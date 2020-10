Ovih 13 grešaka mnogi rade s dezinfekcijskim gelom za ruke

Pojačana higijena ruku preporuka je u borbi protiv pandemije, no valja znati kako koristiti gel za ruke jer pritom možete raditi greške koje vam neće pomoći zaštititi se od bakterija i virusa

<p>Već mjesecima ljudi peru ruke ili koriste dezinfekcijski gel čim dodirnu neku površinu u javnosti. Svi znamo da gel može pomoći u zaštiti od virusa i bakterija, uključujući i korona virus. No prilikom korištenja možete napraviti i nekoliko velikih grašaka, piše<a href="https://www.huffpost.com/entry/hand-sanitizer-mistakes_l_5f873d86c5b6c4bb54723219"> HuffPost</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako pravilno oprati ruke</p><p>- Nema sumnje da su gelovi za ruke dostupno i prikladno sredstvo za sprječavanje širenja zaraze. No oni nisu lijek za sve. Postoje mnoga ograničenja u uporabi gela i potrošači moraju biti svjesni tih stvari kako bi gel mogli koristiti na učinkovit način - ističe epidemiolog i profesor <strong>K.C. Rondello</strong> na Adelphi University’s College of Nursing and Public Health.</p><h2>1. Koristite pogrešnu vrstu gela</h2><p>Nisu svi gelovi isti. Rondello preporučuje koristiti gelove koji sadrže najmanje 60 posto etilnog ili 70 posto izopropilnog alkohola budući da oni najbolje eliminiraju bacile.</p><p>- Također, valja pažljivo pročitati deklaraciju te utvrditi ubijaju li aktivni sastojci proizvoda bakterije, viruse, oboje ili ništa od navedenog. Ako koristite samo gel koji ubija bakterije, možete se osjećati zaštićeno, ali on vas ne štiti od viralnih patogena poput SARS-CoV-2 - savjetuje on dodajući da neki proizvodi poput maramica za djecu uopće nemaju antimikrobna svojstva.</p><p><br/> - Oni mogu dezodorirati i ukloniti vidljivu prljavštinu s ruku, ali neće imati nikakvog utjecaja na SARS-CoV-2 - dodao je Rondello.</p><p>- Također, izbjegavajte proizvode koji sadrže metanol koji može biti toksičan kad se upije kroz kožu ili slučajno nanese na usta - savjetuje <strong>Makeda Robinson</strong>, virologinja koja je proučavala Zika virus, MERS i sad SARS-CoV-2.</p><h2>2. Ne koristite gel u dovoljnom trajanju</h2><p>Znate da ruke morate prati najmanje 20 sekundi, onoliko koliko vam treba da u sebi otpjevate pjesmicu Sretan rođendan dvaput od početka do kraja.</p><p><br/> - Vrijedi isto i kad nanosite gel za dezinfekciju ruku. Trebali biste ga utrljati u ruke u trajanju 20 do 30 sekundi, a poželjno je trljati ga dok ne nestane - savjetuje <strong>Aaron Glatt</strong>, voditelj odsjeka za zarazne bolesti Mount Sinai South Nassau u New Yorku.</p><h2>3. Koristite ga premalo</h2><p>Ako koristite nedovoljnu količinu gela, znači da niste učinkovito očistili ruke. Ljudi misle da je dovoljno samo nekoliko kapljica.</p><p>- No zapravo, treba vam količina veličine novčića - kaže epidemiolog.</p><p><br/> Za velike spremnike koji izbacuju određenu količinu na pritisak, a takvi se obično nalaze na ulazima u trgovine, dovoljno je jedanput pritisnuti pumpicu do kraja.</p><h2>4. Niste natrljali sve dijelove šake</h2><p>Bilo koji dio ruke koji na koji niste nanijeli gel može prenijeti virus. Čak i ako ste nešto dodirnuli samo jednim prstom, svejedno morate dezinficirati cijelu šaku i to s obje strane. Primjerice, ako ste s dva prsta uzeli novčić ili potpisali račun, nemojte natrljati gel samo oko tih prstiju. Prekrijte cijelu šaku, uključujući prste i nokte.</p><p><br/> - Trebali biste dodatno noktima zagrepsti po dlanovima dok su još mokri kako bi se dezinficijens prenio i na područje pod njima - kaže <strong>Charles Bailey</strong>, medicinski direktor za zarazne bolesti u bolnici St. Joseph Hospital and Mission u Kaliforniji.</p><h2>5. Ne čuvate ga na odgovarajući način</h2><p>- Kod čuvanja dezinficijensa, valja se pridržavati uputa proizvođača oko temperature i uvjeta u kojima se drže. Nemojte ih spremati u hladnjak niti ih držati na suncu - savjetuje Glatt.</p><p><strong>Griffith Hsu</strong>, zdravstveni savjetnik za medicinsku opremu tvrtke Medivic dodaje da se takve proizvode mora držati na temperaturama nižima od 40 stupnjeva Celzijevih jer vrućina može destabilizirati sastav gela koji će stoga postati neučinkovit.