Ovih 13 prirodnih metoda pomoći će vam kod zatvora i olakšati vam život

Zatvor se javlja kada se probavljena hrana sporo kreće kroz crijeva, a voda se apsorbira iz nje, što otežava izlučivanje iz tijela. Liječnici savjetuju da ne čekate više od dva dana s rješavanjem ovog neugodnog problema
Simptomi zatvora mogu uključivati bol u trbuhu, nadutost, osjećaj nepotpunog pražnjenja, pa čak i krv u stolici. U nastavku liječnici dijele 13 prirodnih laksativa koje možete integrirati u svoju prehranu i način života da spriječite ovaj problem.
DOVOLJNO VODE Baš kao što je hidratacija dobra za ostatak tijela, korisna je i za probavni sustav. Voda u osnovi podmazuje sve. Povratak tekućine u tijelo pomaže omekšati stolicu i potiče pražnjenje crijeva. Znate da pijete dovoljno vode ako vam je urin svijetle boje.
GRČKI JOGURTJogurt i drugi probiotici dobri su za crijeva jer im pomažu da resetiraju crijevni mikrobiom. Probiotici obnavljaju probavni trakt tim dobrim bakterijama. Grčki jogurt je među kvalitetnijima, a potražite one koje na etiketi navode "žive i aktivne kulture".
LISNATO ZELENO POVRĆE Povrće poput špinata, kelja i kupusa ima najviše vlakana, a to je ono što je vašem sustavu potrebno da bi se pokrenuo. Vlakna potiču debelo crijevo na kontrakciju, no većina ljudi ne unosi ni približno preporučenu dnevnu dozu, koja je oko 25 grama za žene te 38 grama za muškarce. Osim toga, ovo povrće je prepuno magnezija što može pomoći prirodnom omekšavanju stolice.
ALOE VERA Vjerojatno ste koristili aloju za opekline od sunca ili u drugim kozmetičkim proizvodima, ali sok aloje je također uobičajeni prirodni laksativ jer čini stolicu malo podmazanijom, što olakšava prolazak kroz crijeva.
CHIA SJEMENKE Pripremaju se tako da se ostave u vodi, pri čemu se pretvaraju u neku vrstu želea. To ih čini korisnim prirodnim laksativima. U vašem sustavu, kada se chia sjemenke kombiniraju s tekućinom, one se šire, a ta tekstura nalik gelu olakšava stolici kretanje kroz crijeva. Dvije žlice sjemenki sadrže 10 grama vlakana, što je također crijevima korisno.
LANENO SJEME Samo jedna žlica sadrži gotovo tri grama vlakana, što je puno za malu namirnicu koju je lako sakriti u smoothiejima ili salatama. Sva ta dodatna vlakna stimulirat će crijeva. I ove sjemenke sadrže sluz, ljepljivi spoj koji oblaže vaš probavni sustav kako bi stolica tekla glatko. Laneno sjeme je također bogato magnezijem, tako da to može pomoći u poticanju probave.
VLAKNASTO VOĆE Poput lisnatog povrća, određeno voće je prepuno vlakana. Opskrbite se bobičastim voćem, koje vam daje vlakna, ali vas neće učiniti nadutima kao lisnato povrće ili jabuke i kruške. Osim toga, antioksidansi u bobicama imaju protuupalna svojstva koja bi mogla umiriti vaš probavni sustav. Suho voće poput marelica, smokava i šljiva također je dobra opcija jer dehidrirana hrana ima kombinaciju gustih vlakana i dodatnog šećera, što može povećati pražnjenje crijeva.
VOĆE I POVRĆE BEZ ŠKROBA Konzumiranje više voća i povrća bogatog vlaknima, bez škroba, poput brokule, paprike, mrkve i avokada može vam dobro doći. Ovo voće i povrće obično ima i veći sadržaj vode od škrobnog voća i povrća, a ipak je važno konzumirati dovoljno vode uz to kako bi se održala redovita probava.
VOĆE SA SORBITOLOM Lječnici preporučuju da redovito jedete voće poput jabuka, marelica, grožđa, breskvi, krušaka ili šljiva, jer imaju visok udio sorbitola, prirodno prisutnog šećernog alkohola. Sorbitol uvlači vodu u debelo crijevo, sprječavajući da probavljena hrana postane previše suha i pomažući joj da se brže kreće kroz crijeva.
ULJA Konzumiranje žličice maslinovog, lanenog ulja ili ricinusovog ulja moglo bi podmazati vaša crijeva. To ide niz probavni trakt i omekšava stolicu, čineći je malo skliskijom ili mekšom tako da ne boli toliko kao kada pokušavate izbaciti tvrdu stolicu. Ulje paprene metvice je još jedna mogućnost, jer može opustiti mišiće crijeva i potencijalno olakšati pražnjenje stolice, kažu liječnici
KAVA I PRIRODNI ČAJ I kava s kofeinom i bez kofeina mogu stimulirati peristaltiku (kontrakciju i opuštanje mišića probavnog trakta), ali kava s kofeinom ima jači učinak. Ostali napitci s kofeinom poput čaja ili energetskih pića ne proizvode dosljedno isti učinak kao kava, ali neki čajevi mogu vam pomoći u ublažavanju zatvora, primjerice čaj od đumbira.
AEROBNA VJEŽBA Tjelovježba je važna za vaše cjelokupno zdravlje, a aerobni treninzi poput trčanja, vožnje bicikla ili čak brzog hodanja mogu pomoći i u ublažavanju zatvora. Kretanje potiče rad crijeva i pomaže bržem prolasku hrane kroz crijeva.
UPRAVLJANJE STRESOM Stres je čest krivac za mnoge zdravstvene probleme, stoga ne čudi da može utjecati i na probavu. Dnevna meditacija, joga, vođena vizualizacija ili progresivno opuštanje mišića mogu smanjiti simptome sindroma iritabilnog crijeva smirivanjem veze između crijeva i mozga.
