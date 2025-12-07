Ovih 10 sokova će vam pomoći kad vas slomi gripa ili prehlada

Poznato je da je najbolji način konzumiranja voća i povrća onakvo kakvo se pojavljuje u prirodi, što pruža vrijedna vlakna. Međutim, kada se osjećamo loše i imamo problema sa želucem, smoothieji mogu pomoći da unesemo dovoljno vitamina
Glavni simptomi, uz vrućicu i zahvaćenost gornjih dišnih putova, mogu uključivati gastrointestinalne probleme. Često kad smo bolesni nemamo potrebu za hranom, iako je konzumiranje tekućine, vitamina, minerala i proteina ključno za brz oporavak. Posebno za djecu i starije osobe, pijenje sokova je alternativa.
1. JABUKA, MRKVA I NARANČA: Ova mješavina je savršena za pomoć našem tijelu u borbi protiv infekcija, a uz to je i ukusna. Sadrži vitamine A, B6 i C, kao i kalij i folnu kiselinu. Vitamini B skupine su neophodni za metaboličke procese i pretvaranje hrane u energiju. Vitamin C, s druge strane, potiče brži oporavak. Sastojci: dvije mrkve, jedna jabuka (najbolje Granny Smith), jedna naranča. Ako ga ne popijete odmah, čuvajte ga u hladnjaku.
2. NARANČA, GREJP I LIMUN: Ovaj sok sadrži veliku količinu vitamina C, koji pomaže u ograničavanju štete uzrokovane virusima prehlade i gripe. Osim vitamina C, sadrži vitamine B6 i A te cink. Cink, posebno, igra ključnu ulogu u jačanju imunološkog sustava. Sastojci: dvije naranče, dva grejpa, jedan limun.
3. SOK OD RAJČICE: Rajčice su bogate karotenoidima, posebno likopenom, snažnim antioksidansom. Također su bogate vitaminima B1, B2, B3 i B9, koji su korisni za podizanje energije, vitaminima A i C, kalijem, natrijem, kalcijem, željezom, fosforom i cinkom, esencijalnim mineralom za snažan imunološki sustav. Sastojci: 200 grama rajčica, sok od limuna po ukusu, sol i papar. Rajčice koje koristite trebaju biti zrele, ali s neoštećenom korom.
4. KUPUS, RAJČICA I CELER: Savršena je kombinacija jer kupus ima i protuupalna svojstva. Sadrži vitamine A i C, kao i magnezij, kalij, željezo i masne kiseline. Također je odličan način jedenja sirovog kupusa, koji nudi mnogo više prednosti od kuhane verzije. Sastojci: 200 g kupusa, 2 cherry rajčice, komadić celera, nekoliko kapi soja sosa.
5. CIKLA, MRKVA, ĐUMBIR I KURKUMA: Ovaj napitak jača naš imunološki sustav i smanjuje upalu. Sadrži vitamine A, C i E, kao i željezo i kalcij. Papar se dodaje i jer molekula sadržana u začinu, pojačava djelovanje kurkume. Sastojci: 1 srednja cikla, 3 srednje mrkve, 1 naranča, 10 grama svježeg korijena kurkume, 10 grama korijena đumbira, crni papar po ukusu.
6. JAGODA I MANGO: Zahvaljujući svojoj slatkoći, savršen je i za djecu. Mogu se koristiti i smrznute jagode i mango. Sadrži vitamine A, C i E, kao i željezo i folnu kiselinu. Mango je također vrlo koristan za crijeva. Sastojci: 1 mango, ½ šalice soka od naranče, 2 žlice meda, 10 jagoda, nekoliko listova mente.
7. KIVI, JAGODA I MENTA: Kivi i jagode bogati su vitaminom C. Osim vitamina C, sadrže vitamine A i B6, magnezij, cink i folnu kiselinu. Sastojci: 2 kivija, šaka jagoda, pola šalice soka od naranče, nekoliko žlica grčkog jogurta, nekoliko listova mente.
8. SJEMENKE BUNDEVE: Ovaj sok je savršen za bolove u mišićima i infekcije mokraćnog sustava. Sadrži vitamine A, C i B6, magnezij i cink. Sastojci: jedna šalica sjemenki bundeve, namočenih 8 sati, tri šalice vode, nekoliko komadića datulja.
9. ŠPINAT, ZELENA SALATA I KUPUS: Posebno je bogat vitaminima A, C i B6, željezom i kalcijem. Sastojci: 2 stabljike celera, 4 srčike zelene salate, 2 velika lista kupusa, 1 šalica špinata, 1 srednja zelena jabuka, pola srednjeg krastavca, pola limuna, komadić đumbira.