</p><h2>6. Ne dezinficirate ruke prije jela</h2><p>Nanijet ćete gel na ruke kad uzimate torbu, no što kad stignete doma i bacite se na objed? Kad je riječ o dezinficijensima, vrlo je važno koliko često ga nanosite. Glattovo je pravilo da, ukoliko ruke približavate ustima, stavite gel bez obzira kad ste to učinili ranije.</p><p>- Govorim ljudima: Razmisli što si upravo dodirnuo. Bi li držao ruke u ustima? Dodirivao hranu? Ako ne, onda ponovo očisti ruke - kazao je.</p><h2>7. Niste oprezni blizu otvorenog plamena i svijeća</h2><p>- Potrošači moraju biti svjesni da su svi dezinficijensi koji sadrže alkohol lako zapaljivi. Imali smo situacije da su ljudi zadobili opekline jer su gel koristili blizu otvorenog plamena, poput upaljača ili svijeća - kaže Hsu.</p><p>Nakon korištenja gela pričekajte da alkohol ispari prije nego što se približite plamenu, a opće je pravilo da valja pričekati najmanje 30 minuta.</p><h2>8. Koristite gel na prljavim ili masnim rukama</h2><p>Ako su vam ruke prljave ili masne, gel neće biti učinkovit jer neće doprijeti do kože.</p><p>- To vas može navesti da se osjećate zaštićenima, a zapravo niste - ističe Rondello.</p><p>Ako su vam ruke vidljivo prljave, uvijek biste ih trebali isprati vodom i sapunom prije nanošenja gela.</p><p>- Imajte na umu da je gel dobra alternativa ako ste u situaciji kad nemate u blizini tekuću vodu ako vam ruke nisu vidljivo prljave. No gel nije zamjena za sapun i vodu koji su najbolja sredstva za čišćenje prljavštine s ruku - kaže Robinson.</p><p>Ako ste blizu vode, umjesto gela radije operite ruke sapunom i vodom.</p><p>- Trljanje ruku sapunom i vodom fizički uklanja bacile s površine kože. Dodatno, trenje koje nastaje kad sušite ruke papirnatim ručnikom također pomaže fizičkom uklanjanju patogena s površine kože. Gel nema tu mogućnost - ističe Rondello.</p><h2>9. Ne čekate da se gel osuši</h2><p>Vrlo je važno da ne brišete ruke prije nego što se gel osuši.</p><p>- Ako pokušate ubrzati proces sušenja ručnikom ili papirnatom maramicom, to će limitirati učinkovitost gela i spriječiti ga da ukloni patogene - kaže Rondello.</p><p>Dodao je da svi gelovi i dezinficijensi zahtijevaju određeno vrijeme djelovanja na površini kako bi uništili bakterije i viruse.</p><p>- Ako ih prerano uklonite da biste brže osušili ruke, onemogućit ćete njihovu učinkovitost. Istovremeno ćete imati lažni osjećaj sigurnosti - nastavio je Rondello.</p><h2>10. Pretjerujete s količinom</h2><p>Pretjerano korištenje gela neće naštetiti njegovoj učinkovitosti, ali će vam isušiti kožu.</p><p>- Gelovi za dezinfekciju ruku neće ubiti samo loše, nego i dobre bakterije. To može voditi do iritacije kože. Bilo bi idealno kad bi ljudi nakon nanošenja gela koristili kreme koje će navlažiti kožu - kaže <strong>Nikhil Bhayani</strong>, specijalist za infektivne bolesti u Texas Health Resources iz Texasa.</p><p>- Ako nastane iritacija, svakako promijenite marku proizvoda koji koristite rade nego da smanjujete količinu proizvoda ili vrijeme nanošenja - dodao je.</p><h2>11. Izrađujete vlastiti gel</h2><p>Panična kupovina na početku pandemije rezultirala je činjenicom da su se mnogi okrenuli vlastitoj proizvodnji gelova i dezinficijensa. No ako zaista želite biti slobodni od bacila, to nije pouzdana metoda.</p><p>- Svi stručnjaci će vam preporučiti da to ne činite. Lako je pogreškom napraviti mješavinu koja nije dovoljno snažna da ubije bacile - kaže Bhayani.</p><h2>12. Ne dezinficirate predmete koje često dodirujete</h2><p>- Ako dezinficirate ruke, ali ste zaboravili dezinficirati kreditnu karticu, ključeve ili mobitel, i dalje ste ostavili otvorena vrata infekciji. Dapače, možete i proširiti kontaminaciju. Savjetujem da nanosite gel za dezinfekciju na svaki predmet koji često rabite ili nosite sa sobom - kaže Kristin Hughes, liječnica hitne medicine u Chicagu.</p><h2>13. Niste provjerili datum valjanosti proizvoda</h2><p>Čini se nevažnim, no rok trajanja proizvoda je iznimno važan jer aktivni sastojci dezinficijensa s vremenom propadaju.</p><p>- Ako ste uzeli proizvod kojem je istekao rok trajanja i nanijeli ste ga na ruke, velika je vjerojatnost da nije učinkovit kao kad ste ga kupili. Zapravo se kockate s tim jeste li zaštićeni ili ne. Naravno, i to je bolje nego ništa ako vam drugi dezinficijens nije pri ruci, no svakako ga zamijenite čim uhvatite priliku - zaključuje Rondello.</p>