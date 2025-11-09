Ovih 13 prirodnih metoda pomoći će vam kod zatvora i olakšati vam život

LISNATO ZELENO POVRĆE Povrće poput špinata, kelja i kupusa ima najviše vlakana, a to je ono što je vašem sustavu potrebno da bi se pokrenuo. Vlakna potiču debelo crijevo na kontrakciju, no većina ljudi ne unosi ni približno preporučenu dnevnu dozu, koja je oko 25 grama za žene te 38 grama za muškarce. Osim toga, ovo povrće je prepuno magnezija što može pomoći prirodnom omekšavanju stolice. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA