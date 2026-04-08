Ovih 10 vrsta povrća je puno zdravije kuhano nego sirovo

Savjet da jedete više sirovog povrća nije u potpunosti pogrešan. Međutim, neka od njih zapravo postaju zdravija kada se skuhaju. Razlog je taj što toplina može osloboditi skrivene hranjive tvari i učiniti određene vitamine lakšima za apsorpciju
Ovih 10 vrsta povrća prelaze iz dobrih u odlične namirnice kada se termički obrade.
10. CREVENE PAPRIKE -
Možda ne izvlačite maksimum iz sirovih paprika. Iako pružaju vitamin C i hrskavu teksturu, kuhanjem dobivaju novu razinu nutritivne vrijednosti. Pirjanje čuva i pojačava njihov sadržaj karotenoida – antioksidansa poput likopena i beta-karotena koji su povezani sa smanjenim rizikom od kroničnih bolesti. S druge strane, kuhanje u vodi može uzrokovati gubitak hranjivih tvari.
9. KELJ - Sirovi kelj sadrži goitrogene, spojeve koji kod osjetljivih osoba mogu ometati funkciju štitnjače. Kuhanje smanjuje količinu tih spojeva, čineći ga sigurnijim za konzumaciju. Iako se dio hranjivih tvari izgubi tijekom kuhanja, povećava se antioksidativna aktivnost kelja, pružajući bolju zaštitu stanica od oštećenja.
8. ŠPAROGE -
Šparoge su proljetni favorit s protuupalnim i zaštitnim djelovanjem protiv bolesti. No njihov puni potencijal otključava se kuhanjem. Toplinska obrada povećava antioksidativnu aktivnost. Za najbolje rezultate, pokušajte ih kuhati na pari ili peći kako biste očuvali hranjive tvari i maksimalno pojačali antioksidativnu snagu.
7. PATLIDŽAN -
Sjajna ljubičasta kožica patlidžana bogata je snažnim antioksidansom nazvanim nasunin, koji štiti stanice od oštećenja i ima anti-age učinak. Kuhanje povećava njegovu bioraspoloživost, što znači da ga tijelo može učinkovitije apsorbirati i iskoristiti. Pokušajte ga peći, grillati ili pirjati kako biste poboljšali nutritivnu vrijednost, teksturu i okus.
6. BATAT (slatki krumpir) -
Batat je već nutritivna bomba, ali kuhanjem postaje još zdraviji. Ova narančasta namirnica bogata je beta-karotenom, koji se u tijelu pretvara u vitamin A – ključan za snažan imunitet, dobar vid i zdravu kožu. Kuhanje povećava bioraspoloživost beta-karotena. Pečenje i kuhanje najbolji su načini za očuvanje ove hranjive tvari.
5. GLJIVE - Sirove gljive sadrže spojeve koje je teže probaviti, no kuhanje razgrađuje njihove čvrste stanične stijenke. Tako hranjive tvari postaju dostupnije organizmu. Iako sirove gljive sadrže neke vitamine B skupine i vitamin C, kuhanjem se povećava iskoristivost tih nutrijenata.
4. KUPUS - Ovo skromno povrće često se zanemaruje, ali zapravo ga je bolje kuhati. Sirovi kupus sadrži goitrogene koji mogu ometati proizvodnju hormona štitnjače, što je važno za osobe s problemima štitnjače. Kuhanje neutralizira te spojeve, čineći kupus sigurnim za sve. Također može povećati njegovu antioksidativnu aktivnost i zaštitu od bolesti.
3. ŠPINAT -
Željezo iz špinata teško se apsorbira, ali kuhanje povećava bioraspoloživost drugih nutrijenata poput vitamina A i E, vlakana i cinka. Iako je sirovi špinat dobar izvor luteina, kuhanjem taj antioksidans postaje dostupniji tijelu. A što je sa željezom? Njegovu apsorpciju možete povećati ako špinat kombinirate s namirnicama bogatima vitaminom C.
2. MRKVA -
Izreka da je mrkva dobra za oči je istinita – ali posebno ako je kuhana. Tijelo može apsorbirati tek mali dio beta-karotena iz sirove mrkve. Istraživanja pokazuju da iz sirove mrkve iskoristimo svega 3–4% ovog nutrijenta. Kuhanje povećava tu brojku na oko 40%! Za dodatni nutritivni poticaj, dodajte zdravu masnoću poput maslinova ulja.
1. RAJČICE -
Ako ne kuhate rajčice, propuštate njihovu snažnu zdravstvenu prednost. Kuhanje otključava njihovo tajno oružje u borbi protiv raka – likopen. Ovaj antioksidans daje rajčicama crvenu boju, a istraživanja pokazuju da može štititi od određenih vrsta raka, posebno raka prostate. Termičkom obradom bioraspoloživost likopena povećava se i do pet puta.
