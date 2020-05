Ovih 10 stvari će vam pomoći da vaša veza preživi izolaciju

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Što seksualne fantazije mogu otkriti o vama, ali i o partneru

U novoj stvarnosti koju danas živimo promijenile su se mnoge stvari, poput funkcioniranja na poslu, odgovornosti i zadataka kad je riječ o obiteljskim obvezama, školovanju djece i još mnogo toga, piše Womenshealth.

- Ako ste stalno jedna s drugim, metaforički vam se čini kad da teško dišete. Nemate vremena za opuštanje ni razmišljanje u samoći, i to može biti frustrirajuće - kaže Gigi Engle, seksualna terapeutkinja i autorica knjige All The F*cking Mistakes: A Guide to Sex, Love, and Life. No ima i dobrih vijesti. Ako vas partner iritira tijekom izolacije i ljuti ste na njega, Engle kaže da je to posve normalno i da vaša veza može preživjeti taj stres. Evo kako.

1. Uvijek budite iskreni

- Ako vam partner ide na živce, nemojte to skrivati. Dapače, jedna od najboljih stvari koje sad možete napraviti jest podijeliti točno kako se osjećate. Budite spremni na ranjivost i dijeljene primarnih emocija poput tuge, sreće ili straha, ali i razočaranja zbog neispunjenih potreba - kaže klinička psihologinja Janet Brito te certificirana seksualna terapeutkinja iz Honolulua na Havajima. Smatra kako ćete na taj način izbjeći pasivno agresivne komentare koji vode do razbuktavanja svađe.

- Iznimna bliskost može naglasiti vaše razlike. Zato se trebamo okrenuti prema partneru, a ne od njega, te biti više otvoreni i ranjiviji s njima - slaže se i psihijatrica Jennifer Dragonette, direktorica Newport Academy.

2. Pronađite svoj prostor

- Ako tijekom izolacije određene prostore u stanu glasno i pred drugima prisvojite, to vam može pomoći, osobito ako se osjećate kao da vas prisustvo bližnjih guši. Čak i ako živite u malom prostoru, uvijek jedan član obitelj može raditi ili boraviti u spavaćoj sobi dok se drugi nalazi u dnevnom boravku ili u kuhinji, pa makar i na svega nekoliko sati. Veća je vjerojatnost da ćete si početi nedostajati - kaže Engle i ističe kako to stvara priliku za romantične trenutku kad je radni dan iza vas.

3. Držite se rasporeda

Bez rasporeda, lako je doživjeti besciljne trenutke, a to može biti stresno. Engle zato sugerira da točno precizirate aktivnosti za sljedeći dan. - Zapišite stvari i napravite raspored podijeljen do minute, ako treba. Na taj način ćete imati dojam da živite, a ne da samo postojite. U isto vrijeme doručkujte, obavezno prošećite, svaki dan napravite 10.000 koraka - savjetuje ona.

4. Ne vježbajte zajedno

Tjelovježba je svakako nužna, ali ne vježbajte s partnerom. Engle ističe kako vam tjelovježba daje sat vremena samo za sebe i tada možete tiho promišljati o čemu god želite.

5. Isplanirajte romantični izlazak

Kao što je važno pronaći vremena za tjelovježbu, jednako je važno opustiti se u vašoj maloj oazi mira. Zato dio rasporeda svakako odvojite za romantični izlazak s partnerom i neka to bude velika stvar. - Naručite hranu, kupite bocu vina. Odjenite lijepu odjeću, plešite uz glazbu, pretvarajte se da ste u najskupljem restoranu - savjetovala je Engle. Kaže kako bi bilo odlično da takvi izlasci budu obavezni petkom, jer će za oba partnera to biti radost na kraju svakog tjedna.

6. Potražite virtualnog savjetnika

Pa što ako ne možete ići na terapiju u savjetovalište zajedno? Možete naručiti virtualno savjetovanje. - Virtualno savjetovanje vam omogućuje da o svojim problemima govorite iz udobnosti i sigurnosti doma, pred objektivnim terapeutom - kaže Brito. Smatra kako razgovor s terapeutom može pomoći da riješite nesuglasice i komunikacijske prepreke između vas i partnera te izradite komunikacijski plan kako biste izdržali do kraja pandemije. Iako vam se čini da se za sad dobro slažete, nemojte se sramiti zatražiti pomoć ako se situacija promijeni.

7. Iznenadite jedno drugo

- Iako se čini očitim, sad je idealno vrijeme kad partneru trebate pokazati malo više ljubavi - kaže Brito i sugerira da mu ostavljate ljubavne poruke skrivene po stanu, donesete mu doručak u krevet ili hodate po kući u izazovnom donjem rublju. Ili čak goli. Osim što ćete začiniti svakodnevicu, dobit ćete i malo više vremena za seks.

8. Ne zaboravite na male stvari

Iako su iznenađenja odlična, vrlo su važne i svakodnevne sitnice. Napravite partneru omiljenu jutarnju kavu, ako vidite da je u gužvi, složite čisto rublje u ormare umjesto njih, ili pospremite krevet. To je jedna od stvari na koju tijekom dana neće morati misliti, pa iako se čini kao sitnica, pokazuje koliko vam je stvarno stalo. Bonus? I vi se osjećate ispunjenije.

9. Seks mora biti prioritet

Kad ste s partnerom bez prestanka, strast se ne stigne razbuktavati kao tijekom tjedna dok ste živjeli drugačijim životima. Brito stoga savjetuje da izolacija ne bi smjela utjecati na seksualnu rutinu. - Važno je da i u seksu postoji namjera, osobito ako ste u dugoročnoj vezi. Planirajte ga, uvrstite u raspored i neka vam bude prioritet - kazala je. Iako to ne zvuči posebno romantično, puno je bolje nego da seksa uopće nema. Dodatno, uvrštavanjem seksa u kalendar možete makar malo potaknuti uzbuđenje. Ako čitav dan razmišljate o seksu s partnerom koji vas čeka nakon večere, velika je vjerojatnost da ćete taj trenutak dočekati vrlo uzbuđeni i spremni za akciju.

10. Uključite igračke

- Ako imate prilike, budite kreativni. Sad je vrijeme da eksperimentirate i iskušate nove stvari. Nabavite igračke, iskušajte nešto što se davno prije htjeli i jednostavno se zabavite. Ako dugo razmišljate o vibratoru, kupite ga. Orgazmi su među rijetkim lijepim stvarima koje su nam još dopuštene - zaključila je Engle.

