Ovih 10 sokova će vam pomoći kad vas slomi gripa ili prehlada

1. JABUKA, MRKVA I NARANČA: Ova mješavina je savršena za pomoć našem tijelu u borbi protiv infekcija, a uz to je i ukusna. Sadrži vitamine A, B6 i C, kao i kalij i folnu kiselinu. Vitamini B skupine su neophodni za metaboličke procese i pretvaranje hrane u energiju. Vitamin C, s druge strane, potiče brži oporavak. Sastojci: dvije mrkve, jedna jabuka (najbolje Granny Smith), jedna naranča. Ako ga ne popijete odmah, čuvajte ga u hladnjaku. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA