Ovih 10 vrsta boli mogu značiti da hitno trebate otići liječniku

Mr. sc. dr. Ante Petrušić poznati je zagrebački internist, kardiolog, endokrinolog i dijabetolog. Svakodnevno mu u ordinaciju dolaze pacijenti žaleći se na razne tipove boli, a izdvojio je 10 stanja i tipova boli zbog kojih bi trebalo potražiti hitnu medicinsku pomoć.

1. Bol u prsima

Iznenadna snažna bol u prsima sa širenjem u vrat i u ruke, osobito u lijevu ruku, u trajanju dužem od 15 minuta može sugerirati da je u tijeku infarkt miokarda, pojašnjava dr. Petrušić.

Foto: Dreamstime

2. Oštra bol u jednoj strani pluća

Bol u plućima praćena nestašicom zraka mogla bi označiti da je u prostor između pluća i prsnog koša prodro zrak iz pluća. To se stanje zove pneumotoraks, a životno je ugrožavajuće jer može doći do kolapsa pluća. To se javlja spontano kad pukne mjehurić na rubu pluća i iz pluća ulazi zrak, dakle ne treba neka ozljeda ili bolest dovesti do takvog stanja, kazao je on.

3. Oštra bol u gornjem dijelu trbuha

Ako ta snažna bol ne popušta, a praćena je općim lošim stanjem, liječnik treba posumnjati na perforaciju želuca ili dvanaesnika, također opasno stanje, pojasnio je dr. Petrušić.

Foto: Maridav

4. Tupa bol u gornjem dijelu trbuha

Takav tip boli praćen nadutošću i mučninom može kod liječnika pobuditi sumnju na akutnu upalu gušterače koja također zahtijeva hitno liječenje, kazao je.

Foto: Dreamstime

5. Bol u desnom donjem dijelu trbuha

Uz osjećaj mučnine, povišenu tjelesnu temperaturu i konstantnu bol u donjem dijelu trbuha prva sumnja na hitno stanje je akutna upala slijepog crijeva. To je stanje iznimno opasno, kazao je on.

6. Tupa bol u lijevom donjem dijelu trbuha

Prilikom pregleda ako pacijent osjeti da se bol na pritisak na tom mjestu pojačava, treba sumnjati na akutni divertikulitis, nastavio je liječnik.

Foto: Dreamstime

7. Bol kod bubrega

Iznenadna oštra i intenzivna bol koja se javlja na mahove u području bubrega sa širenjem u istostranu preponu može značiti da je u tijeku napadaj bubrežnog kamenca, što također zahtijeva hitnu medicinsku pomoć, upozorio je.

Foto: Dreamstime

8. Kralježnica

Bol koja se širi od kralježnice niz vanjsku stranu jedne noge najčešće znači sumnju na lumboishialgiju, kazao je.

Foto: Getty Images

9. Tromboza

Kod pacijenata kod kojih se javlja iznenadna jaka bol u jednoj nozi, koža je blijeda i hladna poput mramora može pobuditi sumnju na arterijsku tromboemboliju koja nastaje kad krvni ugrušak začepi žilu, upozorio je.

Foto: Dreamstime

10. Glavobolja

Kod nagle, intenzivne i iznenadne glavobolje praćene trncima u jednoj ruci i istostranoj nozi treba posumnjati na moždani udar.