjerujemo da je upravljanje novcem komplicirano, vjerojatno ćemo ga dodatno zakomplicirati - kaže Anzarouth.

Međutim, baš kao što možemo naučiti bilo koju vještinu, možemo naučiti i pametno baratati s novcem i ne oslanjati se na nekoga drugog tko nam organizira financije.

- Ako imate izravnu kontrolu nad svojim računima, moći ćete i primijetiti svoje navike trošenja i naučiti kako donijeti najbolje odluke za poboljšanje svoje financijske situacije - zaključuje Anzarouth.

6. "Imam novca, pa zašto ne bi trošio?"

Vlasnik firme za virtualno upravljanje imovinom Bob Finley kaže da si njegovi klijenti uvijek prvo postave pitanje hoće li im neka kupovina zaista poboljšati život, a tek onda odluče hoće li to kupiti ili ne.

- Većina mojih klijenata unatoč tome što si mogu priuštiti letove prve klase, radije putuje autobusom - jer znaju da je cijena putovanja prvom klasom višestruko veća od cijene autobusa.

Foto: themoviedb.org

7. "Ne znam se s tim nositi"

Da biste postigli financijski uspjeh, morate znati kreativno riješiti probleme i imati samopouzdanja za provođenje tih rješenja. Izvršni direktor Ian Beed kaže da je radeći u financijama i najuspješnije ljude vidio kao jednostavne; i to onda kad bi sebe zapitali "Što mogu napraviti da riješim problem?"

- To pitanje utjelovljuje čovjekovu unutarnju snagu u borbi s bilo kojim problemom, a odgovor na to pomogao je nekim od najbogatijih i najuspješnijih ljudi koje poznam da riješe zahtjevne probleme i izgrade svoje tvrtke i proizvode - kaže Beed.

8. "Nisam dovoljno pametan"

Dokazano je da inteligencija nije ključna za uspjeh, a jedna je studija pokazala da fakultetski prosjek američkih milijunaša iznosi svega 2,9.

Foto: Dreamstime

- Možda oni s izuzetnim akademskim uspjehom previše strepe od rizika, misle da neće uspjeti i odbijaju djelovati - kaže autor James Whittaker. Ipak, najuspješniji su pojedinci najviše vremena usredotočeni na razne prilike, a i okružuju se ljudima koji im mogu pomoći da ostvare svoje snove.

9. "Koliko mogu izgubiti?"

Mnogi s ulaganjem počinju zbog novca koji misle da će tako dobiti, no neki se u svakoj transakciji odmah pitaju koji je najgori scenarij koji se može dogoditi i "Koliki je rizik investicije".

- Mislim da je ovakav način razmišljanja važan jer pomaže spriječiti gubitke - kaže Finley, jer "novac treba i zaštiti".

Foto: Dreamstime

10. "Ne trebam štedjeti"

Svi znaju važnost štednje - pa i oni za koje se pretpostavlja da ne trebaju štedjeti.

- Većina je bogatih ljudi vrlo štedljiva - kaže Ramhold i dodaje da čovjek može biti i milijunaš, ali to ne znači da neće na putovanju stati i kupiti namirnice po povoljnijoj cijeni - jer da je drugačiji možda nikad ne bi imao koliko ima.

